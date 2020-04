AMLO y empresarios, crónica de una ruptura anunciada

Para nadie es un secreto la relación de mutua desconfianza entre el líder de la 4T y la clase empresarial mexicana; no es de ayer ni siquiera desde la fatídica derrota electoral presidencial de AMLO en el 2006, qué éste atribuyó en gran medida a la connivencia entre el gobierno federal en turno y la clase empresarial para cerrarle las puertas de Palacio Nacional. En gran medida su desconfianza es de formación ideológica y política, dado que en la construcción de su perfil como líder social necesitó siempre de la definición del antagonista en su cosmovisión: el malo siempre tendría que ser el rico, el potentado, el hacendado, el capitalista, el banquero, el depredador y opuesto el pueblo bueno.

Así de simple es su visión del complejo entramado social que matiza su pensamiento político y su retórica popular; así nació como líder, así escaló posiciones políticas y así llegó a la Presidencia de la República. Aunado a su carácter extremadamente refractario de todo aquello que no se inserta en su propio armado conceptual, tenemos a un político conservador que descree de la generación de riqueza social a partir de la iniciativa privada, para él es el Estado el multiplicador del bienestar y generador de la riqueza social, y el papel de los empresarios un simple apéndice de la actividad productiva nacional.

Los empresarios son el emblema de la maldad concentradora de la riqueza y la cimiente a partir de la cual sienta sus raíces la desigualdad social, pero al mismo tiempo los reconoce, son un mal necesario. Estructuralmente no les da crédito social como ente generador de bienestar, pero políticamente los usa, son útiles como cálculo pero no como política de gobierno.

En sus derrotas electorales para llegar a la Presidencia entendió que un sector al que debía de prestarle atención más allá del discurso era a los empresarios y en el 2018 construyó puentes que pavimentaran rutas de confianza. Les hizo creer que eran parte de proyecto de gobierno. Su estrategia tuvo resultados positivos, si bien no todos los empresarios compraron la pose, si tuvo un voto de confianza al menos en su bandera para contener los costos de transacción desmedidos provocados por la corrupción de la pasada administración.

No tardó en venir el desencanto empresarial como todo lo que no es genuino. La primera muestra de la nueva relación que se pretendía construir con la clase empresarial mexicana vino en la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el mensaje que se emitió de manera contundente: se acabó la relación de amasiato, ahora todo estaría supeditado a la voluntad presidencial, ya no más a la voluntad de los empresarios por muy poderosos que estos fueran. Las reglas del juego iban a cambiar.

Para el Presidente y su muy peculiar visión estatista, la inversión pública ahora sería el vértice a través del cual se articularía la estrategia de crecimiento económico, poco importaban los mercados y sus tendencias, la tecnología y sus nuevos derroteros para el progreso, la utilización de las energía alternativas generadoras de desarrollo, en fin poco importaba la globalización y el mundo, todo ahora primero se tendría que generar en la mente del Presidente y su entramado conceptual y luego ya veremos.

No tardaron en caer en cuenta los empresarios de la nueva realidad nacional y su papel marginal, muy poco necesitaron para entender que serían receptores de los “dulces” gubernamentales si se contaba con su alineamiento al proyecto de la 4T, y los que no, estarían sujetos a las reglas de los procedimientos concursales para prestar servicios como proveedores. Todo el año 2019 fueron round´s de sombra, el gobierno hacía como que los que consideraba y cuando los necesitaba éstos acudían prestos, y éstos hacían como que invertían, pero en realidad hicieron huelga de brazos caídos. El resultado fue previsible, frente al desconocimiento de la economía moderna y los atisbos ideológicos de la nueva estirpe gubernamental vino el estancamiento económico, y la clase empresarial solamente levantó los hombros. Siempre sí, era un peligro para México dijeron en sus adentros.

Pero vino la crisis sanitaria y su correlato, la crisis económica. Nadie pensó en un cisne negro de semejante envergadura. Seguramente los efectos del parón de la economía serán muy graves, estructurales y de largo plazo y requerirá de la acción decidida y concertada del gobierno y la iniciativa privada para no dejar que la economía nacional se hunda en perjuicio de todos, particularmente de ambos dos: del gobierno porque será un proyecto fallido que lo estigmatizará y el segundo porque perderá dinero y perspectiva de crecimiento.

La jugada de saque del gobierno de la 4T el pasado domingo, fue fallida y una raya más el tigre de la decepción en la que se está convirtiendo el gobierno de la pretensiosamente transformación nacional. Pero sirvió porque todos han caído en cuenta de lo que está en juego.

La 4T sabe que se está jugando su resto, su única carta en juego depende de la política recaudatoria a cargo del SAT y su directora Raquel Buenrostro; de ésta depende el espacio de dejará AMLO que tenga la IP en la coyuntura del desastre, y la IP sabe que si las cuentas no dan les pedirán auxilio por mero instinto de sobrevivencia.

Vivimos un capitulo más de los agudos desencuentros entre AMLO y clase empresarial mexicana. El país en vilo.