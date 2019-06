AMLO y Zoé suman a becarios para demostrar que NO ha bajado el registro de empleos en el IMSS

“Traigo el boletín porque sabía que me iban a preguntar eso”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la pregunta de IMPACTO, en la conferencia mañanera de este jueves, sobre la baja en registros de empleos reportada por el IMSS en los primeros 5 meses del año.

Los números de la institución de Zoé Robledo Aburto no son poca cosa; la baja es del 54%, pero en Palacio Nacional… tienen otros datos. Respondió el presidente que “la prensa” no tomó en cuenta los más de 481 mil empleos de los becarios.

Lo que no dijo el presidente es que ahora se toman en cuenta los beneficiarios de los programas sociales como empleados y que, además, no estaban incluidos los del programa “Sembrando vidas”, que son alrededor de 200 mil, porque no los habían incluido en el IMSS.

El problema es que, a las dos horas, el director del Seguro Social, en rueda de prensa, aseguró que los becarios no se consideran empleados, aunque en el boletín que mostró López Obrador, ellos sí los incluyeron y bla, bla, bla; la verdad es que Robledo se enredó.

En voz de Zoé: “Entiendo que de repente no se considere o no se analice como parte de la cifra de empleo porque es cierto, no lo es, pero no significa que no sean jóvenes que están trabajando, recibiendo un ingreso y que tengan seguridad social“.

“¿Por qué estamos considerando este dato en el mismo boletín, pero no en la misma cifra? Primero, los Jóvenes Construyendo el Futuro tienen ingreso incluso superior al salario mínimo; participan en la población económicamente activa“.

Así que para los funcionarios del gobierno federal, los jóvenes que próximamente serán parte de la productividad formal desde ahora se cuentan como trabajadores: “Están aprendiendo trabajando y, cuando acaben el programa, es muy probable incorporarlos al empleo formal. Y ese proceso sí llevará tiempo y, entonces sí, las dos cifras van a ser la misma“.

A ver si mañana, Robledo no se arrepiente como el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y dice que no dijo: “No estoy de acuerdo con el presidente” al criticar los amparos y los intereses de “los que no nos ven con buenos ojos” en el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.

¡AGUANTA, CLAUDIA.. ! JESÚS ORTA SE DA TODO UN AÑO PARA DAR RESULTADOS EN SEGURIDAD EN LA CDMX

Como que Jesús Orta Martínez es de plazos largos. Lleva siete meses a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX con números terribles y todavía se da ¡un año más..! para dar resultados.

Cuando medio mundo pensó que ya tenía las maletas hechas resulta que en el Congreso de la CDMX reveló el ultimátum no tan inmediatum. A ver si la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aguanta la tendencia violenta, que parece no dar marcha atrás.

Y no sólo se trata del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo de la Universidad del Pedregal; los robos a casa-habitación, los asaltos a restaurantes, los robos de automóviles y los asesinatos dolosos están al orden del día.

Sheinbaum tendrá que pensar en lo que significa mantener esta tendencia un año más; el problema será brutal a mitad del 2020 si Orta Martínez no logra un combate efectivo a la inseguridad. Y para rematar sentenció: “No voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados“.

