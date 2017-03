AMLO, nuestro Trump

Lo mejor que nos puede pasar es que Tizapa u otros como él, a sueldo o de manera espontánea, sigan sus pasos. Los mexicanos tenemos derecho a conocerlo sin la careta del amoroso que no es

Que Dios nos agarre confesados si entre 2018 y 2024 coinciden Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en las presidencias de México y Estados Unidos.

Cuauhtémoc Cárdenas podrá pecar de imaginativo en la creación de oportunidades para colocarse por cuarta ocasión en la fila de aspirantes a la silla presidencial (recién propuso que Estados Unidos nos indemnice en oro por el uso que ha dado al territorio que perdimos con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo), pero Andrés Manuel López Obrador, que es igual de persistente (apenas va por su tercer intento), se quitó la máscara de mesías en Nueva York y mostró su verdadero rostro, el de intolerante.

Es muy probable que Antonio Tizapa, que lo increpó hasta en 2 ocasiones en sólo 48 horas, sea un provocador, como lo califica el cuasi candidato presidencial de Morena, y que esté dedicado a perseguirlo en Nueva York con la misión de sacarlo de sus casillas, aunque también es posible que le duela el uso electorero que Andrés Manuel hace la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, uno de los cuales es su hijo; pero cual sea la verdad, lo cierto es que ha conseguido que el dueño de Morena se muestre como un Donald Trump tropical.

Ni Cárdenas ni López Obrador tendrán tiempo de superar a Nicolás Zúñiga y Miranda que le compitió 5 veces a Porfirio Díaz por la Presidencia, una a Venustiano Carranza, otra más Álvaro Obregón y la última a Plutarco Elías Calles; la diferencia es que este personaje de anécdota nunca estuvo cerca de ser Presidente, Cuauhtémoc se resistió a la tentación de encabezar a quienes le exigían tomar el Palacio Nacional, pero Andrés Manuel dio a los diputados perredistas la orden de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, y como cuenta el ex líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, algunos legisladores se armaron con bombas lacrimógenas para darle gusto.

Para decirlo de otra manera, “provocador” a sueldo, como lo supone López Obrador, o justamente indignado, el señor Tizapa tiene el mérito de que con un par de intervenciones haber regresado al verdadero personaje que habíamos olvidado gracias a quienes le aconsejaron la estrategia de rectarnos un sermón de la montaña a cada provocación.

Los recordatorios de ayer y anteayer en Nueva York sobre su presunta vinculación con el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tuvieron la virtud de exasperar al tabasqueño y hacerlo reaccionar como cuando a sueldo de Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, invadía las calles de la Ciudad de México, o se defendía de las acusaciones del Poder Judicial de la Federación sobre la violación de los amparos que protegían a los propietarios de “El Encino”, o cuando, muy al estilo Trump, algún reportero no grato le hacía una pregunta en sus tiempos de jefe de Gobierno o de candidato presidencial.

No se requiere ser adivino para saber cómo reaccionarán hoy sus seguidores en redes sociales, igual de intolerantes que él, pero lo mejor que nos puede pasar es que Tizapa u otros como él, a sueldo o de manera espontánea, sigan sus pasos.

Los mexicanos tenemos derecho a conocerlo sin la careta del amoroso que no es.