AMLO ya ganó, pero ¿Lozoya y Gertz Manero?

Ni hablar, al presidente López Obrador le están saliendo las cosas quizás como las planeo. Ya tiene asegurado el escándalo político que necesitaba para desviar un poco la atención sobre las casi 60 mil víctimas del coronavirus y el medio millón de infectados, pero también para empedrar el camino a Morena para mantener la mayoría en la siguiente legislatura.

Este miércoles será el tema de la mañanera.

La duda es si el mismo resultado tendrá para el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y para el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Tan a la perfección le está saliendo la estrategia al mandatario que hasta se anticipó 22 días al fiscal Gertz Manero en dar conocer la noticia de que Emilio Lozoya “ya comienza a mencionar a personalidades … van a ser revelaciones trascendentales, muy fuertes”.

Aquel 21 de julio, 5 días después que ni el presidente ni su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tenían idea en dónde la Fiscalía General de la República ocultaba al ex director de Pemex, López Obrador pronunció unas cuantas palabras que a Emilio debieron sonar ominosas: “Hay que cuidar al señor, porque ya comienza a mencionar a personalidades, políticos…”.

En la mañanera del 21 le preguntaron si corría peligro la vida de Lozoya, y el presidente contestó: “podría, cómo no, y hay que cuidarlo”.

El mandatario ha hablado y hablado mientras Gertz Manero se mantenía en silencio, pero en tanto se desató una tormenta de filtraciones periodísticas que puso en circulación nombres de políticos prominentes, presuntamente culpables de haber recibido sobornos, así como la existencia de hasta 14 o 16 videos probatorios.

Ahora ya sabemos oficialmente, vía un video de Gertz Manero, que el ex director de Pemex denunció que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron inyectar 100 millones de pesos provenientes de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012.

Por alguna razón, Gertz Manero omitió decir que de haber ocurrido, el delito prescribió desde que en agosto de 2017 lo denunció la entonces diputada Rocío Nahle, hoy secretaria de Energía, cuando Santiago Nieto encabezaba la FEPADE.

Lo novedoso es que la denuncia del ex director de Pemex, según el fiscal, habla de 100 millones de pesos de Odebrecht utilizados en la campaña de Peña Nieto, cuando la cantidad destinada a pagar a consultores extranjeros fue menor.

Emilio también habría denunciado el uso de 120 millones de pesos, con el mismo origen, para comprar a legisladores (senadores y un diputado) sus votos a favor de las reformas estructurales del Pacto por México.

Nada nuevo, quizás lo único a resaltar es que Gertz Manero se refirió a un video y no a los 14 que, según las filtraciones, suman 16 horas de filmación teniendo de protagonistas a los sobornados.

Una y otra vez IMPACTO ha insistido que tales videos no existen, excepto uno que fue filmado desde la bolsa de una camisa.

De hecho, ninguno de los supuestamente sobornados aparece en la filmación ni sus firmas en los recibos mencionado por Gertz Manero.

El fiscal dijo que no daría los nombres de los legisladores hasta no judicializar la carpeta de investigación, pero no tiene que molestarse, están en todos los medios de comunicación porque, quienes jugaron a su lado o a sus espaldas en las pláticas con el negociador de Lozoya, se encargaron de difundir documentos que sólo eran para sus ojos.

Gertz Manero se refirió también a la denuncia de Lozoya sobre la adquisición de Etileno XXI, planta asociada a Brasken, a Odebrecht y a la mexicana Idesa.

Si todo lo relacionado con Odebrecht tiene como destinatarios a Peña Nieto, Videgaray y a ex senadores y un ex diputado panista, lo de Etileno va dirigido a Felipe Calderón, en cuyo sexenio la empresa brasileña empezó a hacer negocios en México.

Liquidar deudas de Odebrecht al calderonismo habría sido utilizado por el peñismo en la compra de votos para aprobar las reformas estructurales.

Entre los detalles curiosos del video con que Gertz Manero anunció la denuncias de Lozoya, destaca que no mencionara a la empresa mexicana Idesa.

La señora Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, esposa del ex secretario de Comunicaciones, es acccionista de Grupo Idesa, que a su vez tiene que ver con Brasken, misma que está relacionada con Odebrecht. La empresa fue fundada en 1956 por quien fuera director de Pemex, Pascual Gutierrez Roldán, suegro de Jiménez Espriú.

Y ya entrados en curiosidades, Gertz Manero no dijo si Emilio presentó denuncia sobre la compra de Agronitrogeados; si acaso mencionó que el ex director de Pemex “También habla de dos empresas privadas que los elementos de prueba tendrá que presentar y sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video”.

Y desde luego, ni una palabra sobre Fertinal.

Más allá de que los destinatarios de las denuncias anunciadas por Gertz Manero ingresen a la cárcel o no, lo importante es que a López Obrador le sobran elementos para mantener el escándalo durante un tiempo.

El riesgo lo corren Gertz Manero que podría no satisfacer las expectativas del público, y Emilio, a quien podrían no cumplirle lo prometido.

Por lo pronto, el presidente podrá presumir que cumplió su promesa de no ser quien denuncie a sus antecesores; ni siquiera tendrá que consultar al pueblo sabio. Ya lo hizo Emilio por él.