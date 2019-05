Ante el terror, Morelos espera su ración de Guardia Nacional

El pasado 8 de mayo, después de la conmoción que provocó la ejecución, a mansalva, del empresario Jesús García y del líder sindical Roberto Castrejón en plena plaza principal de Cuernavaca y frente a Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso ocurrió porque gobiernos anteriores no pusieron importancia a los jóvenes.

El asesino tiene 22 años.

Pero también expresó que con la Guardia Nacional, ya en operación, eso no habría ocurrido. Y afirmó que el estado de Morelos sería incluido en la segunda etapa del despliegue de la Guardia Nacional.

“(Antes) no había protección para los ciudadanos en el país; esto es una cosa que no se quiere aceptar o no se escucha. No existía la Seguridad Pública; era seguridad nacional, seguridad interior; no seguridad pública. Por eso, ahora, nos están pidiendo, por todos lados, la Guardia Nacional”.

Y tiene razón el Presidente, pero, a veces, a la Guardia Nacional, o a la corporación que sea, no sólo la piden los ciudadanos, sino las propias circunstancias.

Dos días después del crimen del empresario y del líder sindical, en el municipio de Puente de Ixtla, un comando armado abrió fuego contra empleados del Penal Federal Femenino de Coatlán del Río (Cefereso número 16) en el municipio Puente de Ixtla.

Y este lunes, como muestra del miedo que el crimen tiene a las autoridades, dos hombres más fueron ejecutados dentro de una barbería ubicada frente de la delegación, en Morelos, de la Sedesol en Cuernavaca.

Traducido, esto significa que Morelos vive un momento de emergencia en cuanto a la violencia incontenible.

Entonces, ¿por qué incluir al estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco hasta la segunda etapa de despliegue de la Guardia Nacional?

Dos pistas parecen indicar que Morelos tendrá que esperar porque, primero, según Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad, en entrevista a Milenio, y al revelar que a dos semanas de iniciar operaciones ya hay en el país 61 mil efectivos de la nueva corporación desplegados, no destaca a la entidad como prioritaria, o al menos así se entiende.

Afirmó que con esta primera distribución (subrayado nuestro para resaltar que el Presidente mencionó que Morelos entraría en la segunda) se cubre todo el territorio, aunque en zonas más amplias, “agrupando algunas que trabajarán de manera independiente en los próximos años”.

Durazo ejemplificó las zonas que considera de mayor emergencia: “Guanajuato, Michoacán y Jalisco, donde hay un despliegue total por sus niveles de violencia, y otros como Baja California, donde se priorizó a Tijuana; Chihuahua, con Ciudad Juárez; Tamaulipas, con Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa; Guerrero, con Acapulco, y Culiacán, en Sinaloa”.

Y a Morelos que se lo coma un sapo.

En la entrevista, Milenio muestra un gráfico sobre la distribución de la Guardia Nacional por todo el país. Ahí está Morelos, pero no se entiende en condición de qué o de cuál “etapa”. Porque también están Zacatecas, Sonora, Quintana Roo, Durango, Colima, Estado de México, que suponemos haciendo cola como Morelos.

La segunda pista de que ese estado deberá sufrir un poquito más, en el supuesto de que la Guardia Nacional inhiba a los criminales, es que Hugo Eric Flores, delegado federal de los Programas de Bienestar en esa entidad, urgió, precisamente, este lunes a que la nueva corporación (formada por la Policía Militar, la Federal y la Naval) se despliegue ya.

“Estamos esperando con ansia la llegada de la Guardia Nacional al estado, además de estar buscando muy fuerte la coordinación de las dependencias y el fortalecimiento de las instituciones”, dijo el ex dirigente del desaparecido Partido Encuentro Social.

Flores repite la misma justificación del Presidente: “Nos dejaron una corrupción ‘rampante’… abandonaron las instituciones”. Y culpa, directamente, al ex gobernador perredista Graco Ramírez.

Eso sí, promete lo que machacaron los ex Presidentes de la República los dos sexenios anteriores: “Restablecer el tejido social”.

¿Qué otra fatalidad debe ocurrir en Morelos para una atención federal inmediata?

No vaya a ser que los ciudadanos, como en otras partes del territorio nacional, recurran a las anárquicas “autodefensas”.

