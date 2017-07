Apto Sistema Nacional Anticorrupción

A pesar de que para muchos, el Sistema Nacional Anticorrupción está “mocho”, para otros, el país contará con un marco legal sólido que permita establecer las medidas preventivas, de control y sanción que garanticen un ejercicio transparente del gasto público y que vigile la actuación de los servidores públicos; tal es el caso del senador, por Veracruz, Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, quien, a pesar de que reconoció que todavía hay pendientes para su implementación–como es el caso del nombramiento del fiscal anticorrupción y los magistrados especializados en la materia-, refirió que el sistema cuenta con las condiciones necesarias para iniciar su operación. “Soy el primer interesado en que se realice el nombramiento del fiscal anticorrupción. Sin embargo, el sistema puede operar en tanto este nombramiento es aprobado por el pleno del Senado”, confió. Por su parte, Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD, insistió en reformar el artículo 102 constitucional para eliminar el pase automático del procurador general de la República a fiscal general de la República, así como reforzar la Ley Orgánica de la Fiscalía General para dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Estaremos atentos a lo que se resuelva en los próximos días.

¿CUESTIÓN DE FE?

En su papel de oposición, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, criticó que el encargado de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong, apele a la “fe en la PGR” para que no queden en la impunidad los presuntos delitos cometidos por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Coincidimos con Padierna en que habrá que deslindar responsabilidades y argumentar jurídicamente los delitos que se le imputan al ex mandatario estatal.

EQUIDAD DE GÉNERO

No hay duda de que la senadora Hilda Flores no descuida su trabajo legislativo y que lo combina bien con sus responsabilidades al frente del ONMPRI, y es que la coahuilense presentó ante la Permanente una iniciativa para incluir la participación de las mujeres en los órganos de decisión del consejo del Conacyt, a fin de garantizar la equidad de género en la innovación tecnológica del país y quitar los estereotipos de que éste campo es sólo para hombres.

A CONSIDERAR

Una buena recomendación recibieron los legisladores mexicanos que encabezan Pablo Escudero, Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Dolores Padierna, Carlos Puente y Manuel Bartlett, en el Senado, y Marko Cortés, César Camacho y Francisco González, en la Cámara de Diputados, de sus homólogos europeos, quienes advirtieron que en tanto México no resuelva temas como el de la desaparición de los 43 normalistas y baje sus niveles de corrupción, la renegociación de un tratado con la Unión Europea quedará en “pausa”. Sin embargo, la delegación europea, que recibió la priísta Blanca Alcalá, confió en que en septiembre pueda revertirse esta condición para, así, permitir que el nuevo tratado sea benéfico para ambos países.

BAJO ANÁLISIS PROPUESTAS

El que no tiene descanso es el senador Ernesto Gándara, quien, en su calidad de secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, se encuentra, en estos días, analizando las propuestas de las reuniones de los priístas del país para conformar los puntos que habrán de discutirse en la XXXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que se llevará a cabo en marzo próximo. Sin dar detalles de la reunión nos adelantó que entre los temas a tratar figuran el privilegiar la unidad, la transparencia, combate a la corrupción, la conformación de un frente con la ciudadanía y la elección de candidatos afines a los electores, pero cuya carrera no esté manchada por el sospechosismo y las malas prácticas. No habrá que perderlos de vista.

SIN MARCHA ATRÁS

Lisbeth Hernández, senadora del PRI, no da marcha atrás y continúa atenta a sus labores legislativas en favor de la sociedad como integrante de la Comisión Permanente. Y es que la senadora por el estado de Morelos se mantiene muy pendiente y promoviendo acciones que siempre van en beneficio de la familia y de la sociedad. Y para muestra sólo basta recordar que ya se analiza en comisiones su propuesta para que la Central de Abasto no desperdicie los alimentos y los done a los que menos tienen, además de aquéllas que pretenden el fortalecimiento de la familia como núcleo rector de la sociedad de los mexicanos.

