AMLO no puede reconocer ni desconocer a Maduro

No nos equivoquemos; Nicolás Maduro es un dictadorzuelo y violador de derechos humanos que usa su Guardia Nacional, un ejército propio, para mantener el poder. Además, se mantiene en el poder mediante elecciones fraudulentas, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no ignora todo esto, no puede desconocer ni reconocer su triunfo mientras la fracción X del artículo 89 constitucional esté vigente.

No de ahora, sino desde que empezó su carrera por la Presidencia, López Obrador ha sido identificado, por panistas y priístas, como émulo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, algo que él niega con vehemencia.

Ayuda a esta campaña política su discurso, pero sobre todo que algunos de sus asesores más conspicuos, como John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, no ocultan su deseo de que México sea una más de las llamadas repúblicas bolivarianas, cuyo líder indiscutido es Nicolás Maduro.

A esto debo añadir que el dictador venezolano se permitió la molestia de hacernos el honor de viajar a México para estar presente en el primer día de gobierno de López Obrador, si bien se cuidó de no estar en la toma de posesión porque sabía que por lo menos los senadores y diputados panistas le habrían armado un escándalo de pronóstico reservado; fue por eso, y no por razones técnicas o climatológicas, que llegó tarde a territorio mexicano y sólo asistió a la comida en el Palacio Nacional, lo que lo salvó del abucheo.

Estaba tan tenso que no se quedó al brindis ni al café; simplemente se aplicó a sí mismo (o lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard) la máxima foxiana del comes y te vas.

Así se salvó él, y salvó al Presidente López Obrador, aunque para que su cara no quedara tan manchada ante sus paisanos, al día siguiente difundió fotos y videos con el mandatario mexicano que mostraban otra realidad. Y para que a los venezolanos no les quedara duda de que aquí es bien querido, lo cual es mentira, gritó un ¡Viva México! Sólo le faltó añadir: “¡Cabrones!”

Pues bien, ahora que los venezolanos, la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Estados Unidos y Canadá, no lo reconocen como Presidente, el gobierno mexicano se convirtió en la tabla al que el náufrago se aferra desesperadamente porque la Constitución no le da margen de maniobra al Presidente López Obrador.

La Fracción X del artículo 89 dice que es facultad del Presidente “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: La autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales “.

En otras palabras, en el caso de que el Presidente mexicano quisiera comportarse como la mayoría de sus colegas del continente, está obligado a respetar la autodeterminación de los pueblo y a no intervenir en sus asuntos internos.

Así lo hizo ver el vocero Jesús Ramírez Cuevas, pero las manifestaciones en toda Venezuela, no sólo en Caracas, permiten suponer que el pueblo de Venezuela está hasta la madre de Maduro y del pajarito que le habla en el hombro, y que tarde o temprano México terminará rindiéndose ante la realidad.

Por otra parte, imaginemos otro escenario: Que los gobiernos del continente, encabezados por el norteamericano, no hubiesen reconocido el triunfo de López Obrador el pasado 1 de julio.

Me dirán que las condiciones son diferentes porque, es cierto, el Presidente Andrés Manuel ganó en una lucha democrática y no tenía el poder para imponerse. Nada que ver con el sátrapa de Maduro, pero ¿alguien habría aceptado que otros gobiernos del continente o de Europa nos dijeran qué hacer con el triunfador de nuestras elecciones?

En definitiva, al menos en cuestiones electorales y en el arribo al poder, Andrés Manuel en nada se parece a Maduro, pero el Presidente y el Congreso deben leer bien la fracción X del 89 porque el Senado es fundamental en política exterior.

Aunque, por lo demás, ya se sabe que Ricardo Monreal está listo para lo que le manden: Si se trata de apoyar a Maduro lo hará; si se quiere modificar la Constitución lo intentará.