Quién no reconoce los esfuerzos y la voluntad de rascar en todos lados a las “Madres de Plaza de Mayo” en Argentina que dieron las muestras más grandes de voluntad para destruir los estragos de la dictadura militar y reencontrar a los hijos que perdieron cientos de familias que fueron asesinados en aquella época. De esa gesta salen las experiencias de la búsqueda, del “RASCAR O ARAÑAR LA TIERRA” para descubrir las tumbas de los miles de desaparecidos en México y de cómo se hace este esfuerzo independientemente de la acción del poder político que es rebasado en todos los niveles, así, sabemos hoy en día que en todo el país existen las tumbas clandestinas y en todas existe esa complicidad entre funcionarios, políticos, empresarios y financieros malandrines que operan el control real del narcotráfico y la delincuencia organizada, no sólo a nivel nacional sino internacional y en esto hay que pensar que las desesperadas madres no van a dejar de apuntar sus esfuerzos para localizar a sus hijos o familiares, no importan los tiempos porque nos hemos olvidado de que esas heroicas mujeres y hombres que les apoyan no tienen miedo a nada, han superado el terror por medio de la desesperación y siguen marcando las tumbas y “arañando la tierra”

¿Alguien tendrá la cifra exacta de los desaparecidos? No lo creo, no hay ni siquiera el intento de un censo, sabemos que existen miles, que hay miles de viudos y de huérfanos, de desplazados de sus centro de trabajo y nacimiento por la violencia y el terror ejercido por la delincuencia organizada, sabemos que existen miles y miles de asesinados en o por la famosa “Guerra contra el narcotráfico” ordenada y promovida por los norteamericanos y secundada por Felipe Calderón que, hoy en día, anda tan campante festejando su nuevo partido: “El panbacardí”… y era clara la intención de ellos de vendernos armas y equipos donde se destinaron y desviaron cientos de miles de millones de pesos que deberían ser canalizados a programas sociales en vez de matanzas reales y, sobre todo legalizar el gran negocio de las drogas para canalizar adecuadamente miles de millones de dólares de utilidades al fondo financiero y la política de desarrollo en los mismos Estados Unidos, así, desde antes, ellos empezaron a radicalizar la presión para que, por ejemplo, en Colombia, se realizaran las “pláticas de paz” para controlar los cientos de millones de dólares gestados en el tráfico de drogas por parte de los grupos guerrilleros y la delincuencia organizada desde el propio gobierno, o la presión ejercida en Irak y otras secciones de producción de amapola y opiáceos, por lo que les ha preocupado enormemente el crecimiento de este producto en el país y es así que ellos mismos generan la caída de los precios y la invasión de pandillas centroamericanas especializadas en el control de zonas por medio de la delincuencia organizada, así, vemos la invasión financiera en recursos que nadie sospecha que vienen desde el exterior a lavarse por medio del financiamiento del “gota a Gota” o a las inversiones inmobiliarias que de pronto surgen en muchos sitios y el control financiero de muchas empresas a punto de quebrar por la mala situación del país y, ahora, también vemos esas acciones en el manejo y operación del financiamiento de grupos de “oposición política” destinados a controlar sobre todo municipios pobres y marginados donde la inversión financiera es poca y la productividad es alta en siembra o tráfico de drogas y control de zonas de protección paramilitar donde se pueden esconder y operar los jefes de jefes por años, sin que nadie pueda ingresar a esos lados, como ya se entiende sucede en muchas colonias marginadas o municipios alejados…

Lo grave de este sistema es que al parecer los servicios de inteligencia a nivel nacional ni idea tienen de lo que pasa o le hacen al “tío Lolo”. La realidad es que existen muchos frentes en ciudades y zonas municipales, existe el sector de la trata, los financieros ligados al narcoterrorismo, las mafias y pandillas centroamericanas con ligas en las mexicanas y norteamericanas donde hay mucha manipulación de los agentes de inteligencia norteamericanos, el tráfico y producción de drogas, armas y mercancías o precursores químicos y, sin duda, la manipulación política y el huachicoleo de todo tipo, desde los energéticos hasta los medicamentos y el cobro de piso que les permite imponer un doble control, porque manipulan las zonas e imponen “impuestos” de cualquier nivel que les permite controlar incluso a los tradicionales grupos “ de vendedores ambulantes” que anteriormente eran manipulados por los partidos políticos y hoy, lo son por los mafiosos de la delincuencia organizada, además, ellos, operan y controlan en muchas ciudades la movilidad operativa por medio de los grupos de choferes que están operando los tradicionales camiones o combis y los taxis y mototaxis que les sirven como una contención de vigilancia y de control operativo, llegando a los narcobloqueos y a mantener un sistema de comunicación e información de base social que sin duda no la operan ni conocen los centros de inteligencia y de policía. Así que las madres y familiares de desaparecidos continuarán “arañando la tierra” en busca de los restos de sus seres queridos y esto nos coloca en una grave situación porque el gobierno pierde credibilidad y confianza de muchos y acumula o se acumula el resentimiento social que, al no ver cumplidos los proyectos y compromisos, pueden desviarse a la confrontación por medio de la desilusión y comenzar los tiempos de la desesperación y las protestas, así, recordamos que, normalmente, los meses de Mayo son calientes, pero la realidad es que no se puede tener otra temperatura cuando se está en el centro del Infierno del terror y del horror y cuando solamente vemos florecer la violencia y no vemos clara la seguridad y eso no es por los tiempos cortos o los espacios o los cochineros, eso es, sin duda alguna, por la incapacidad de los que deben operar, no del presidente que hace su esfuerzo y promueve con grandeza los proyectos de seguridad, pero los que deben hacer su talacha dejan los trastes y ocupan la boca… y eso genera el encono la irritación social…