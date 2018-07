AMLO, ¿hombre de Estado o candidato?

Con sabiduría, los viejos aconsejan no asistir a fiestas que no te inviten y guardarte las opiniones que no te pidan.

Asumo el riesgo de violar la regla: Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial por 12 años, pero ya no lo es.

En cuatro meses y una semana protestará como Presidente de México y lo último que se puede permitir es poner nerviosos a los 30 millones de ciudadanos que votaron por él porque les representa la esperanza, pero sobre todo a quienes lo rechazaron en las urnas porque lo ven como lo pinta la propaganda de sus contrarios y como se ofrecía en sus declaraciones periodísticas, o en la plaza pública, en las tres ocasiones que fue candidato presidencial.

La millonaria multa del INE a Morena a causa del fideicomiso creado por militantes y simpatizantes de su partido para auxiliar a los damnificados de los sismos tuvo la virtud de hacer añicos la bien planeada y operada estrategia de relaciones públicas que le había venido funcionando desde el momento en que sus contendientes reconocieron la derrota y, dos días después, en la cordial reunión, en Palacio Nacional, con el Presidente Enrique Peña Nieto.

SE ESFUMAN AMOR Y PAZ

Ni siquiera la desmesura de algunas propuestas de gobierno y las declaraciones de quienes serán sus colaboradores más importantes lograron alterar el clima de tranquilidad que vivió el país a partir del mediodía del primer domingo del mes, cuando era evidente que Ricardo Anaya y José Antonio Meade estaban derrotados.

Pero el INE hizo público el fallo contra Morena que tenía listo desde antes de la elección y que había guardado, precisamente, para no ser acusado de incidir en las urnas, y la paz y el amor se esfumaron.

Quizás la falta de contundencia de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y del representante de su partido en el INE, Horacio Duarte, para desvirtuar lo que los consejeros electorales califican de “fraude a la ley” cometido, supuestamente, por Morena con el fideicomiso, ocasionó que Andrés Manuel se saliera del guión por sentirse obligado a encabezar la defensa del partido, tarea que, a estas alturas, corresponde a otros.

Primero, interrumpió su descanso en Chiapas para denunciar, con tono de campaña política, que la multa obedece a una “vil venganza”, sin precisar quién o quiénes la instrumentarían. Por los dichos de la lideresa de Morena, debe ser la alta burocracia, que reaccionó con la multa al anuncio del recorte de salarios.

A su regreso a la Ciudad de México fue más lejos: Reclamó su derecho a no quedarse callado porque “la calumnia, cuando no mancha, tizna”, y acusó a los consejeros del INE de extralimitarse por negarse a aceptar la nueva realidad del país. En especial, se quejó de que su primera reacción (la de la “vil venganza”) fuese utilizada para calificarlo de autoritario.

Fue mucho más lejos. Ligó este “golpe político artero” del INE con el supuesto fraude de que fue víctima ante Felipe Calderón, pues “no olviden que el de fiscalización del Consejo (Ciro Murayama) firmó en el 2006, avalando el fraude electoral, el mismo que ahora emite esta multa a Morena. Existen elementos para sostener que están actuando de manera facciosa, de mala fe”.

ESPECULACIÓN IRRESPONSABLE

Este episodio del INE contra Morena y la reacción de Andrés Manuel se dan en un contexto especulativo originado en preguntas que analistas de izquierda se hacen en el sentido de si existe el riesgo de un contragolpe ilegítimo y violento contra AMLO por parte de los poderes fácticos que se niegan a ser desplazados.

Estas ominosas preguntas son irresponsables porque nada hay que delate alguna intención insana de frustrar, de la manera que sea, el arribo de Andrés Manuel a la Presidencia; si alguien llegó a pensarlo perdió la oportunidad porque el arrollador triunfo electoral lo blinda contra todo tipo de acción para frenarlo.

Baste decir que cualquier asomo de intento dejaría en cuento infantil al símil del Tigre suelto que él utilizó cuando habló de la posibilidad de que le cometieran fraude.

