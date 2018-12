AMLO sigue en campaña, ¿o ya empezó otra?

Si no lo vieron ayer en vivo, ahí está el video. Durante el acto de presentación del Programa de Universidades en Hidalgo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su, ya parece, perenne imagen de candidato en campaña.

Como para hacer colchoncito y amortiguar lo que daría a conocer y que significaría admitir oootro “error”, dio un repaso a todas sus promesas, cumplidas y por cumplir, desde que los ex Presidentes ya no tienen pensión, que nadie ganará 600 mil pesos al mes, que ya canceló la Reforma Educativa, que ya no hay corrupción en el gobierno, que ya se incrementó en 16 por ciento el salario mínimo, que ya se fue el avión presidencial, que ya no existe el Estado Mayor Presidencial.

Claro, no mencionó nada en lo que, al menos por ahora, existe riesgo de no aprobarse como la Guardia Nacional, o de no finiquitarse, como las obras aeroportuarias de Texcoco por la recompra de bonos. Tampoco nada del reclamo del bajón al presupuesto de cultura, medio ambiente o ciencia.

En fin, debió usar su perenne discurso de campaña para admitir que se equivocaron en el paquete económico para 2019 y que las universidades sí obtendrán más recursos.

En realidad, el Presidente de la República fue prácticamente obligado a enmendar otra pifia que, ya medida el agua a los camotes, no tuvieron más que doblar las manos.

Bueno, como lo intentan en los otros temas, quien no haga ruido se quedará “apergollado”, para utilizar el mismo lenguaje del Mandatario federal.

López Obrador cerró su discurso de ayer en la sede de la Escuela Normal Rural “El Mexe” con frases como: “Nada de prepotencias, nada de fantocherías”. “El pueblo manda”. “Nunca va a haber cerrazón, mucho menos va a imponerse nada”. “Qué decía Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho’”.

Y para demostrar (sin proponérselo) que no fue error ni olvido lo de quitarles fondos a las universidades, sino una trampa para ver si caían, dijo: “¿Qué le pido nada más a los rectores? Que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades. Voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades públicas. Se acaba la corrupción”.

Interpretación: Si alguno la riega, adiós a la autonomía. Porque, ¿cómo está eso de que “voy a ser respetuoso”; tiene otra opción? ¿Alguien le dijo que si lo desea no puede ser respetuoso de la autonomía universitaria? Seguramente, tal vez, Taibo II.

Y ya para no dejar, en el evento dio un sopetón innecesario al gobernador priísta de Hidalgo, Omar Fayad, que solito se puso de pechito al acudir al acto.

“Y quiero aquí reconocer a Omar Fayad, que tuvo el valor de acompañarme, tuvo el valor de dar la cara… * Lo demás es rollo.

Y, claro, después de la “corrección” (muy parecida a la de la omisión en la Contrarreforma Educativa sobre “autonomía universitaria”. ¿Qué traerán contra las unis?), la pregunta es a qué le va a colgar la losa, es decir, a dónde trasladará la afectación de 5 mil millones de pesos.

¿A qué sector dará una pedrada de 5 mil millones de pesos? Porque algún sector tiene que pagar el pato. Además de que más que corregir un supuesto “error” es una triquiñuela para enmendar una decisión que hasta ayer ya estaba saliendo cara, pues varios rectores, miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hicieron un fuerte reclamo a la Cámara de Diputados a través de una carta. Vaya, el problema ya pintaba para un broncón.

¿Qué viene que amerite otro discurso de campaña?

Pues la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otras instituciones académicas ya reclamaron también el recorte presupuestal de 2 mil 500 millones de pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

También en una carta aseguran que están “preocupados y decepcionados”.

Y si se pone exigente, el actor Diego Luna, que se desvivió por Andrés Manuel durante su campaña, puede armarle tremendo lío en redes sociales porque taaambién el presupuesto para Medio Ambiente fue reducido. La queja de Luna fue amarga.

Lo del discurso de campaña de ayer, que seguramente lo repetirá cuantas veces quiera, al menos para mí fue bastante populachero, sin elección al frente de por medio (¿o en cuál estará pensando ya?), porque lo terminó con un “¡Viva México!”, “¡Viva México!”.

Aunque puede ser sólo el recurso de amortiguamiento cada vez que alguien les haga notar un “error” involuntario. Puede ser.

*El subrayado y las negritas son nuestras.