Anaya, la defensa del prestigio

Una recomendación política que se ha desdeñado para esta estridente contienda electoral que escenifican Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña principalmente, con el cruce de amenazas y demandas judiciales contra Enrique Peña Nieto, incorporando recientemente a Felipe Calderón Hinojosa por el caso de Odebrecht (filial Braskem); es la encomienda pragmática y hasta filosófica que profesaba José Francisco Ruiz Massieu: “No hay que pelear con todos por todo y al mismo tiempo”.

Bajo esta misma tesitura, los agraciados en el tiempo que han logrado sobrevivir en las lides políticas mexicanas, siempre han transmitido la siguiente disciplina a sus mejores allegados para beneficio en su actuar: “El poder, es el único enemigo al que el hombre se enfrenta sin éxito”.

En ese entorno de enseñanzas y prácticas políticas, sale a relucir el viejo dicho: “Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”, propio para las acusaciones abiertas, despiadadas, sin respaldo o sustento, tan recurridas en este certamen, que se identifica por la habilidad y prontitud de quién denigra a quién y viceversa.

En este actuar electoral, se destacan los improperios, calumnias y difamaciones que en nada fortalecen a nuestra democracia.

Esa libertad mal interpretada y ejercida que lo permite, solapa y hasta motiva, ofreciendo como dividendo la exhibición de todos, que se traslada a un electorado confuso, molesto y hasta decepcionado, que prefiere distanciarse de estos personajes cuando razonan su proceder.

En esta disputa de civilidad, debiendo aplicarse bajo un marco de competencia leal; estos escenarios se han prestado para que se desarrollen enfrentamientos fuera de contexto, donde existe de todo menos propuestas reales y tangibles para mejorar al país, prevaleciendo un deterioro de imagen para los contendientes, cuyas cualidades y virtudes deberían de exhibir y mostrar por qué son las mejores opciones de quienes los postulan.

LOS CANDIDATOS

Lejos del contraste de ideas y proyectos, de una figura confiable, capaz y honesta que rompa con los moldes establecidos de liderazgos fallidos, los candidatos se han inundado de críticas, ofensas y hasta amenazas; que los aparta de una competencia de civilidad democrática, aflorando los peores venenos de la política como son: “la simulación, ingratitud y venganza”, apreciándose que polarizan para favorecer su candidatura, y en su efecto contrario, siembran incertidumbre en un elector que duda de sus representantes.

Aspirantes que se distinguen por la necesidad imperiosa de imponerse a cualquier costo a sus adversarios, llegando a la crispación de ofensas, donde a futuro no se identifica un espacio en el país para los derrotados, proliferando los “dimes y diretes”, las “demandas judiciales” ya muy subidas de tono que enrarecen el proceso, en un evento que se aproxima a su conclusión, desencantando a un número significativo de electores que no perciben a la democracia con esa representación rijosa.

ESTRATEGIA O SENTIMIENTOS

Por estrategia electoral o por estímulo personal que ya se llega a percibir como “odio” con una orientación de destrucción, no se asimila el comportamiento “emocional” que, en los recientes días de manera más pronunciada, detona el candidato de la coalición Por México al Frente que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya Cortés, que se enmarca en una confrontación directa en primera instancia contra el titular del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, arrastrando a los aspirantes presidenciales.

A Meade Kuribreña por ser el abanderado del partido político del Presidente, y, López Obrador puntero en las encuestas.

La estrategia electoral o su razón ha sido rebasada por sus sentimientos en su defensa u orgullo personal, anclándose peligrosamente en la “soberbia”, ya que ha sido trastocada al ser blanco de los ataques que se orquestan en su contra desde diferentes instancias gubernamentales por una “supuesta” operación de lavado de dinero, ya muy difundida en sus hechos.

Contrario al proceder racional, donde todo hombre público debe tener el corazón en la cabeza, ya que la política está llena de soberbia, prepotencia y altanería, donde en un segundo se pasa de la adulación a la difamación y de la lealtad a la aniquilación, Anaya Cortés ha descuidado los preceptos bien alienados que se deben observar en la arena en la que se desenvuelve.

