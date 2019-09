AMLO, señor y amo de Morena

QUE SE VAYAN AL CARAJO NO ES UNA GROSERÍA… pues solamente implica que se vayan mucho al carajo y eso que no usa el de la CHINGADA, QUE SE VAYAN A LA CHINGADA, pues en verdad no sé cómo puede decir que van al rancho allá en Palenque que se llama, LA CHINGADA….

Cuando uno pregunta si le molestan las groserías todos dicen que no pero que se deben saber decir donde no existan familias o niños o señoras respetables y la verdad que a mis casi 75 años que cumplo el próximo día 13 de septiembre, pues conozco a muchas “señoras respetables” muy respetables y muy señoras, que se las queman por mandar a la chingada a más de uno y no paran de pendejear a muchos de los políticos de los que van conociendo sus cochupos, corruptelas y tiznaderas, en verdad, el mismo pueblo de México, el pueblo sabio, se decidió votar por MORENA o mejor dicho por Andrés Manuel López Obrador que se identifica plenamente con MORENA, porque estábamos muy pero muy encabronados, desilusionados, molestos y queríamos mandar a la meritita Chingada, no al rancho de AMLO, sino a lo que supones es la chingada a los políticos y a los funcionarios, a muchos empresarios que nos tienen hasta el copete, a banqueros que se pasan de lanzas y dicen que son “MECENAS” cuando en la realidad nos hacen pentontos a todos, porque las migajas que dan son parte de lo mucho que se han chingado, sí señores, chingado, porque nos robaron con los bancos, nos fregaron en el cuento del FOBAPROA, en la venta de sus bancos donde no pagaron impuestos de muchos millones de dólares, nos engañan cuando los vemos jugando béisbol en sitios que les dan los políticos para hacerles la barba, en fin, también estamos hasta el verdadero copete contra muchos policías, como los que hay en Veracruz y que fueron corridos de Nuevo León por andar de “cobrones” de piso y de secuestradores y pinches rateritos de callejón, estamos también, nosotros, sin que en verdad nos interese mucho el tema, hasta la madre de los políticos que solamente buscan puestos y presupuestos por medio del control de MORENA, porque seguramente creyeron, inocentemente, que el señor no se metería en el proceso de sucesión en lo que es un movimiento que dicen es partido y como llega el mero mero petatero, pues todos a callar y a disciplinarse, pues sí, como no lo van a hacer, porque una simple palabra del mero mero y se quedan fuera excluidos, sin chambita ni oportunidades por los años que AMLO tendrá el poder, ahora está en la presidencia y es bueno que esté, pero al terminar, seguramente tendrá una fuerte influencia en el movimiento con el fin de como lo hizo Cárdenas desde la transformación del PNR al PRI, pues jugó una postura de equilibrio y de control, desde lejos, no se necesita la fuerza real para controlar a un partido cuando se cuenta con la fuerza popular y esto lo sabe totalmente AMLO y que bueno que lo tenga consciente y se los recuerde constantemente a los pinches ambiciosos que solamente buscan puestos y presupuestos, no se vayan a quedar sin su cocol…

Una de las ventajas, digo yo, de ser miembro de la tercera edad no es la famosa credencial de la que presume AMLO y que le brinda descuentos, no, es la de poder decir lo que a uno le sale del corazón y cuando uno manda a la chingada a otro es porque en verdad se nos colmó el plato y no hay otra salida, no creemos en los llamados a que se porten bien o a que sus madrecitas les llamen la atención, no, porque con nuestros años pues muchos ya no tienen madre desde hace tiempo y cuando se les dice que se porten bien pues es como solicitarle a Popo que no se encabrone y saque sus fumarolas de vez en cuando; por alguna razón AMLO le puso a su ranchito, efectivamente nos dicen que es una muy pequeña propiedad enclavada en una zona maravillosa, por nombre: LA CHINGADA y es que hasta allá debería estar de lejos, eso es lo que implica la forma y el tono o en dónde se utilice, y las groserías y las mentadas son exactamente como las llamadas a misa, acude a escuchar el sermón del cura el que tiene ganas de estar con Dios o purgar sus pecados, o cuando menos, asistir para que los vean.

Es claro que algunos hipócritas y mansos y mensos siempre nos han tratado de joder con eso de que somos “muy groseros”, cuando en la realidad es que no teníamos ni tiempo ni paciencia para darles más explicaciones para tratar de convencerles, sino de mandarles a la meritita chingada, y en ese camino pues se desquitaron, porque cuando pudieron apuñalarnos por la espalda lo hicieron y esto me ha convencido a lo largo de mi vida que hay muchos mochos y bien portados que, todo el día tragan santos pero en las noches defecan o cagan diablos, y no faltan en muchos lados, ni en MORENA ni al lado del señor presidente que saben es tan respetuoso y que no busca ni venganzas ni riquezas… y como en el cuento del sapito y el alacrán, cuando decidió que podía llevar al alacrán al otro lado del río pues casi, al llegar, le picó y lo mató, porque él alacrán siguió sus instintos y no sus temores o sus experiencias de que hay que estar lejos de los alacranes porque son muy facilitos para picar con la cola, en el buen sentido de la palabra, ellos, si matan, de verdad, con la pura cola…

Y bueno, para que se dejen de pelear y de andar rasgando las vestiduras, en que si me sacó la lengua o me pico los ojos o no me presta el puesto ni el presupuesto, pues, AMLO, hizo bien en llevar a los diputados y senadores con los dirigentes de MORENA y poner las cosas en claro, y todos sabemos que en este punto, poner las cosas en claro, es que no quiere ni pleitos ni divisiones, si no se conforman con lo que hay y tienen pues se joden porque entonces son ambiciosos y son negativos y no podrán estar en MORENA, así que es mejor que vayan pensando en irse a la chingada, y eso de que se resolverá la dirigencia por medio de una encuesta, pues sabe dios y el diablo quién las hace y cómo salgan, porque al final de cuentas, el que paga manda o el que ordena determina quien llega y quién se queda, la democracia no existe ni en sueños, es una simple ilusión, y a lo mejor, una aspiración, no más, por lo pronto a revisar el informe de gobierno que tendremos para más…