AMLO, medallista y, como le gusta, ¡gratis..! Guevara, apaleada; intimidación con el ‘Hampa del Periodismo’

“Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos los conservadores corruptos y sus medios de información”, dijo, este lunes, Andrés Manuel López Obrador en su insistencia por intimidar a los que NO piensan como él.

…

“Están aplicando la máxima del Hampa del Periodismo: Que la calumnia, cuando no mancha, tizna”, aseguró el mandatario, en Palacio Nacional, frente a Ana Gabriela Guevara, que se llevó el día de ataques sistemáticos en medios y redes sociales por otorgar una medalla la presidente, según esto, por apoyar a la delegación mexicana en los Panamericanos de Lima.

…

El problema es que todo tiene registro y apenas el 27 de julio, 15 días atrás, la velocista declaró que la delegación mexica estaba muy lejos de los logros de Toronto 2015, donde se obtuvieron 22 medallas de oro. De Perú trajeron 37 preseas doradas, un tapaboca monumental.

…

Por tales motivos, la “premiación” al Ejecutivo con oro y mascota, más el recorte del 35% del presupuesto de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), fue el argumento del “oportunismo indigno”; hasta los periodistas empáticos con la 4aT, pero de probado profesionalismo, condenaron la acción.

…

Por ejemplo, Julio Hernández escribió en su cuenta @JulioAstillero: “Es falto de pudor que @AnaGGuevara entregue medalla de oro a AMLO y asuma como algo propio los triunfos de mexicanos en los juegos panamericanos, que se dio gracias al esfuerzo de esos deportistas, familiares y entrenadores, a pesar de restricciones y desatinos gubernamentales”.

…

Habrá que ver si López Obrador lo meterá en la fila de los “conservadores corruptos” y si Radio Centro de Francisco Aguirre Jiménez es parte de esos medios de comunicación.

…

La que de plano escucha las arengas del líder de la 4aT como coro de ángeles es la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Escribió en su cuenta de Twitter: “Respetuoso llamado del Presidente ⁦@lopezobrador_⁩ a los medios y periodistas para NO difamar, ni desinformar, se lastima a la sociedad y la democracia. Quienes lo acompañamos en su gobierno apoyamos esta fraternal convocatoria”.

…

Seguramente Eréndira la piensa dos veces antes de publicar comentarios; un paso en falso afectaría a su familia, parte de la cual vive del erario. Su esposo, John Mill Ackerman Rose, cobra en Canal Once, su hermano Netzaí en el Poder Judicial y su otro hermano, Amilcar, es el superdelegado en Guerrero; ¿le seguimos..?

CUIDADO CON PERMITIR IMPUNIDAD A PRESUNTOS POLICÍAS VIOLADORES DE JESÚS ORTA Y CLAUDIA SHEINBAUM

“No voy a responder a provocaciones”, dijo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo ante la protesta de colectivos de mujeres que hicieron mucho ruido en la SSPC de Jesús Orta Martínez, además de bañarlo con brillantina rosa y querer, por todos los medios, pintarlo con aerosoles.

…

De probarse la violación de cuatro policías de la SSP a una menor, el movimiento va a adquirir dimensiones inesperadas, y si no se atiende con sumo esmero y dedicación, igual. Y no basta que la Procuradora Ernestina Godoy diga que no hay denuncia formal y que el nuevo sistema de justicia acusatorio la tiene maniatada.

…

En este escenario, las posiciones pueden resultar muy peligrosas, ya que en caso de resultar verdadera la violación, aun cuando sea difícil de probar, soltará a los demonios en un campo fértil para hacer lo que se les pegue la gana.

…

Indudablemente, entre policías hay un encubrimiento legendario y a la SSP de Orta no le queda más que implementar mecanismos internos de prevención efectiva. Nada fácil, pero sobre todo preocupante.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos