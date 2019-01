AMLO se niega a arreglar bronca federal con la CNTE en Michoacán; ni modo, Aureoles; no eres Sheinbaum

Taibo forzará a la industria editorial a bajar precios; ¿si no la expropiará o qué..?; Mitofsky encuesta a venezolanos: 84% desaprueba a Maduro; 81% que se vaya; 15% que se quede

“No me van a convencer de que reprima”, dijo Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera, en referencia al bloqueo de los maestros de la CNTE en Michoacán, una bronca del gobierno federal que ha provocado pérdidas multimillonarias y que paraliza parte de la productividad.

…

¿Habrá que convencerlo de que actúe como Presidente..?, porque los maestros saben que este tipo de chantajes los hace ganar dinero y cualquier solución que implique dinero será temporal para volver por más.

…

Claro, el problema no lo tiene Claudia Sheinbaum Pardo, sino Silvano Aureoles Conejo; si no, ya habría solución, así que al gober perredista de Michoacán sólo le quedó condicionar a los maestros: O levantan el bloqueo o no habrá negociación ni pago.

TAIBO FORZARÁ A LA INDUSTRIA EDITORIAL A BAJAR PRECIOS; ¿SI NO LA EXPROPIARÁ O QUÉ..?

¡Ah, que Paco Ignacio Taibo II..! Después del tropiezo en una entrevista con el periódico El País, donde dice que si las empresas entorpecen el proyecto de Andrés Manuel López Obrador habría que expropiarlas, ahora dice que el precio de los libros debe bajar; si no forzarán a la industria editorial a que lo haga.

…

¿Cómo es eso..? Habla de coeditar con la industria editorial y sustituir importaciones; ¿y si no quieren coeditar y/o sustituir importaciones..? ¿Cómo va a “forzarlos” Taibo..? ¿Control de precios u otro tipo de presiones..?

…

Al parecer, el populismo aplaudidor alimenta el narcisismo de la Cuarta Transformación: Regalar dinero en zonas huachicoleras y a jóvenes que no trabajan en todo el país, pero suponer que los mexicanos no leemos porque no tenemos para comprar un libro es una tesis tan frágil que se puede echar abajo con la cantidad de personas mayores de 12 años que SÍ TIENE para comprar un teléfono celular.

…

¿Estará convencida Beatriz Gutiérrez Müller de estas tesis? O, de plano, Taibo es muy inocente o nos las quiere meter doblada, como dijo cuando el Presidente López Obrador se brincó la ley al nombrarlo jefe de la oficina del Fondo de Cultura Económica.

MITOFSKY ENCUESTA A VENEZOLANOS: 84% DESAPRUEBA A MADURO; 81% QUE SE VAYA; 15% QUE SE QUEDE

Interesante estudio-encuesta de Mitofsky de Roy Campos sobre la crisis en Venezuela. En resumen, Nicolás Maduro alcanza una aprobación de 15% de los ciudadanos y son los únicos que piden que se mantenga como presidente.

…

Por el contrario, 84% de los venezolanos desaprueba a Maduro y 81% pide que ya deje la presidencia. De los personajes de la política venezolana, Mitofsky encontró que Juan Guaidó proyecta una muy buena imagen, y después de él, otros tres opositores mantienen imagen positiva: María Corina Machado, Leopoldo López y Lilian Tintori.

…

En el lado opuesto, en el extremo de la imagen negativa, están Maduro y Diosdado Cabello. Campos Ezquerra midió también la imagen de Donald Trump entre los venezolanos y, al igual que ocurre en muchos lugares, es negativa, incluso entre quienes quieren que se vaya Nicolás Maduro.

…

Concluye la encuesta que existe un gran temor en Venezuela a que se genere violencia, desabasto e incrementos de precios debido al conflicto político, y piensan que la solución depende del pueblo a través de unas nuevas elecciones.

