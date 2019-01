Autores de la ignominia a la nación

Parecería que no se han dado cuenta de traición a la patria

El gobierno de Fox (2000) firmó y el Senado ratificó el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México con Estados Unidos para cederle la mitad de los yacimientos de petróleo de la zona conocida como el Hoyo de la Dona, que se encuentra, según estudios que en su tiempo realizó José Ángel Conchello, dentro de los derechos del mar territorial de la República Mexicana y, por lo tanto, pertenecen a nuestro país. En tal virtud no existía razón alguna para otorgarlos a ningún tercero, sólo se hablaba de la cuantía inalcanzable de la inversión para extraer los hidrocarburos. José Ángel Conchello murió trágicamente en un accidente automovilístico siendo senador, por lo que ya no pudo impedir que el acuerdo fuese celebrado por el Ejecutivo Federal. Tal vez Conchello fue de los últimos panistas que se mantuvieron después de la salida del Foro Democrático (1992) y desde entonces ese partido quedó bajo el control del llamado “neopanismo”, por lo que ya fue fácil consumar el despojo de derechos marítimos del subsuelo, después de siglo y medio de haber perdido la mitad del territorio continental.

En el 2013 se reformó el 27 Constitucional para eliminar las restricciones a las que estaban sujetos los extranjeros para ser titulares de propiedades raíces sobre superficies ubicadas a menos de 100 km. De la frontera y de los litorales del territorio nacional. Es obvio que a la fecha los inversionistas hoteleros y desarrolladores de todo tipo de fraccionamientos en las playas mexicanas, han logrado acaparar las mejores superficies susceptibles de explotación turística. A ello contribuyó sospechosamente la reforma que en 1992 disolvió cualquier limitación para la comercialización de los ejidos que se mantenían como propiedad social indisoluble por lo que, los que se encontraban en las costas (particularmente ocurrió en la península de Baja California), fueron gradualmente enajenados a favor de terratenientes de cualquier nacionalidad para su futura utilización.

Se conoce incluso que Donald Trump tuvo algún conflicto al querer realizar un gran proyecto de hotelería en la Rivera Maya con un grupo de ex funcionarios de la Reforma Agraria que le ofrecieron tierras ejidales con playas y arrecifes y que posteriormente no le cumplieron los términos pactados ni devolverle el dinero adelantado. El tráfico y la especulación con terrenos de ese origen han sido un mecanismo de estafas y/o enriquecimiento de quienes manejan las asambleas ejidales y puede coyotear para comprometer inmensas superficies en el mercado inmobiliario. No son desconocidos los casos de políticos encumbrados que en Playa del Carmen, Isla de Mujeres, Cozumel y otros sitios se han hecho de grandes superficies que revenden o se asocian con empresas extranjeras.

Como en otras colaboraciones lo hemos señalado Fox, Calderón y su sucesor, dieron un paso más al entreguismo, se abrieron a la más directa intervención Norteamericana en nuestro territorio permitiendo el libre tránsito de agentes extranjeros armados que operaban sin aviso previo en cualquier lugar, llegándose al extremo de que nuestro gobierno ponía a su disposición a la policía federal y local así como a las mismas fuerzas armadas nacionales que se necesitaran. El pretexto era el combate a los narcotraficantes como se dijo en la “Iniciativa Mérida”.

A final de cuentas se liberó cualquier barrera para que agentes de la CIA, FBI, DEA o cualquier otro, armados y asistidos desde sus centros en Estados Unidos, se movieran sin dar aviso alguno llegando al grado de que montaron una oficina contigua a la embajada de su país en la capital mexicana que coordinara sus actividades. Para “tapar el ojo al macho” se optó por expedir un permiso para la portación de armas disque limitándolo a que el calibre de las mismas no fuese mayor al de los autorizados en su país. Total, intervención a la luz pública, para que hicieran y deshicieran a su antojo sin el menor recato.

El desenlace y la comprobación de todo esto, como afrenta a nuestra soberanía, ha quedado de manifiesto en el juicio que en Nueva York se le sigue a uno de los más importantes extraditados nacionales que es Joaquín “El Chapo” Guzmán donde ha salido a relucir la corrupción mexicana y se ha hecho gala de la información que con los extraditados ya está en manos de las agencias norteamericanas (gran parte de ella se guarda con carácter confidencial para los usos políticos que se requieran en la relaciones entre ambos países). El agente de la DEA que capturó al “Chapo” Guzmán en el hotel Miramar en Mazatlán, Víctor J. Vázquez narró detalladamente el modus operandi de un agente como él, que llega a tener mando sobre elementos del Ejército, de la policía local y federal y de todo el equipo de helicópteros y vehículos para llevar a cabo la persecución desde la Paz a Mazatlán, para culminar con las órdenes que desde Estados Unidos se le enviaban por vía electrónica. Lo que ocurrió después es sabido, “El Chapo” se fugó, pero hoy la jurisdicción mexicana lo puso a disposición de sus captores.

Los autores connacionales de ésta ignominia permanecen inmutables. Parecería que no se han dado cuenta de esta traición a la patria.