AMLO otorga a Salazar Lomelín el papel de Judas

Supongo que no fue al azar que el Presidente López Obrador escogiera el jueves santo para igualar a Carlos Salazar con Judas. Se trata de la fecha en la que, en la última cena, Jesús instruyó al Iscariote a traicionarlo.

En la conferencia mañanera reveló haber enviado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial la lista de las 15 corporaciones picudas que deben 50 mil millones de pesos para, si se atreve, las delate y así ayude al gobierno a cobrarles y ese dinero pueda ser usado en ayudar a las Pymes.

Dijo el Presidente: “Por cierto, ya le mandé el oficio al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Como no me lo preguntan, se los digo, ya le mandé el oficio con los 15 grandes empresarios, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar, 15 que deben, incluidas multas y recargos, 50 mil millones de pesos.

“Y ayer dije que no sólo por cuestiones legales, sino por cuestiones de dignidad no iba yo a dar a conocer los nombres, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A lo mejor él sí los da a conocer, yo no puedo”.

No le entregó la lista personalmente, sino que, explicó López Obrador, “lo que hice fue dictar el oficio, poner el anexo con los 15 y procurar entregarlo en mano y de manera segura para que en una de esas nos ayuden a cobrar”.

Con esta jugada calificada como maestra, López Obrador puso en predicamento al dirigente del Consejo Coordinador Empresarial que se ha mostrado como el más crítico de su pares de otras cámaras, con excepción de Gustavo de Hoyos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, al programa esbozado por el Presidente el domingo pasado para enfrentar la crisis económica que está provocando el coronavirus.

La fecha seleccionada por el mandatario para cercar a Salazar Lomelín es significativa porque hasta donde se sabe, el ex director de Femsa guardaba con él una excelente relación, podría decirse que incluso de amistad. Por lo menos entre los empresarios le endosaban el estigma de ser Pro AMLO.

Hoy están enfrentados.

Lo menos que ha dicho Salazar Lomelín es que el programa presidencial es más de lo mismo.

Por lo demás, y en el tema que nos ocupa, según lo advirtió el Presidente, públicar él la lista sería cometer delito, así que le cedió ese riesgo a Salazar Lomelín. “A lo mejor él sí los da a conocer, yo no puedo”, explicó.

La cuestión es si “dictar el oficio, poner el anexo con los 15 y procurar entregarlo en mano y de manera segura para que en una de esas nos ayuden a cobrar”, ¿puede también ser considerado como delito?