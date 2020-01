Andamos hechos bola

Después de un gasto de 30 millones de pesos para “vender” el famoso avión presidencial adquirido con grandes ganancias por Felipe Calderón para dejarlo al presidente Peña Nieto, regresa a México con el fin de ponerlo en venta o en arrendamiento, pues honestidad existe en el tema, lo que no hay son buenos comerciantes.

Y Salomón Andrés es el nieto de Andrés Manuel López Obrador y seguramente por temas de empleo y de mira al futuro nace en los Estados Unidos y es hijo de José Ramón y de Carolyn Adams, y nace en Houston Texas. Sin duda, por ello, el presidente será considerado otro de los fifís que prefiere andar en los hospitales gringos a ponerse en manos de los hospitales mexicanos, por lo caro y malos que llegan a ser.

Algunos perversos inversionistas de la industria minera andan de plácemes y gastando millonadas para atacar al Senador, Napoleón Gómez Urrutia, seguramente, muchos viejos líderes, tienen pavor a lo que sucede en su campo de “explotación”, porque muchos sindicatos se están afiliando a la nueva central obrera creada por el Senador, los intereses en el campo minero son enormes y están coludidos muchos ex presidentes y políticos con la familia Larrea, la cual al parecer da las comisiones por medio de las utilidades generadas en el tema a pesar de las condiciones infames en la seguridad en la explotación y en los bajos salarios y el manejo infame de robos y saqueos que hacen de la minería mexicana, pero en fin, existen muchos “comunicadores” que andan a la caza de utilidades por medio de los picapleitos, y bueno, pues cada quién su vida…

El sistema de salud implementado por el presidente para sustituir al Seguro Popular pues no tiene, al parecer, mucho control, y genera, por supuesto, mucha indignación y críticas, miles de millones andan en juego y lo curioso es que muchos de los saqueos y robos al sistema de salud vienen llegando con gentes ligadas a la política, por interés, no por convicción, como en el caso de Oaxaca, donde Gabino Cué y sus pillos, se siguen carcajeando de la impunidad que manejan, porque ellos sostienen que, en su momento, aplicaron millones de pesos a sostener el manejo de Morena en la entidad y en otros estados, como Puebla, a donde llegaban sus garras, por medio de los ex priístas convertidos en panistas y gatos del ex gobernador poblano, al que pretendían impulsar para llegar a la presidencia. No sé si el presidente conozca la historia y le importe, porque sostiene que es mejor apapachar a esos “corruptos” que buscar a los actuales, y por ello, siguen las cosas como estaban: en la total impunidad…

Miles de enfermos no saben cómo operan en realidad los nuevos sistemas en la salud, algunos dicen que no funciona, porque el encargado es antropólogo y no un miembro de la casta divina de los sistemas de salud que se han mantenido mamando del presupuesto nacional y a los que no se han tocado. Tal pareciera que, el presidente, considera que es un tema tan delicado que prefiere no hacer olas y generar un conflicto de los interesados en que sigan las cosas que les permitan seguir saqueando miles de millones del presupuesto, y manipulando, a cientos de trabajadores “contratados” sin espacios legales para sus puestos.

Las ligas con los trabajadores y médicos con el sistema monopólico privado en el sector hospitalario nos muestran que este es un enorme negocio y no lo dejarán volar para que sea realmente un sistema de salud público. Los empresarios monopolistas de los sistemas hospitalarios privados, han alcanzado un control de médicos, enfermeras y administradores que trabajan para ellos y no para la población.

Desde que aparece la nota del nacimiento de nieto del presidente pues empiezan las críticas como si fueran decisiones de él en dónde y cuándo nacería su nieto. El problema es que lo personal lo convertimos en político cuando se trata de joder por joder. El presidente trata de hacer lo que puede, y no puede más de lo que le dicta la realidad.

Ahora, los aviones son parte del chismerío nacional, como si solamente esos fueran los graves y grandes conflictos de México. Si se trata de evitar que aparezcan nuevamente los fifís de la política que utilizaban para sus asuntos personales los aviones y transportes y seguridad pública, esto me parece un buen comienzo, a pesar de que en ello, vaya, incluso, la seguridad del presidente de México.

Si se eliminan a los más de ocho mil guardianes y sicarios oficiales que pertenecían al EMP, y vemos por ahí, algunos videos, donde le reclaman esta acción y hablan de que ellos se “sacrificaban por la seguridad de los funcionarios y del presidente, pero no hablan de lo sucedido en asesinatos claves en este inter, así que, lo mejor que podremos hacer los ciudadanos, es estar atentos a la seguridad del presidente, porque un atentado en su contra desquiciaría al país y sería una muy mala señal.