Envuelto en la defensa de los ataques que propaga como infundados, se está peleando con todos, por todo y al mismo tiempo; desafía al poder, aunque ese poder se ha menguado en los últimos tres sexenios, pero sigue siendo el poder en turno; y critica, dando pie a la réplica correspondiente, porque como señalaba José López Portillo: “Quien habla de más pierde la tranquilidad”, y en el ámbito político, el tiempo siempre cobra las ofensas.

LAS ALIANZAS

Es de manifiesto que, para Ricardo Anaya el poder se rige por alianzas no por lealtades, donde el fin justifica los medios para alcanzar los objetivos trazados.

Es la filosofía que se identifica en su meteórica carrera en el seno panista, ya que, con menos de 10 años en la política nacional, desplazó a miembros prominentes y de prosapia partidista como Javier Corral Jurado, que le disputó la presidencia de Acción Nacional.

Arrebatándoles la candidatura presidencial a Rafael Moreno Valle, Gustavo Madero Muñoz y Margarita Zavala Gómez del Campo: sus promotores, protectores y tutores políticos.

Como presidente del PAN, aseveró que sería implacable en varios temas, advirtiendo que haría alianza con todos menos con el PRI: preceptos que ha cumplido al pie de la letra.

Como dirigente panista, vislumbró a tiempo que, como partido único, pocas posibilidades tendrían para vencer al PRI, maquinando junto con otros personajes la coalición, en la que dejó fuera entre otros a uno de sus constructores Miguel Ángel Mancera Espinosa.

En defensa del Frente Ciudadano por México, que es como nació esa coalición, señaló: “Cuando uno camina solo, avanza más rápido, pero cuando camina en equipo llega más lejos”, rematando: “El remedio para México va a surgir de una nueva generación que reconcilie a la ciudadanía con la política”, resumiendo su actuar con una cita de Ricardo Flores Magón: “El abismo no le asusta porque el agua es más bella despeñándose”.

SU TRANSFORMACIÓN

Con la candidatura en la mano y el poder que se le confirió, se transformó aquel legislador que concertó y cohabitó con todas las corrientes políticas, inclusive actuando a favor de las reformas estructurales que promovió Peña Nieto.

En su nueva apuesta, teniendo como bandera promocional una campaña que fincó en el ataque a la corrupción y contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a quien acusa de este mal endémico que padece el país, los golpea permanentemente con críticas, improperios y acusaciones.

Hábilmente ha explotado al máximo el enojo social contra ese partido, y del propio Ejecutivo federal, aun a sabiendas que produce mucha irritación y crispación en los correligionarios de esa agrupación, cuya máxima representatividad, para su desgracia, es el actual Presidente de la República: sintiéndolas como propias quiénes defienden esta figura emblemática del país.

Aplica una práctica temeraria donde ha despreciado y demeritado las reacciones propias de sus oponentes, justificándolo con su defensa, propiciando un enfrentamiento donde nunca será de pares mientras los delitos no se comprueben, aunque el Estado de derecho y la democracia así lo marquen.

Actitudes y hechos que generan secuelas de rencor entre priístas que se han visto afectados y aludidos por sus innumerables ataques, recordándole que: “El ambicioso sube por escaleras altas y peligrosas y nunca se preocupa de cómo bajar, el deseo de subir ha anulado en él el miedo a la caída”, revelando algo que no debe desconocer, que todo lo que sube tiene que bajar, y en política, no hay sorpresas, hay sorprendidos.

PARTE DE UNA NUEVA GENERACIÓN

Lo que no se pone a discusión es que, Ricardo Anaya es parte prominente de una nueva generación de políticos en México, que pueden con el tiempo transformar esta nación para bien.

Dueño de un discurso articulado que denota preparación, disciplina, eficiencia y liderazgo.

Provisto de un notable autocontrol, metódico, de memoria privilegiada, que lo hace destacar y confrontar ideas con cualquier personaje y escenario, si no que se le pregunte al respecto a uno de los iconos del priísmo Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Su temeridad y rápidos reflejos para el contraataque, le han permitido enfrentar permanentemente las denuncias sobre el origen de su fortuna, evitando que los señalamientos sobre sus actividades empresariales que sugieren conflictos de interés no lo inhabiliten como político, ni naufrague su ambición presidencial.

