Bartlett y el cristalazo rompiendo más paradigmas

En lo que va de esta semana, el nombre del ex Secretario de Gobernación, ex Secretario de Educación y ex gobernador de Puebla ha desplazado al de Andrés Manuel López Obrador… Y resulta que, ahora, la Reforma Energética se salva…

La granada de humo lanzada por Andrés Manuel López Obrador más parece una de gas lacrimógeno: Ha hecho llorar a muchos; a unos de coraje y a otros de risa.

Y como todo lo que hace y ensaya, ésta también le funcionó, al menos hasta ahora, en varios sentidos, al virtual Presidente Electo.

Todo forma parte del léxico estratégico, premeditado o no, para hilvanar los inicios de su administración, a iniciar el 1 de diciembre.

Para empezar, haber anunciado la más que probable llegada de Manuel Bartlett Díaz a la Comisión Federal de Electricidad le sacudió un poco de micrófonos a su vida. Ahora todos van con el ex priísta por la entrevista. Y vea usted si no; quien en el Senado, a veces, era consultado o entrevistado como presidente de la bancada del PT es, hoy, quien mueve el pandero, el más solicitado.

Un “cristalazo”, más que para robar, para desplazar, compartir o generalizar focos de atención. Y con alguien como Bartlett eso funciona.

Ayer, en la Cámara Alta sorprendió la defensa de su cuasi nombramiento hecha por Ernesto Cordero, en principio por el peso político que ya acumula el ex panista, por su desempeño como presidente del Senado, pero además por ser de los principales disidentes de su ex partido hasta la expulsión del mismo hace mes y medio.

Es decir, Bartlett alborotó la gallera política no tanto por el anuncio de Andrés Manuel de quizá ocupar la titularidad de la CFE -porque, realmente, para el político “cuarteado” que guste ¿qué es la CFE?-, sino por ser quien es.

Vaya, la opinión de Cordero entra en un choque frontal con las opiniones de los hermanos Clouthier (Tatiana y Manuel), y pone en jaque al propio López Obrador, que acumula voces en contra por su anuncio, lo que no ocurrió cuando hizo lo mismo con Germán Martínez para encausarlo hacia el IMSS.

Claro, en junio, el panismo no dijo nada porque Martínez posee el mismo ADN y el perredismo no tiene por ahora (no sé si antes) todos los sentidos puestos para reaccionar, al botepronto, a la jiribilla política, pero también porque en la presidencial fueron aliados, aunque Germán haya renunciado a su ex partido.

Hoy sí entra a la polémica Jesús Zambrano, de lo que queda de “Los Chuchos” y el PRD, aunque también mantiene su peso político, pues fue presidente de la Cámara de Diputados y, recordemos, asesor de López Obrador cuando éste gobernó la Ciudad de México.

Y, si me apuran, tal vez y hasta Bartlett juegue mejor al balero que López Obrador. Ayer, durante una entrevista dijo al grupo de reporteros: “Tengo 50 años en la política”.

¿Pero por qué el caso Bartlett rompe más paradigmas? Primero porque lo de la granada de humo de la que hablo tiene que ver con otra modulación del discurso de Andrés Manuel.

Recordemos que en el último debate presidencial, el entonces candidato presidencial de Morena navegó entre quitar sólo “lo esencial”, o todo, a la Reforma Educativa, en contextos que daban más a entender un ajuste, aunque, ahora, Esteban Moctezuma, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación Pública, retome la postura de la derogación.

O como ocurrió con el tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que a final de cuentas quedó en tres opciones, más lo que la anunciada consulta en octubre arroje.

El caso es que si perdían terreno con la propuesta de Bartlett, éste mismo lanzó ayer otro más de los anzuelos que traen marca y colmillo hablando de los dos Manueles: “La Reforma Energética está funcionando”. ¡Ahhhhhhh! Si eso no es hacer política…

“Andrés Manuel ya dijo, con toda claridad, que no va a hacer reformas constitucionales; vamos a estar respetando la estructura que existe en la Reforma Energética y lo que está pasando que son estas reglas del mercado.

“No vamos a tocar nada”.

Cuando presumió sus 50 años en la política dijo algo más: “…Yo sé todo lo que pasa y conozco de dónde proviene todo esto, pero no lo voy a decir porque, entonces, van a decir ‘uy, ya atacó’”.

A ver, adivine.

