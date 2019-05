AMLO va por Lista Negra de jueces; ¿Zaldívar (SCJN) lo hará con funcionarios del Ejecutivo..?

De nuevo, el fantasma del inquisidor senador de EU Joseph McCarthy (1909-1957) aparece en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. El presidente anunció una “lista negra” de jueces que resulten sospechosamente corruptos por liberar delincuentes. Esto es, “habrá un ‘quién es quién’ en la justicia”.

Lo curioso es que el anuncio aparece, precisamente, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de fallar a favor de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán que podría echar abajo el corset salarial de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Esto es, la aplicación del tope salarial de 108 mil pesos mensuales impuesto por Andrés Manuel López Obrador sería inconstitucional, a petición de la CNDH de Luis Raúl González Pérez y de senadores del PAN, de Mauricio Kuri González.

En voz del presidente: “Vamos a ser respetuosos del Poder Judicial, pero vemos a estar pendientes… si hay jueces que están liberando a presuntos delincuentes, y antes ni se sabía, pues ahora no; ahora va a haber también un ‘quién es quién’ en la justicia”.

La declaración sería equivalente a que el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, del Poder Legislativo, propusiera un marcaje personal a los servidores públicos para integrar una Lista Negra de “quién es quién” de funcionarios deshonestos del Poder Ejecutivo.

Peor aún, los ánimos en Palacio Nacional se mantienen efervescentes después de que la ausencia del senador Salomón Jara y de dos del Partido Encuentro Social impidió la aprobación de la nueva Reforma Educativa, la “bien llamada”, así que prevalecerá la “mal llamada”, aunque Elba Esther Gordillo califique a la de Andrés Manuel de “la misma reformita (de Enrique Peña Nieto), pero revolcada”.

GURRÍA SILENCIA LAS CAMPANAS AL VUELO EN PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO SÚPER OPTIMISTA DE LÓPEZ OBRADOR

¡Qué aguafiestas el titular de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño..! Cuando, horas antes, en Palacio Nacional se echaron las campanas al vuelo porque vamos a crecer el doble que los gobiernos neoliberales, asegura que Pemex representa una verdadera contingencia.

Y de aumentar el riesgo crediticio si Carlos Urzúa Macías no utiliza 6 mil millones de dólares del Fondo de Estabilización FEIP, las consecuencias para el crecimiento prometido por Andrés Manuel López Obrador serán demoledoras.

El presidente pronosticó un crecimiento del 4% promedio en el sexenio, además de bajar los índices del crimen organizado al 50% en este mismo periodo, y no en 20 años, como dice el Plan Nacional de Desarrollo.

Y aun cuando los escépticos sonríen al hablar de crecer el 6% en el último año, para compensar, los expertos internacionales y el Banco de México pronostican máximo del 2% para este año y lo mismo para el 2020.

El problema es que, de entrada, la carátula del Plan Nacional de Desarrollo parece dictada por su aliado líder del Partido Encuentro Social, el pastor evangélico Hugo Éric Flores, una tesis de exposición de motivos y no la carta sexenal de navegación de un país.

El discurso platónico, lleno de dogmas, alcances morales y pocas precisiones, desató críticas de todo tipo, a menos que el documento fuera confeccionado para hacer imposible la deducción del por qué el crecimiento alcanzará el 6% en 5 años y medio, y y el ambicioso 4% en promedio, lo que se antoja una meta sin fundamento alguno.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos