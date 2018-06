Ayotzinapa, una herida que no sutura

Si se le apostó a que, en el caso “Ayotzinapa”, con el paso del tiempo “el lodo se cayera solo, únicamente esperaban a que se secara”, como una vez parafraseó para otras circunstancias Diego Fernández de Cevallos: la apuesta fracasó.

Un Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa, descalificando “la verdad histórica” con la que en ese tiempo pretendió cerrar el caso Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Un pasado delictivo que se pretendía que abrazara la historia como un pasaje de degradación, vergüenza y reprobación; pero que a fin de cuentas se incubara en el olvido, aunque con las secuelas que alguna vez expresó Voltaire: “La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona”.

Una tragedia que se restaura y activa, convertida en un estigma de violaciones, asesinatos, impunidad y una justicia confusa y opaca, en un México al que exhibe en su manejo de los derechos humanos: una nación que no se ha podido pacificar en el ayer y hoy.

SEPTIEMBRE TRÁGICO

Un acontecimiento ocurrido en septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, donde se reportó la desaparición en 43 estudiantes normalistas, bajo un exterminio inconcebible de tipificar y menos entender en la versión oficial que se manejó como su destino final; que tanta controversia ha producido que impide asimilarse y aceptarse, etiquetándose como un legado trágico para la comunidad estudiantil regional.

Una actuación de ilegalidad indeleble que marca a la nación, en la que a las autoridades locales y federales les faltó habilidad jurídica y visión política para manejarlo en su ámbito de actuación, dejando insatisfechas a las familias de los afectados, a una sociedad impactada y horrorizada con los hechos, que en conjunto exigieron y siguen demandando su esclarecimiento total y la plena aplicación de una justicia ya no redentora, sino de reconciliación con la legalidad.

Una aplicación legal a la que le faltó sustento, no obstante, los recursos de toda índole que dispuso, a la que se le quiso dar una salida expedita de tipo político, como antaño se operaba, cuando la trascendencia de los acontecimientos y una comunidad valiente, politizada y hasta infiltrada; alzó la voz de protesta sobre una respuesta judicial que no les satisfacía y menos convencía, para conocer la verdad de los hechos y el castigo a todos los responsables.

ESA ‘VERDAD HISTÓRICA’

Una “verdad histórica” que debió exponerse como una “verdad legal”, alimentada con los sucesos que se fueran produciendo, que abrió la puerta para que los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y especializados en la materia por invitación propia de las autoridades, de los afectados y en pleno derecho en representación de la humanidad (GIEI, CNDH, CIDH, ONU), pugnaran por un esclarecimiento convincente y satisfactorio para las partes, influyendo con su lucha permanente para que se active y lamentablemente se siga politizando en la búsqueda de la “verdad”, cuya aceptación parece inconciliable aceptar, ya que cualquier versión que se dictamine, nunca será la verdad absoluta que satisfaga a los deudos, a la sociedad y a la historia.

Un acontecimiento plagado de investigaciones y conjeturas cuya herida sigue sangrando, sin poderse suturar, complicando la cicatrización que permita construir la realidad incuestionable de los hechos, consintiendo el cierre de su ciclo histórico, con un remanente correctivo para el futuro del México en paz que se anhela transponer, ante tanta violencia que se padece ya en forma inaceptable.

Un operativo de esclarecimiento donde la PGR con datos al 2017, había destinado alrededor de 49.6 millones de pesos en la búsqueda de los 43 normalistas.

Noventa por ciento del presupuesto de 2016-2017 que se programa para la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.

1.1 millones de pesos destinado en la búsqueda por cada estudiante.

¿QUÉ FALLÓ?

No obstante, el despliegue institucional de las Fuerzas Armadas, Policía Federal y local, personal ministerial con la tecnología de punta con que cuenta la PGR y especialistas internacionales, sigue persistiendo para las familias afectadas, sociedad mexicana y la opinión pública mundial, un cúmulo de inconsistencias, mentiras, engaños, omisiones e irresponsabilidades que no aclaran, convence y concluye este caso.

Una consumación que se debió construir en el corto plazo, por la magnitud de la tragedia, soportada por un proceso donde emergiera la verdad incuestionable, ya que como lo señalara el pintor francés George Braque: “Sólo lo falso tiene que ser inventado”, y esa verdad no acaba por aparecer y convencer, apreciándose como una mentira que manos hábiles la desnudaron.

UN ROSTRO QUE ENSOMBRECE AL PÁIS

Ayotzinapa, una tragedia que dejó de estar dimensionada por su número de víctimas, para convertirse en un rostro con nombre e historia que ensombrece al país, y que se inscribe en forma paralela por sus decesos mortales con el movimiento estudiantil de 1968; guardado tiempo, circunstancia y contexto, pero ambos marcando un parteaguas político-social para esta nación, que no puede transponer el umbral del pasado, porque no aparece la verdad aceptable, estancándose en el presente: incomodando y cuestionando.

