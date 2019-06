AMLO niega a Porfirio; drama migratorio renuncia a comisionados de EU y México, Sanders y Tonatiuh Guillén

Dos causas diferentes, sin embargo, el mismo drama migratorio provocó que la renuncia de John Sanders se sume, en menos de 15 días, a la de Tonatiuh Guillén López, ex director del Colegio de la Frontera, un académico experimentado y sensible en el tema.

…

La posición indigna de México en las negociaciones con el equipo de Donald Trump provocó la salida de Guillén, a diferencia de las condiciones inhumanas permitidas por Sanders y exhibidas por un grupo de observadores que detonaron el escándalo.

…

Con el paso de los días se agrava la posición negociada por Marcelo Ebrard Casaubón y José Seade Kuri; lo que en principio se vendió, en la opinión pública, como solución a la amenaza arancelaria de Trump está resultando en una crisis humanitaria muy peligrosa.

…

La escena llegó al olfato del presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, y no dudó en reeditar ayer el discurso, en Tijuana, contra la posición de sometimiento de México frente a Trump.

…

Esta vez fue más duro Porfirio: “No se puede entregar la carne humana por presión”, señaló, y López Obrador, en la mañanera, se vio obligado a desdeñar la acusación para apuntalar la posición de la Cuarta Transformación en funciones de la Border Patrol gringa.

…

Así que, contra todos los pronósticos, la izquierda da un volantazo de 180 grados y se postra frente a EU; la aclaración presidencial lo dice todo: “Tenemos la conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos”.

BORRA LÓPEZ OBRADOR DE UN PLUMAZO A LA COMISIÓN DE HIDROCARBUROS; SIN FRENO CAÍDA PETROLERA

De un plumazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador deshizo la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el organismo experto, que un día antes, el martes, autorizó a Pemex utilizar explotación petrolera, en Humapa, conocida como “fracking”, un método muy cuestionado por su agresividad al medio ambiente.

…

Durante su campaña, el Ejecutivo prometió, una y otra vez, que durante su gestión no se volvería a utilizar este método, y en la conferencia mañanera de este miércoles lo cumplió; dijo que giró instrucciones a Octavio Romero Oropeza para suspender la operación en la asignación de Humapa, ubicada en la Cuenca de Tampico-Misantla, cerca de los estados de Puebla y Veracruz.

…

En voz de López Obrador: “Se hizo una solicitud en noviembre del año pasado; se complementó durante estos meses y, en efecto, se autoriza a explotar un campo, es un pozo petrolero, con fracking. Se suspende esa autorización. No vamos a usar fracking en la explotación de petróleo”.

…

La decisión presidencial se da en medio de la controversia sobre la baja de producción de Petróleos Mexicanos; en el mes de mayo se reportaron un millón 663 mil barriles, la más baja desde 1979, pero en abril también fue significativa la caída.

…

El Ejecutivo prometió aumentar considerablemente la producción petrolera. Romero Oropeza atribuyó el tropezón a que 15 bombas para extraer el crudo se botaron y quedó paralizada esa parte de la extracción. Eso sí, no le echaron la culpa a ningún adversario o a aquellos que “no nos ven con buenos ojos”.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos