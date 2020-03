AMLO sabe del desgaste en el ejercicio del poder

¿Qué relevancia tiene que la popularidad del Presidente ascienda o baje?

Lo mismo da que por ahora sea el mexicano más popular o lo sea medianamente. Relevante sería que a 14 de meses de iniciado su mandato la mayoría del pueblo mexicano lo aborreciera.

No hay duda que su popularidad sigue siendo insuperable; igual, en ciertos sectores de la sociedad, muy en especial la clase media, se le malquiere y muchos de quienes votaron por él, no se cuántos, dicen estar arrepentidos. Pero nada más. De eso a aborrecerlo hay un trecho largo.

¿En qué afecta a su administración que descienda su popularidad y aumente el porcentaje de quienes dicen estar desencantados con su gobierno?

Será importante el año próximo cuando se renueven la Cámara de Diputados, casi la mitad de los gobiernos de las entidades federativas y congresos estatales, y una cantidad impresionante de presidencias municipales, pues si continuara la ruta hacia abajo arrastraría a los candidatos de Morena, y entonces cambiaría el equilibrio del poder.

Pero aún en ese escenario, López Obrador y Morena no tienen enfrente a quien o quienes pudieran usufructuar la caída de la popularidad presidencial. La oposición es inexistente y en la sociedad civil aún no aparece un posible líder.

Hoy, el Presidente está a tiempo de revertir la tendencia que dicen las encuestas. La cuestión es cómo hacerlo, sobre todo si, como dice, está enfrascado en un cambio de régimen que al ser traumático necesariamente llevará a sus alforjas más puntos negativos.

Ni modo que ceda a las recomendaciones de cambiar de rumbo que se le hacen desde las columnas políticas, algunas de las cuales son sugeridas por sus cercanos, incapaces de atreverse a proponérselo cara a cara.

Conociendo su estilo, no lo hará; antes se despide y se refugia a llorar en su finca de Palenque.

Supongo que la pérdida de popularidad no lo tomó de sorpresa y que desde su arrollador triunfo electoral calculó el desgasta que traería consigo la acción de gobernar.

Desde que inició su carrera política tuvo la oportunidad de observar cómo la mayoría de los políticos de diferentes partidos políticos e ideologías se desgastaba con la acción de gobernar. Algunos terminaron siendo verdaderos guiñapos públicos, otros, en cambio, siguen siendo populares al día de hoy aún y cuando ya murieron y sobre ellos se construyeron leyendas, ciertas o falsas.

Nada hay más subjetivo que la popularidad de un político y el Presidente lo sabe; todo depende de los beneficios que otorguen o los perjuicios que causen.

Una sumergida en las redes sociales nada aclara porque se presupone que las opiniones contradictorias, que se mueven entre el halago y el vituperio, están manipuladas por los chairos o sus adversarios; lo mismo se dice de las encuestas.

Lo indudable es que la base social construida por López Obrador se mantiene casi intacta y que el uso de los programas sociales le garantiza la lealtad de un alto porcentaje de mexicanos.

La pregunta es ¿hasta cuándo podrá seguir manteniendo su lealtad?

Si las condiciones económicas del futuro, que según los analistas serán negativas, inciden en los programas sociales, es decir, en la ayuda en efectivo, directa y sin intermediarios, a los mexicanos más necesitados, quizás entonces si el Presidente podría preocuparse porque la lealtad comprada se va cuando el dinero deja de llegar.

Por ahora está sufriendo las consecuencias normales del ejercicio del poder, como le ocurrió a Enrique Peña Nieto a partir de la noche negra de Iguala. El problema fue que el ex Presidente no encontró la manera de revertir el desgaste, en mucho porque sus colaboradores más cercanos no supieron qué hacer.

El secreto pues para López Obrador no es regresar a Palenque a llorar, sino obligar a sus colaboradores a ayudarle a revertir la tendencia a la baja.