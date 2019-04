AMLO tendría que pedir disculpas a los venezolanos, como solicitó al rey Felipe y al Papa Francisco

Para emparejar peticiones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón tendrían que pedirle perdón al pueblo venezolano, como solicitó el Presidente al Rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, en este caso por vejaciones en la Conquista de México y por la evangelización.

…

Ahora se ve un viraje en la política exterior mexicana con el régimen chavista de Nicolás Maduro, pero en momentos de solidaridad mostrada por la gran mayoría de los países de América y Europa, el Presidente y el canciller mexicano dejaron solo al pueblo venezolano… hasta que apareció el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo.

…

Pompeo aseguró que habló con funcionarios mexicanos para encontrar una salida de Maduro de Venezuela, confirmado por el vocero de Ebrard, Roberto Velasco, así que todo pinta a que van a dejar colgados de la brocha a Yeidckol Polevnsky y a Gerardo Fernández Noroña en la defensa solitaria del régimen genocida de Maduro.

…

En realidad, el sucesor de Hugo Chávez no tiene defensa; la brutal demagogia, incompetencia y populismo mandaron al abismo a la economía y a la infraestructura eléctrica, que mantiene a oscuras a gran parte del país de Bolívar, además de amenazar al presidente (e) Juan Guaidó.

…

Para efectos del recule, el discurso de López Obrador ya no se escuda en el anacrónico pretexto constitucional de la NO intervención; ahora apunta a la protección a los derechos humanos y, sorpresivamente, le preocupan esas violaciones en el pueblo venezolano.

…

Con esas partituras bajo el brazo, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, prometió a legisladores norteamericanos que el gobierno mexicano NO permitirá violaciones a los derechos humanos de los opositores venezolanos, una posición novedosa en este affair.

…

¿Vendrá exiliado Nicolás Maduro a México..? Sería un error garrafal; los malpensados hablarían de asesoría directa y una liga con los países del Alba, además de una carga innecesaria para la Cuarta Transformación. Lo cierto es que a Andrés y Marcelo ya se les ve la cara de Guaidositos.

NADA MÁS FALTA QUE ARTURO ZALDÍVAR (SCJN) DEJE METER MANO A AMLO Y A MORENA EN EL PODER JUDICIAL

Es mucha coincidencia que después del revés del Partido Encuentro Social de Hugo Éric Flores para mantener el registro como partido, y de la tendencia de jueces a amparar a las estancias infantiles, como ocurrió en Chihuahua y Querétaro, y que puede suceder lo mismo en 4 estados más, el Presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo mete presión al Poder Judicial.

…

En la conferencia mañanera, el Presidente afirmó que va a tener un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ¡para revisar el comportamiento de jueces y magistrados..! De igual forma, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, envió una iniciativa de reforma al PJF para su revisión.

…

Imagine usted que el ministro presidente diga: “Voy a tener un encuentro con el titular del Ejecutivo para revisar el comportamiento del gabinete presidencial, para evitar la corrupción”. ¡En qué país..!

…

El comportamiento del Poder Judicial ha sido de cordura y altura, posición que puede ser malinterpretada por el Ejecutivo y el Legislativo, dominado por Morena, como debilidad, y como decían las abuelas: “Estos, a la bondad le llaman pende..”.

…

En voz de López Obrador en Palacio Nacional este lunes: “Yo tengo pendiente con él un encuentro, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que, como lo dije en una ocasión y lo repito ahora, lo considero un abogado responsable, una gente honesta, y esto ayuda mucho y ya se está renovando la Suprema Corte de Justicia”.

…

“Ahí se tiene que llevar a cabo una renovación, lo digo en términos muy respetuosos, desde abajo; ahí tiene que revisarse el funcionamiento y la actitud, el comportamiento de jueces, magistrados y, desde luego, de ministros, pero arriba hay ahora voluntad para llevar a cabo esta renovación”.

…

“Sí estamos pidiendo que actúe y se evite la corrupción al interior del Poder Judicial con procedimientos y con los órganos que tiene este Poder autónomo, y hemos estado manteniendo comunicación con los ministros de la Suprema Corte, yo espero que se avance para que se limpie de corrupción el Poder Judicial”. Lo dicho, a la bondad le llaman pend…

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos