AMLO se burla del Senado: ‘Me dio gusto que rechazara dos veces la terna para la CRE’; no es el único, como dice

Si hay alguien a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador empiedra más el camino cada que hace una declaración ligada al trabajo parlamentario es al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

El legislador dio por muerta, de plano, la Revocación de Mandato y las modificaciones al artículo 35 constitucional, que lo lleva a consulta, por la declaración del Presidente, en la conferencia mañanera, respecto a la terna de la CRE, muy parecida a una burla, con sonrisa de burla y con tono de burla.

“Me dio gusto que el Senado rechazara, por segunda vez, la terna para la CRE” dijo el Presidente al referirse a sus homólogos anteriores, a los que, según él, el Congreso NO les rechazaba ninguna propuesta.

¡Claro que sí lo hicieron..! De hecho, Raúl Cervantes Andrade se quedó en el camino a la Suprema Corte y a la Fiscalía General; ni siquiera el cabildeo de Emilio Gamboa Patrón logró el propósito del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Germán Martínez Cázares tampoco lo logró, a pesar del cabildeo ordenado por Felipe Calderón Hinojosa para ocupar una toga de ministro, sí que eso de que no existió antes es una más de la mañanera.

Además, los presidentes anteriores pudieron mandar, una y otra vez, a los aspirantes rechazados hasta imponerlos, como lo hizo AMLO con los cuatro aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía, pero NO lo hicieron.

Así que Monreal la tendrá cuesta arriba, ya que el Presidente comentó en Palacio Nacional: “Quiero que me diga el Senado si va a aprobar la Revocación de Mandato y reforma al artículo 35 constitucional porque ya sacaron que me quiero a reelegir”. ¿No..?

VISITA DE BACHELET A LÓPEZ OBRADOR PODRÍA DECLINAR APOYO A MADURO; ASILO EN PUERTA

La visita de Michelle Bachelet a México, el próximo martes, puede ser el punto de inflexión que podría declinar el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Nicolás Maduro.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos estará con el Presidente y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón después de un durísimo reporte sobre la situación en Venezuela, en la que el régimen chavista de Maduro practica tortura, asesinatos, provocadores de una aguda crisis social.

El 27 de marzo, la Agencia France Press reportó que el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, aludió a que se están llevando a cabo conversaciones con México y Noruega para encontrar un camino para que Maduro se vaya al exilio.

El vocero de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, confirmó las pláticas con Pompeo, pero dijo que no se habló sobre un posible asilo de Nicolás Maduro en nuestro país.

En la conferencia mañanera de este lunes, Hugo Páez, subdirector de IMPACTO, preguntó al Presidente López Obrador si en la visita de Bachelet a Palacio Nacional se tratará la posibilidad de exiliar al mandatario venezolano.

El Presidente mexicano respondió “no nos metemos con asuntos de Venezuela y Maduro; nada de política hegemónica ni unirnos a bloques”, aunque no descartó, o confirmó, la posibilidad de darle asilo, aunque analistas internacionales destacan a Noruega sobre México.

