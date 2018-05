AMLO lanza galletas al ‘tigre’

El lema popular es muy claro: “Tú dices ‘rana’ y yo salto”.

La advertencia de Andrés Manuel López Obrador sobre lo que podría ocurrir si no es Presidente de la República va más allá de un simple llamado a la legalidad en el proceso electoral del 1 de julio.

Primero fue la ronda del “tigre” ante empresarios; ahora, la semana pasada, el llamado a sus seguidores a “organizarse mejor para que me cuiden”.

Durante un mitin reiteró que “nunca le ha gustado usar escoltas” y, entonces, pasa la factura a sus simpatizantes: Al que me mire feo pélenle los dientes.

La veneración que ansía de su persona da lugar a que, al grito de “¡viene el lobo!”, sus seguidores recojan piedras y se alisten a lanzarlas.

Es estar mete y mete a la gente la idea de la confrontación. Una postura irresponsable, pero, además, inútil.

Si el candidato de Morena es derrotado, en México no pasará nada a nivel de levantamiento popular; sus seguidores no son todos los mexicanos ni todos lo que lo siguen harán caso a sus llamados a confrontar a otro mexicano. Tampoco son tontos ni suicidas.

¿A quién confrontarían mientras él se recuesta en su hamaca allá en su predio de Chiapas, lanza tortuguitas al mar o pececitos a un río?

Puede, sí, generar una reacción que ya se ha vivido en muchas manifestaciones: Apedrear a policías, militares o destruir edificios públicos, incluso hasta volver a prenderle fuego a la puerta de Palacio Nacional, el que añora tanto para vivir con la banda presidencial puesta sobre su pecho.

Ojalá y si gana con el voto efectivo de los ciudadanos realmente establezca un programa viable para el desarrollo del país y sin rencores de por medio.

Y si pierde que admita la derrota y pida a sus seguidores aceptar los resultados.

Falta un mes para la elección y su ventaja en las encuestas debe darle seguridad más que motivos para advertir.

Vaya, debe ser consciente de que soltar al “tigre” es peligroso porque así como hay domadores de felinos, los hay de gorilas, cocodrilos y perros.

Desde hace algunas semanas, Andrés Manuel puso de moda al “tigre” que podría enojarse si no gana las elecciones del 1 de julio.

El comentario no debió hacerlo, así de sencillo. Mucho menos con la sonrisa del verdugo que sostiene el hacha.

Pero ahora salió con que sus seguidores “están mal organizados” para cuidarlo en las plazas públicas que visita por el país.

La soberbia y narcisismo (porque ¿qué dios lo ungió para ser cuidado por la gente?) podrían resultar contraproducentes.

Renegar de la seguridad propuesta a los candidatos por el Gobierno federal y azuzar a la gente a que lo cuide es la idéntica postura de aquel que en un manicomio camina con la mano, a nivel abajo del pecho, metida en la levita, pero ignorando la parte de Waterloo y el destierro.

Cierto que López Obrador matiza su comentario agregando que se desordenan cuando pretenden tener un contacto cercano con él.

De lo contrario, dijo, ya no habrá tiempo para saludarse y tomarse fotos.

“Y cuando digo que me van a cuidar no es porque me vayan hacer algo. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer.

“Es que a veces apachurran porque no hay organización; entonces, nada más que ayuden porque da tiempo para todo, para ir saludando y hasta para tomarnos fotos, y todo si hay orden.

“Pero si es así, desordenado, pues no; entonces, nada más apachurran y no dejan que uno pueda caminar”.

Pero reiteró que confía en que, en un breve tiempo, todos se puedan poner de acuerdo para alcanzar la custodia organizada del pueblo hacia su persona.

ENTRE COMUNICACIÓN Y ALUCINACIÓN

Sin caer en aseveraciones fatalistas hay que decir que el propio candidato genera un entorno de provocación, primero, de sus seguidores hacia quienes no convergen con sus ideas, pero también de la posibilidad de que “mentes siniestras”, en la misma patología extrema, lo conviertan, en el menor de los casos, hasta en el centro de ataques.

En conceptos de comunicación hay términos que pueden explicar cómo un enunciado puede generar distintos entendimientos o distintas conductas.

Expliquémoslo con peras y manzanas, y tomando ideas del “Portal Educativo. Conectando Neuronas”:

El “Mensaje”, primero, es lo que se quiere transmitir. El contenido de lo que el emisor comunica al receptor. Y los receptores no son, necesariamente, los que él escoja.

La “Situación o Contexto” es el entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo.

Algunos autores consideran la existencia de distintos contextos.

Uno de ellos el “situacional”; “es el entorno que rodea la situación comunicativa, la situación extralingüística que rodea el mensaje. El contexto “situacional” puede ser político, social, histórico”.

Otro, el “temático” o “referente”, que constituye el tema en torno al cual se elabora el proceso comunicativo. El objeto que se va a informar, el tema, asunto o materia de la cual trata lo dicho. Pueden referirse a objetos inexistentes o virtuales: El pasado, realidades hipotéticas. De este modo, entre seres humanos pueden comunicarse mentiras, teorías, ironías, fantasías.

Uno de los “domadores” más prácticos de Andrés Manuel ha sido Paco Ignacio Taibo, que como buen escritor conoce muy bien los conceptos de comunicación.

El problema es que no reparan en ello, atrapados en una cápsula de ira, desesperación, intriga, frustración, provocada por una visión falsa o distorsionada de la realidad.

Enseguida, el problema de comunicación se convierte en un proceso de alucinación, que es el que siempre rompe los márgenes de paz o gobernabilidad.

En el contexto electoral todo puede ser malinterpretado o sobreinterpretado. Vaya, un “tigre” es, por naturaleza, irracional.

El ser humano, dotado y capacitado para lo contrario, puede emular al “tigre”… por torpe.

