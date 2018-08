AMLO y Meade, el chingón y el mero mero

Quienes conocen las entrañas de los equipos que disputaron la Presidencia el primer domingo de julio pasado cuentan que Andrés Manuel López Obrador, que se sabía ganador desde el mediodía, se tranquilizó cuando le dijeron que al teléfono estaba el candidato oficial, José Antonio Meade.

Supo, entonces, que el aparato del Estado, que conoce a la perfección y cuyo control total tendrá en breve, nada haría para arrebatarle el triunfo.

Le quedó claro que si Meade marcó su teléfono no fue sólo por su condición de hombre honorable, bueno y decente, sino porque, conforme al ritual priísta, el Presidente Peña Nieto había dado su venia. Es decir, todo estaba consumado, y la señal fue la felicitación de su contrincante vía telefónica.

Después, como se sabe, los reconocimientos a su triunfo indiscutido e indiscutible se desgranaron como cuentas de rosario. Todo mundo le habló, incluido Ricardo Anaya, el candidato del PAN y del PRD que especuló, hasta el último momento, con que el PRI y Morena habían entablado un pacto de impunidad de carcajada para evitar que él ganara y estuviera en condiciones de enviar a prisión al Presidente Peña Nieto y al propio Meade.

El viernes, Andrés Manuel y José Antonio medio sorprendieron al país difundiendo un video intercambiando elogios después de desayunar en casa del próximo presidente de México.

Digo que medio sorprendieron porque era un encuentro esperado; el día anterior visitó a AMLO Antonio Rojas Navarrete, nieto de Ifigenia Martínez (la inspiradora de los economistas de izquierda a quienes se conoce como “Los Ifigenios”), ex secretario particular del simpatizante que fue candidato del PRI. Es un hecho que si en esa reunión no pactaron el desayuno del día siguiente, al menos acordaron los términos.

Pero esto es mera burocracia; lo interesante es que López Obrador y Meade se reunieran, que el ganador reconociera las virtudes que todos le conocemos a José Antonio y que el perdedor hablara de Usted, como en México se habla a los presidentes, excepto en el caso de Vicente Fox, al que cualquiera le decía “Chente”.

Meade, una vez más, le deseó suerte a AMLO en su gestión porque, como diría Perogrullo, si le va bien, igual le irá a México.

Hasta aquí el protocolo, lo cual habla del grado de civilidad en que ahora vivimos. Un poco más de un mes antes, Andrés Manuel y José Antonio Meade no se mentaron la madre en los debates porque la estrategia del moreno consistía en eludir los ataques y dejar que todo se le resbalara, y porque el simpatizante priísta no es capaz de ir más allá de decir “chingón” cuando se refiere al país que sueña.

Se me ha permitido conocer el entorno más íntimo del ex candidato del PRI y ver, sin intermediarios, cómo fue educado para llegar a ser el hombre que después de una derrota histórica se sienta a desayunar, con la frente en alto, con el que le asestó la única derrota de su vida, un evento histórico para el país porque sume al que fue el partido dominante en la peor de las situaciones en sus 90 años de existencia.

El video posterior a su desayuno con quien lo derrotó me convence aún más que lo aprendido en el seno familiar lo preparó para superar las derrotas por mayúsculas y frustrantes que sean, pero en especial me alegra porque me convence aún más que el padre Alejandro Solalinde vende a López Obrador versiones catastrofistas de que grupos, organizados, financiados y entrenados no sé por quién, estaban dispuestos a enfrentar, armas en mano, a quienes planearan un fraude electoral.

Está claro que ese hombre bueno, honorable y decente, que desayunó con López Obrador no se habría prestado para ser pretexto de un fraude electoral que sólo existió en mentes enfermizas, como la de Solalinde, y que a quien le ofreció la candidatura, Enrique Peña Nieto, jamás la pasó por la mente arrebatar el triunfo a quien lo obtuviera.

Para fortuna del país, nuestra democracia ha madurado lo suficiente como para brindarnos la oportunidad de presenciar episodios como la inmediata recepción de Andrés Manuel, en Palacio Nacional, por parte del Presidente Peña Nieto y la declaración conjunta del ganador y el perdedor ocurrida, el viernes pasado, después de despacharse un desayuno frugal.

Sin duda viviremos episodios difíciles, pero está claro que el padre Solalinde y quienes le platicaron que se preparaba un movimiento armado para defender a la democracia ya no deben fumar de aquellito.

La fotografía y el video del encuentro han hecho las delicias de los genios creativos de las redes sociales, pero para cualquiera es evidente que no hay un asomo de hipocresía en las palabras del “mero mero” y las del “chingón”.

El desayuno y lo que se dijeron pronto será anécdota, pero, por lo pronto, se trata de un episodio que garantiza la tranquilidad a los mexicanos.