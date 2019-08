Bajar dinero de partidos a la mitad, ‘bola ensalivada’ de AMLO; becas y programas clientelares bastan a Morena

Ya que estamos en las peticiones, aparte de pedirles a los partidos políticos renunciar a la mitad del dinero asignado por el Instituto Nacional Electoral para el 2020, Andrés Manuel López Obrador debería pedirle a Morena que renuncie a la Ampliación de Mandato en Baja California nomás para evitar malos antecedentes.

Porque resulta que de la bolsa de 5 mil 239 millones de pesos de los siete partidos políticos con registro designados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para el próximo año, Morena se llevará una súper tajadota.

Sin embargo, el partido presidencial es el que menos lo necesita; bastan los “ahorritos” que hará López Obrador en proyectos, más las entregas directas de los programas sociales suprimidos o restringidos, ya que tooodo eso se convertirá en moneda electoral, que no la tiene ni Obama.

Bajo estas condiciones, ventajosas para Morena, la propuesta envenenada en la conferencia de Palacio Nacional trata de dejar debilitados, y en mayor desventaja, a los opositores PAN, PRD, PRI y MC. Y, casualmente, la propuesta de reducción es secundada por la diputada Tatiana Clouthier Carrillo.

En voz del presidente: “Hago un llamado a los dirigentes de los partidos para que actúen de manera consecuente; no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos; tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas; es un llamado respetuoso; no es una orden; no es por la fuerza”.

“Es un llamado a que actúen de manera consecuente; ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos; no puede haber Gobierno y partido ricos con pueblo pobre”.

“Esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos; quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas; hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos; cuando menos deben reducir sus gastos, es una sugerencia, en un 50 por ciento, a la mitad”. ¡Ajá, sí..!

PACIFICACIÓN DE MÉXICO ES DEBER DEL GOBIERNO: PAULINA TÉLLEZ (SEGOB); TOTAL IMPUNIDAD DELICTIVA: MÉXICO EVALÚA

Totalmente desalentadores los datos presentados por la asociación civil México Evalúa, dedicada a evaluar las acciones de gobierno para mejorar las políticas públicas en un país donde el 90% de los delitos que SÍ se denuncian NO se resuelven, con un promedio nacional de impunidad directa del sistema de 96.1%, mientras que en el ámbito federal es de 94.6%.

…

Los números de terror llegan al indecible 99.9% de impunidad de los delitos cometidos en Tamaulipas; casi la totalidad de estos quedan impunes en el estado del panista Francisco García Cabeza de Vaca, mientras otro panista, Guanajuato, gobernado por Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, es el de menor impunidad nacional con 87.6%.

…

El reporte “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal” fue presentado en presencia de fiscales, secretarios de Seguridad, representantes de tribunales y operadores del sistema de justicia, y representantes de derechos Humanos de la ONU, en el que se concluyó que a pesar de los datos de impunidad, el Sistema Acusatorio es un gran avance en México.

…

La titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Paulina Téllez Martínez, aseguró que “la pacificación no sólo es responsabilidad del gobierno, sino un deber, y ésta no será posible sin un sistema de justicia que dé resultados ante más de 200 mil asesinatos, 40 mil desaparecidos y 25 mil cuerpos sin identificar”.

…

El escritor Jorge Volpi concluyó: “Si la justicia no se convierte en la prioridad número uno de este gobierno no avanzará ningún otro tema de la agenda pública”. México Evalúa está integrado por Luis Rubio como Presidente; Fernando Senderos, Vicepresidente, y Emilio Carrillo, Secretario.

