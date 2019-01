AMLO no debe tolerar que devalúen su palabra

Visto que, como quedó demostrado, este martes, en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, ya no construye titulares de prensa la invocación de Carlos Salinas con o sin el apelativo de “El innombrable”, pero ahora convertido en “padre de la desigualdad moderna”, llegó el momento de innovar.

Una idea genial para relanzar las mañaneras (que quizás sirva también cuando no haya temas para sentar agenda) sería la contratación de Nino Canún, cuya presencia tan buenos resultados dio el lunes.

Así, cuando el Presidente López Obrador se percate de que está perdiendo a su auditorio de periodistas que todos los días se desmaña con él para transmitir la buena nueva al país puede recurrir a la muletilla que acuñó Jacobo Zabludovsky.

– “¿Ya llegó Nino?”, preguntaría, y si Nino se aparece, como lo hacía la inolvidable Paula, el rating estará asegurado.

Los cantantes, los comediantes y los grandes del espectáculo mexicano tienen una fórmula más sencilla. Cuando sienten que están perdiendo conexión con el público, sin que venga al caso, suelen gritar: “¡Arriba el América!” o “¡Vivan las Chivas!”. La reacción es inmediata; vivas, rechiflas u ovaciones, pero ni modo que el Presidente recurra a esta muletilla tan trillada.

Someterse, de lunes a viernes, al interrogatorio de los periodistas empieza a desgastar su palabra.

En ocasiones se arriesga a ser desmentido.

El 21 de enero celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara a la Cervecería Modelo la devolución, por parte de Hacienda, de “miles de millones de pesos” de IVA.

Mostraba su alborozo y lo transmitió al auditorio:

“Ahora acaba de resolver la Suprema Corte algo que nos pareció justo. Hace poco estaba pidiendo al Gobierno una empresa una devolución del IVA de miles de millones de pesos; imagínense si la Corte resuelve que se le pagara a esa empresa la devolución del IVA; estamos hablando de muchísimo dinero, un desfalco”.

Sin embargo, en la mañanera del lunes 28, el Presidente ya no habló de “miles de millones”, pero reveló que el dinero que por resolución de la SCJN no regresará a la “Cervecería Corona” equivale a lo que su gobierno adelantará al de Michoacán para, a su vez, darlo a la CNTE, mil millones.

Este martes volvió al tema: “Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la Cervecería Corona, en la Suprema Corte de Justicia, de devolución de IVA, y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa… Si se hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver; esa es la cantidad que les dejo de tarea que investiguen. Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué lo digo? Porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte, del Poder Judicial”.

La cuestión es que, poco más tarde, la Cervecería Modelo lo desmintió. Explicó que no era ella, sino ex socios que ya no tienen relación con la empresa quienes demandaban el regreso del dinero.

Al parecer sólo se trata del caso de una ex accionista que impugnó el pago del 5 por ciento de ISR sobre la venta de sus acciones. Es probable que este porcentaje equivalga a varios miles de millones de pesos.

Sin embargo, quien informó al Presidente lo hizo dar una fake news. No fue la Cervecería, y en cuanto al dinero, aún está por verse si se trata de miles de millones de pesos o de sólo mil millones. Al final, los reporteros tienen la tarea de investigar el monto.

El Presidente no puede permitirse el lujo de que sus colaboradores lo coloquen en estos predicamentos con información imprecisa o falsa.

La negativa de la SCJN de ordenar la devolución de miles o sólo mil millones de pesos de IVA o ISR es una gran noticia, a condición de que sea veraz, porque desembolsar cualquiera de esas cantidades le haría un hoyo al presupuesto gubernamental y pondría en riesgo los programas más queridos de López Obrador, pero más importante que eso es su credibilidad. Un porcentaje sensible de la población tiene fe ciega en su palabra y esta es un activo que sus colaboradores no pueden ni deben devaluar.