Sin embargo, ligar la multa contra Morena con el supuesto fraude electoral de 2006 sólo porque Ciro Murayama ha estado en ambos episodios ofrece soporte a la teoría de la conspiración de un contragolpe contra AMLO.

Pero al margen de la siempre vendible teoría de la conspiración, Andrés Manuel dio en el clavo al hablar de autoritarismo.

Desde que inició su búsqueda por la Presidencia de la República, sus enemigos han machacado, sin descanso, su presunta proclividad al autoritarismo.

Algunas acciones, como la toma de la avenida Reforma o el bloqueo de la Cámara de Diputados, para impedir la toma de posesión de Felipe Calderón, así como un rosario de declaraciones suyas y los apoyos a regímenes autoritarios, como el de Nicolás Maduro, por parte de Yeidckol, Gerardo Fernández Noroña y de otros personajes cercanos a él, han servido, durante casi tres lustros, para crearle esa fama.

Por ejemplo, en la campaña pasada, los mayores esfuerzos priístas y panistas se concentraron en la insistencia sobre el tema. El ropaje era el populismo, pero la sustancia el autoritarismo. Los resultados electorales indican que un alto porcentaje de la población, en especial 30 millones de electores, no lo cree.

Entonces, ¿para qué seguir el juego a quienes siguen con lo mismo?

El caso jurídico del fideicomiso se resolverá, a favor o en contra de Morena, en el Tribunal Federal Electoral, en donde Horacio Duarte y una batería de abogados podrán hacer polvo la argumentación del INE si, como dice Morena, los consejeros mienten o actuaron por venganza o bajo consigna.

Pero, incluso, entonces, cual sea la resolución de la sala del Poder Judicial de la Federación, la reacción ya no debe correr a cargo de quien en breve asumirá como Presidente de México, sino de la dirigencia del partido, que para eso está.

¿CÓMO HACER HISTORIA?

Se entiende que la multa a Morena parezca desmesurada a López Obrador y a la dirigencia de Morena, pero igualmente lo parece la reacción y el lenguaje de quien habla de “vil venganza” y acusa a los consejeros del INE de no entender la nueva realidad del país porque ya no es candidato de un partido político y cada una de sus palabras tienen un peso diferente por su condición de cuasi presidente de la nación.

Esta, su nueva situación, no lo obliga a mudar de personalidad, dejar de pensar como en toda su vida pública o a quedarse callado cuando se sienta víctima de una injusticia, pero su condición de virtual presidente sí lo condiciona a ser diferente a cuando fue candidato, por tres ocasiones, a la Presidencia y tenía que recurrir a cualquier recurso, incluso a la estridencia verbal para hacerse notar y sentir.

¿Cómo debe comportarse López Obrador en su nueva situación? No hay escuela para presidentes, pero lo sabe muy bien. Quizás sea suficiente con recurrir al cliché: Como hombre de Estado.

Su necesidad de hacer historia, de sentarse al lado de los personajes a quienes ha estudiado con suficiencia, Juárez, Madero y Cárdenas, le permitirá dejar en las crónicas periodísticas al candidato persistente que coronó un sueño que se antojaba imposible y convertirse en el hombre de Estado a que está obligado.

Pero si no logra sacudirse el ropaje mental de candidato eterno, el fracaso como mandatario quizás lo espere a la vuelta de la esquina. Y eso, que podría ser un desastre para él, sería de consecuencias inimaginables para el país.

Morena lo necesita para mantenerse en el poder, y la mejor manera, a su alcance, para garantizarlo es realizar un gran gobierno, pero la defensa de las “viles venganzas” del INE, provengan de la alta burocracia o de la mafia que aún detenta el resto del poder, aunque él vaya a tener un alto porcentaje del político, debe dejarla a Yeidckol o a quienes ponga en su lugar.

Andrés Manuel ya es hombre de Estado y debe comportarse como tal porque sólo en esa condición puede cumplir su compromiso de cambiar el rumbo del país.

Al menos es lo que hicieron Juárez, Madero y Cárdenas en su momento, y lo que harían si estuvieran hoy en su lugar.