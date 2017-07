Apura Gamboa periodo extraordinario

A dos días de que entre en vigor el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, Emilio Gamboa Patrón emplazó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Fernando Herrera, a que convoque, esta semana, a los coordinadores parlamentarios para discutir la realización de un periodo extraordinario, a fin de desahogar los temas del fiscal general, el fiscal anticorrupción y el combate al robo de gasolinas. “El grupo parlamentario del PRI, sin lugar a dudas, ha demostrado, en varias ocasiones, el interés en concretar este proceso de elección del fiscal y, con ello, avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción”, indicó. Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, reiteró que su partido no se prestará a aprobar el nombramiento de un fiscal que carezca de verdadera autonomía y que no cuente con las necesarias atribuciones y facultades que hagan operante su desempeño.

INCERTIDUMBRE

Apenas pisó territorio nacional el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la bancada del PRD en el Senado manifestó su preocupación de que las acusaciones del fuero local y del federal no sean lo suficientemente sólidas y, en un breve tiempo, que alcance su libertad. Dolores Padierna Luna, coordinadora de la fracción, exigió que no solamente Duarte sea sancionado, sino también toda la red de corrupción que lo protegió durante su mandato, dado que los veracruzanos merecen que se les haga justicia.

COBERTURA INSUFICIENTE

Preocupado porque el estado de Guerrero registra elevados índices de deserción escolar, el senador priísta Esteban Albarrán consideró necesario ampliar la cobertura en el otorgamiento de becas. Dio a conocer que hasta el año pasado, sólo el 9.54 por ciento de los estudiantes de nivel medio superior ser vio beneficiado. Expuso que el hecho de que un mayor número de jóvenes tenga acceso a ese apoyo económico constituye un requisito indispensable para asegurar la equidad educativa, toda vez que, precisó, garantiza que lleven a cabo sus estudios bajo condiciones de permanencia y terminación satisfactoria, al margen de su condición socioeconómica, ubicación geográfica, étnica o de género.

INJUSTICIA

Para el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, es injusto culpar al sistema de justicia penal del aumento en los niveles de criminalidad. Incluso, consideró que generalizar la prisión preventiva oficiosa sería “un regreso al sistema que ya acreditó su obsolescencia y atentaría contra las garantías de las personas”. Camacho Quiroz estableció que es necesario garantizar la presunción de inocencia del imputado; para ello, dijo, existe un catálogo de delitos graves con el que se castigará a quienes los cometan, los cuales estarán sujetos a la prisión preventiva oficiosa, razón por la cual no hay necesidad de ampliar la lista de delitos; hacerlo iría en contra del propio sistema de justicia actual, refirió.

RECONSTRUCCIÓN

Quirino Ordaz Coppel se mantiene muy activo en su entidad y cumpliéndoles a sus ciudadanos. Hace unos días anunció que en agosto se iniciará la reconstrucción con concreto hidráulico de la carretera Los Mochis-Topolobampo, obra en la que se invertirán 180 millones de pesos, en una primera etapa. Detalló que se echará mano de recursos estatales y municipales, y que quedará concluida a finales de este año. En tanto, la segunda etapa, del aeropuerto a Topolobampo, se realizará el próximo año.