Esa temeridad lo tiene enfrentado con todo el mundo, prevaleciendo una de sus pocas debilidades que se le ha identificado, ubicándose como una persona inhábil de controlar sus palabras, incapaz de controlarse a sí mismo, alejándose del respeto de los demás.

Esa temeridad que un sector tolera y alienta, y otro que reclama, lo tiene enfrentado con el Presidente de la República, con los candidatos López Obrador y Meade Kuribreña, con un segmento de su partido y un priísmo agraviado que espera el desenlace de este episodio.

CONTROVERSIAL APOYO

“El despiadado candidato mexicano va lejos, pero sólo hasta ahora”, un comunicado que así, tituló Kirk Semple corresponsal en México y Centroamérica del The New York Times, alimentando por una entrevista con Jorge Castañea Gutman coordinador de Estrategia de la campaña de Anaya, a quien describe de la siguiente manera: “Él (Ricardo Anaya Cortés) jodió a todos para llegar allí. Por otro lado, muchas personas intentan fastidiar a muchas otras y no llegan donde él está”, “el ‘despiadado’ candidato mexicano va lejos. Pero solo hasta ahora”. “En México, se supone que debes ser despiadado sin que nadie se dé cuenta”, “él neutralizó a las personas de una manera espectacular. Obviamente que hay un costo por eso”.

Cuánto abona o cuánto debilita esta declaración, el tiempo lo situará, pero es una prueba fehaciente que en su equipo se empiezan a generar fisuras a medida que concluye la contienda electoral, donde la tendencia en las encuestas no le es favorable.

Bajo este accionar, habría que sumar la declaración de Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, quien manifestara recientemente: “Ricardo Anaya, debe estar abierto a un ‘acuerdo’ con el gobierno de EPN para impedir que llegue a los Pinos un ‘orate’ como AMLO”.

Descalificación a la que reaccionó inmediatamente Marcelo Ebrard Casaubón, operador político de López Obrador, subiendo a su cuenta #yotambiensoyorate: no trascendiendo en hechos hasta el momento esta alusión.

Otra hendidura que se adiciona a las rasgaduras de las aspiraciones anayistas, la produce otro miembro destacable del panismo actual, Ernesto Cordero Arroyo, aunque señalen que ya está fuera del partido, quien lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero.

TODO O NADA

La pregunta que emana muy inquietantemente es la que cuestiona ¿qué tan solo está ahora y a futuro Ricardo Anaya Cortés, si no gana la Presidencia de la República?

La cuestión es, si seguirá vigente en la política mexicana, ya que en esta contienda le apostó todo o nada, cuando muchos analistas en la materia señalaban que este no era su ciclo.

Su guerra personal contra Enrique Peña Nieto, involucrando recientemente a Felipe Calderón Hinojosa, sólo traerá más descrédito para el sistema político del que forma parte: un sistema que ya no puede sostenerse por sí mismo.

Denuncia corrupción que no será fácil para el investigador criticar a la élite, cuando esta vive en el mismo piso.

Ha construido su carrera política a base de avasallar compañeros, ha traicionado, ha dejado en el camino, y estas acciones en política cuando se pierde el poder, son el preámbulo de la soledad, un retiro propicio para el cobro de agravios.

Su juventud, talento y capacidad como pocos, se adelantaron a los tiempos políticos, cuando había espacio para tejer y consolidar una mejor instancia para gobernar al país, aunque las elecciones venideras nos pudieran sorprender.

¿Cuánto contribuyó para recibir los ataques que se han proliferado en su contra?, porque una cosa esta bien definida, a cada acción, hay una reacción, y se ha caracterizado por erigirse como un rebelde, cuando la política es de concertación y negociación.

Agraviado como ha sido, y en defensa de su prestigio que para él se protege con todo, la ruta que siguió fue la de enfrentar a todos, en una contienda que nunca se gana todo y de todos se necesita para gobernar a un país.