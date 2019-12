¡Ánimo! Hay un rayito de esperanza

PUES COMO DICE MI COMPRADE, El Ringo: ¡ánimo! Y es claro que el señor presidente tiene un fuerte ¡ánimo! Sobre todo, para el tocayazo, Andy Ruiz, que al ser derrotado por “decisión unánime” ante un rival que no le plantó cuerpo y que, corriendo, impidió que le diera de jodazos, el amigo Andy, pues, también hay que reconocer el valor, el valor enorme de Andy, al decir que, pues: “anduve tres meses enfiestado” y así es lo que nos sucede a los mexicanos, ganamos y nos empachangamos, ahora, compramos siete plataformas más para Pemex, después de encontrar un rico filón, y no se crea que caeremos en la provocación de que “administraremos la riqueza”, no, porque las cosas andan de la jodida en el país, y reconocer que hay riqueza cuando hay austeridad plena, pues invita al derroche, y en esto, cuando menos, los piratas que andan siempre rondando las plataformas petroleras en México, pues tendrán nuevos lujos que darse, porque hay más plataformas para que los piratas lleguen a robar, y bueno, pues algo es algo, ojalá los marinos que son siempre los hombres que se encuentran en alerta, pues dejen los canales de Xochimilco y se animen a estar en la vigilancia de los mares, donde las plataformas son pirateadas o bueno, que las joden los piratas…

Pues sí mi estimado tocayazo, le dice el presidente, y hay que reconocer que tiene fuerza política lo que explica, “pues no te quejes, bueno algo parecido, porque al final de cuentas, pues no te tumbaron” y esto les recordará a algunos que lo que no mata, algunas veces engorda o fortalece, y así, pues el buen tocayazo Andy, entenderá que en vez de andar en la jarra, en la fiesta, comprando carrotes y despilfarrando la lana con cualquier grupo de cuates gorrones, le haga caso a su mamacita y debería andar en el gym para prepararse, si es que le dan otro chance para hacer lo que debe hacer: ganar, y cuando menos, hay que reconocer que si veinte años no son nada, pues, 18, pueden ser vitales para recuperar el poder de la golpeada, así que Andy, no debe perder el ¡“ánimooooo”!, como grita mi compadre El Ringo, cada vez que dejan de servir las chelas, con los cuates… El tiempo es vital, pero, pues, siempre, hay un rayito de luz en el camino…

Lo que en verdad me aterra es la postura intolerante de muchos fifís que, cuando leyeron o conocieron la noticia de que un borrachín andaba haciendo pipí en los patios de una vecindad, y que, cuando le reclamaron los que limpian y vivían ahí, pues sacó la fusca y se dedicó al tiro al blanco, y el resultado es que hay muertos, cuatro o cinco, no lo sé bien y algún herido, ahí, ante la mirada y el escándalo de muchos, el agresor que era un militar inactivo, fue abatido por la policía, y la respuesta, en las cercanías de Palacio Nacional se activó y cerraron puertas del mismo: la reacción es buena, pero hay que reconocer que atrás de Palacio no solamente hay las intrigas y los vendedores ambulantes y las vecindades de los jodidos, también, hay los peligros y así, muchos fifís en sus redes, las benditas redes, dicen que se desperdició el tiro, porque hubiera sido mejor dirigirlo en contra del que ya saben quién, y en verdad me parece intolerante y aterrador, buscar y desear al muerte de los contrincantes y no tener la capacidad para enfrentarlos y hacer lo que se debe: dejar de quejarse para ocuparse, pues es grave, pero nos deja la idea de lo débil y expuesto que estamos ante cualquier pinche loco que atente en contra de las gentes, en pleno Zócalo, o en cualquier otro recorrido político o evento masivo. Sin duda el presidente, debe reconocer que esto, aunque no fuera dirigido en su contra, es una realidad y que es necesario que se activen otros mecanismo de protección. La confianza mata al gato, y ya vimos lo que le sucedió al tocayazo por andar de confiadote y en vez de ponerse a chambear en el asunto, pues agarró la fiesta y la jarra pensando en que sus simples ideas lo pondrían a ganar, y ¡lástima Margarito! No sucedió, no lo tumbaron pero lo jodieron, y para el caso es lo mismo en este momento, aunque, tiene esperanza, otros 18 añotes para recuperar el campeonato…

Y no hay duda de que se debe conocer la historia para no caer en los mismos errores, Andy debería recurrir a los archivos para ver cómo los campeones del box han perdido en el país no por malos, sino por andar en la jarra y enfiestados, lo mismo debería recordar nuestro presidente, dicho sea con todo respeto, lo sucedido con el famoso “Robaproa”, donde un grupo de políticos y banqueros, uno de ellos, ahora, muy cercano por aquello del beis y algunos otros intereses, sumieron al país en un adeudo nacional para salvar a bancos y banqueros en 1996 en pleno gobierno de Zedillo, por un billón, 300 mil millones en deuda pública, para que, ahora, en 15 años, los mexicanos continuemos pagando 600 mil millones de pesos, SÓLO EN INTERESES… Y BUENO, NO SE HABLARÁ DE QUE ESOS MISMOS HAMPONES FINANCIEROS, PUES, FUERON LOS QUE DIERON LOS RECURSOS Y FONDOS PARA QUE FOX LLEGARA AL PODER, y pues el que manda manda, y si, él, lo perdona, pues es su juicio y su determinación, pero hay que recordar que siempre, cercano al poder está una mano asesina: ¿Tú, también, Bruto?, y cuando Madero no licenciaba a los militares a los que se habían combatido en la Revolución y los deja en el poder, jamás pensó que serían los mismos que lo llevarían al martirologio, a menos que, cuando se olviden esos datitos, sin mayor importancia, pues se tenga la sangre del martirologio, como una forma de trascender en la historia, y no nos espantemos, esto, también es cierto, hay muchos datos sobre el tema. Lo real es que el presidente y sus cercanos cuates si es que en verdad le son leales y le quieren, deben hacer profundas reflexiones sobre la historia y los acontecimientos que pasan alrededor cercano a su poderoso grupo que le rodea, por su bien y el bien de todos los mexicanos… supuestamente pasaron los tiempos donde los políticos, banqueros, especuladores financieros y empresarios usaban los fondos y bienes públicos para hacer sus negocios privados… pero, pues, como que, por ahí siguen en sus andadas… Si bien decía el clásico: el verdadero poder está en los bancos, las iglesias, el ejército y la política… pero, sin lana no hay nada….