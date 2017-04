Arropa Morena a Barbosa

No pasaron más de 24 horas de haber presentado su renuncia al PRD cuando el senador Miguel Barbosa se incorporó a las actividades de apoyo a Morena, partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de ahí que asistiera al arranque de la campaña de su candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Antes, en conferencia, dejó en claro que no busca “chamba” de candidato en Morena rumbo a las elecciones en Puebla, el año que entra; según él, primero trabajará para ganársela. ¿Será?

A MARCHAS FORZADAS

El líder de la CNOP, Arturo Zamora, trabaja a marchas forzadas para que el organismo priiíta esté presente en todo el país, tanto en los estados con proceso electoral como en los que no lo tendrán este año, porque la razón de ser de uno de los sectores más importantes del PRI, dijo, es estar cerca de la gente en todo momento. Por los pasillos se comenta que Zamora podría ser el candidato a la gubernatura de Jalisco el próximo año. Y él, como buen político, aseguró: “Ni me encarto ni me descarto; yo estoy encartadísimo, en el 2017, como secretario general de la CNOP”.

RECHAZO GENERALIZADO

El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, condenó la explosión ocurrida en el Metro de San Petersburgo, Rusia, y señaló que “este tipo de actos, cobardes e injustificables, deben motivar un rechazo generalizado y acciones decisivas de cooperación por parte de la comunidad internacional”.

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Ante las diversas controversias constitucionales que se han promovido en contra de la Constitución de la CDMX, el senador Alejandro Encinas Rodríguez anunció que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México emprenderá una serie de acciones en defensa de la Constitución de la capital del país. Al inaugurar el seminario “Constitución de la Ciudad de México”, el senador afirmó que si bien la Asamblea Constituyente concluyó sus funciones legislativas, no ocurre lo mismo con sus responsabilidades, por lo que presentará una acción para revertir la decisión del ministro Javier Laynez y que sea el Constituyente quien atienda las controversias. Encinas comentó que a lo largo de esta semana irán anunciando otras acciones y que, el jueves, los constituyentes se reunirán en la casona de Xicoténcatl para impulsar la defensa de la Constitución.

GRAN PAPEL

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, hizo un gran papel durante la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay. En ese marco, destacó que México confirmó su compromiso con el diálogo y la cooperación internacional como instrumento de desarrollo. Ya en México tendrá varias actividades; una de ellas se llevará a cabo este martes, en Sinaloa, donde se reunirá con el gobernador Quirino Ordaz.

EXPO AGRO SINALOA

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y Jesús Valdés Palazuelos, alcalde de Culiacán, se encuentran más que listos para recibir a las miles de personas que participarán en la edición número 27 de la Expo Agro Sinaloa, a efectuarse del 5 al 7 de abril en el Valle Experimental del INIFAP en Culiacán. El evento, al que asistirán los secretarios de Agricultura, José Calzada, y de Hacienda, José Antonio Meade, entre otros, reunirá a más de 500 expositores de las áreas agrícola, pecuaria, financiera y de asesoría, así como las innovaciones tecnológicas y sustentables que se desarrollan en países donde se realiza mayor investigación. Además, contará con visitantes y misiones comerciales de 25 países de Europa, África, Asia y América, estimándose una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos. Ordaz y Valdés coincidieron en que el evento debe ser aprovechado para proyectar al estado y al municipio ante los ojos del mundo. Para ello, el presidente municipal se comprometió a brindar todas las facilidades que estén a su alcance para que la Expo Agro sean un éxito y, lo más importante, dijo, que quienes visiten la ciudad se lleven una grata impresión de Culiacán y sus habitantes.