Un evento producto de un problema local ante autoridades corruptas y la delincuencia organizada, contra la rebeldía de un estudiantado que no se sujetaba a la disciplina y control propio de una juventud que construye un futuro propiamente académico, y se enmarcaba en la lucha e insubordinación permanente contra el sistema que los subyugaba, restringía y combatía.

Un episodio que lo dejaron crecer como una hoguera innecesaria, hasta convertirse en la tragedia mexicana más vergonzosa y humillante de la época moderna, para una sociedad y una clase política anestesiadas por la propaganda del “Mexican Moment” que se transitaba por las reformas estructurales que impulsaba el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Una reseña llena de perversidad, contra una juventud que escudriñaba su destino con su esencia combativa regional, teniendo como resultado una masacre injustificada con la desaparición de 43 estudiantes normalistas como saldo más cuantificable, cuyo significado de participación y vínculos de actuación difícilmente podrá dilucidarse, porque en esta historia el vacío es imposible de llenar, donde una verdad cuestionada, ha convertido en mito ese vacío.

CONFLICTO NACIONAL

Bien lo señalaba John F. Kennedy: “El peor enemigo de la verdad no es la mentira, sino el mito persistente, persuasivo y alejado de la realidad”.

Cómo entender que un problema local que aun con sus limitantes y su magnitud, debió de afrontar el gobernador Ángel Aguirre Rivero, se convirtiera en conflicto nacional

Cómo entender que la primera línea de asesores del Presidente: Luis Miranda Nava y Aurelio Nuño Mayer, de inicio redujo el problema a una crisis local, evadiendo tiempo de atención, cuando un conflicto pequeño si no se ataja a tiempo se convierte en una guerra generalizada: si no se negocia, en una guerra total.

Cómo entender a Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, con el camino político transitado y despachando en su especialidad, actuar con la apariencia de encubrir alguna participación del Ejército o la Policía Federal, con un lenguaje diseñado para que las mentiras parezcan verdades, tratando de encasillar una crisis que acabo saliéndose de control para deterioro de su imagen, del ejecutivo federal y del país.

Ante estos escenarios, ya no importan las causas reales y quiénes son los verdaderos culpables: en el imaginario popular, la noche de Iguala es la tragedia de un México de violencia, desigualdad y mal gobierno.

AL FINAL UN RESPONSABLE

Ante este símbolo de descomposición e ineficiencia, Enrique Peña Nieto terminó por asumir la responsabilidad, acicateado por la presión de los medios y organismo internacionales, producto de un mal manejo de una acción criminal a nivel municipal que acabó en un crimen de Estado, que indudablemente marcará su gestión.

Una trasgresión donde hay culpables intelectuales, materiales y responsables políticos, encaminándose en forma directa a Peña Nieto y su gobierno, que hoy con la resolución judicial que ordena reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como, la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, los pone en la palestra de los enjuiciados, porque no hay verdad histórica, no hay debido proceso, no hay justicia y no se sabe el paradero de los 43 normalistas.

DUELO DE FACULTADES

Para buen análisis jurídico, ya se dirime si el Tribunal Colegiado se extralimitó en sus facultades en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación del daño.

Los especialistas señalan que la citada sentencia responde más a una interpretación con un anclaje en el ámbito internacional, donde existe un balance adverso sobre la vigencia de los derechos humanos en México.

Con los nuevos parámetros de la indagatoria planteada, se desplazaría la función constitucional del Ministerio Público, pues desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y ejercicio de la acción penal lo que sin duda va a generar la petición de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con muchas posibilidades que lo deseche.

LOS PADRES EN LUCHA

Lo que sí ha quedado de manifiesto, es la organización y perseverancia de los padres afectados por encontrar la verdad, interpretándose muchas veces más allá de la paternidad del duelo.

En esta búsqueda incesante donde han tocado todas las puertas, han visitado 17 países y la comunidad autónoma de Cataluña, por invitación de asociaciones civiles, universidades o instituciones: 12 han sido naciones europeas, tres sudamericanas y dos norteamericanas.

Muchos de los participantes en esta búsqueda, conocen de sobra que gran parte de la verdad se encuentra en la memoria de los pobladores del lugar y zonas aledañas, que por miedo y precaución han preferido callar, y esto es del conocimiento de los afectados.

En esta búsqueda inacabable y posible insatisfactoria en sus resultados, sólo es recomendable recordar: “crimen que no se castiga, se repite”.