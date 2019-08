AMLO revive campaña de odio; golpea a adversarios ‘Moronga azul’ para librar el #LonganizaGate

“No como chorizo; me gusta la butifarra de allá de Jalpa; no me gusta la Moronga Azul”, dijo Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de Palacio Nacional para negar acusaciones de presupuesto de despensa de lujo, con longanizas de más de 16 mil pesos el kilo.

En la lista no aparece la “Moronga Azul”, pero el presidente aprovechó para hacer referencia a su discurso del 23 de febrero del 2017, cuando anunció que iba por la presidencia en el 2018 y contra la Banda de la Moronga Azul, al referirse al Frente Amplio Opositor del PAN-PRD-PT que terminó en la denominación “Por México al Frente”.

En el 2017, López Obrador dijo: “Vamos a enfrentar a la Banda de la Moronga Azul; a los Yunes; a los Calderón; Moreno Valle, a quienes forman parte del PRIAN, no sólo Salinas y Peña; también Fox…”.

Al parecer, el presidente pone oídos sordos al llamado generalizado a eliminar el discurso del odio por los brutales eventos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio. La misma alerta enviaron legisladores demócratas y personalidades de Estados Unidos a Donald Trump.

La mofa de la longaniza cotizada en más de 16 mil pesos en la despensa de Palacio Nacional sirvió, de nuevo, para la polarización en el discurso presidencial, que, además, no aclaró el origen de la información presuntamente errónea.

CONFIRMA EL NUEVO CONEVAL ‘A MODO’ EL BAJÓN DE LA POBREZA ¿POR DECRETO..?

Le informamos ayer, en este espacio, sobre la intentona del INEGI, anunciada por el consejero Agustín Escobar Latapí, para cambiar la medición de la pobreza en base parámetros convenencieros que se discutieron en la pasada Legislatura.

…

Aprovechando el antecedente, el Coneval, bajo la nueva dirección de José Nabor Cruz, confirma la intentona a modo de la Cuarta Transformación con el objetivo, sin decirlo, por supuesto, de bajar la pobreza casi por decreto.

…

En voz de Nabor: “La discusión de esta actualización se da el año pasado, pero, reitero, es una actualización de prácticamente pequeños elementos que no ponen en riesgo de ninguna manipulación, de ningún cuchareo, de ninguna opción de maquillar cifras; categóricamente lo decimos”.

…

Agrega: “Parte de la credibilidad de Coneval es que tanto las discusiones para construir metodológicamente nuestros indicadores como el proceso de estimación y de resultados son absolutamente transparentes y públicos”.

…

Según esto, las modificaciones se refieren a la integración de la canasta básica y a la incorporación de nuevos elementos derivados de reformas legales que no afectará la posibilidad de contar con información comparable a lo largo del tiempo.

…

Entre los principales cambios están las modificaciones al gramaje y a los requerimientos calóricos que se utilizan para determinar la canasta básica alimentaria, así como la incorporación de la distancia que existe entre los hogares y la carretera pavimentada más cercana como variable para determinar las carencias sociales.

…

Asegura el titular del Coneval que viene un ajuste por la vía de la canasta básica, y también un ajuste por acceso a carreteras como elemento nuevo que se está incorporando. ¿Pan con lo mismo..? Asegura Cruz que se mantendrá entre 90 y 95 por ciento del mismo esquema de metodología que ya se había trabajado en los últimos 10 años.

