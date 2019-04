AMLO habla en lo oscurito

Ahora sí que ya ni la rechiflan los rateros y las bandas del crimen organizado, no conformes con robarse los cajeros con comandos ahora, directamente llegan con retroexcavadoras y demás materiales de destrucción no de construcción y rompen paredes de un banco en Morelos y tratan de sacar la caja fuerte, pero bueno, por fortuna para los malosos banqueros la caja se atoró, finalmente a los bancos les vale, porque todo lo que les roben lo vuelven a recuperar por medio de sus seguros, así que normalmente cuando hay un robo directo a una de sus sucursales, pues les aumentan un piquito, usted sabe, por aquello de los gastos extras o los faltantes de los funcionarios bancarios… por eso dicen: SI QUIERES ROBAR A UNA GENTE COMPRA UNA PISTOLA, PERO SI QUIERES ROBAR A TODA UNA COMUNIDAD, PUES COMPRA UN BANCO… y es lo que nos hacen, claro que ahora hay que decirlo bajito porque los bancos y banqueros que nos saquearon con el Fobaproa, ahora son consejeros del poder y no mafiosos del poder, ya fueron perdonados y pues a jodernos…

Y quién diría que AMLO, no habla en lo oscurito, no piensen mal. Se quedó a oscuras por un apagón a la hora de su mañanera y pues conservaron la calma, pero usted se puede imaginar que a esa hora y con la deficiente seguridad se colara un comando no para robar a los jodidos periodistas que no se terminan de despertar y traen teléfonos chafitas por eso de que ya no hay “chayos” y se metieran a tomar al presidente y llevarlo para algún canje o de plano eliminarlo, pues todo puede suceder en este país, finalmente no se trata de perdones a los malosos, sino del peligro real que representan los grupos políticos que andan bien encabritados en contra del presidente y su organización y eso no lo podría detener el “pueblo”, porque a esa hora el pueblo, el infeliciaje anda en chinga para tomar sus vehículos y llegar a tiempo al jale y no anda para cuidar al presi. Recordemos que nos dice la historia que hay personalidades en las dirigencias políticas como dictadores, malandrines, demagogos, frustrados, resentidos, marxistas, revolucionarios, conservadores, dogmáticos, fascistas, pero ,también, existe una figura que pesa y confunde y lastima y preocupa: la mentalidad de mártir, el martirologio para algunos es la salida final de su compromiso político y creen que en eso la historia les venerará todo el tiempo, yo no sé si Madero andaba en esos rollos o pretendía por medio del espiritismo resucitar y darle en la madre a los golpistas, pero más bien me ha parecido que tenía mentalidad de mártir y de mesías, en fin, tenemos que pensar en que a lo largo de la historia hay muchos viejos que llegan al poder, que nos han gobernado ocultando sus males y sus bienes, los males síquicos y físicos son ampliamente preocupantes y el ocultar los bienes nos muestra la falsedad de sus acciones, no digo que esto es lo que suceda con AMLO, pero hay varios viejillos a su lado que no lo podrán negar y eso preocupa…

Y con el apagón, ya nos podríamos imaginar la de chismes y conjeturas que se tendría contra Manuel Bartlett, sobre todo cuando no se puede sacar el asunto de la “caída del sistema” y, muchos, lo siguen manipulando para inventarle la muerte de Buendía, así que con eso no se la acabaría, si ya comenzaron a hacerle complots en la CFE es lógico que tendrá que esperar acciones de mayor conflicto, por ejemplo, ahora, les podremos decir que si normalmente los recibos de pago de luz llegaban a tiempo, ahora, usted tiene que calcularle y llegar a pagar sin el recibo, porque si lo espera hay baquetones y chanchulleros de la luz, que llegan a negociar a las casas y, si no hay “una luz de por medio”, pues la cortan y ya se jodieron. Hace algunos años en una entrevista a una señora de familia, madre soltera que se las veía negras para mantener a sus hijos, me contaba que un fin de mes le llegaron los inspectores de la luz y del gas para que pagara o le cortaban, ella, solamente tenía dinero para pagar o la luz o el recibo del gas y cuando le dijeron qué prefería, dijo, pues corte la luz, total hay pinches velas y los huercos se tienen que acostar temprano porque no tendrán televisión, pero no puedo quedarme sin gas, porque entonces no les podría hacer de comer, así que se chinguen sin luz… y bueno, no creo que la falta de luz en la mañanera se haya debido a falta de pago, no creo que en Palacio paguen por la luz, sino por una pequeña fallita… pero que puede ocasionar una gran tragedia, así que don Manuel, hombre de experiencia en la política, debe entender que tiene que tener mucho cuidado con la luz por las mañaneras, no nos vaya a pasar aquello que contaban de que un grupo de agentes llegó a detener a unos malandrines y cuando tocaron a la puerta preguntaron desde dentro qué quién era y los agentes gritaron somos de la PJF y cuando abrieron la puerta, los ratas, gritaron: “ay mamá, los de la luz, vienen armados”

Y PUES YA ENTRADOS EN CHISMES Y ARGÜENDES, NO FALTARON LOS “PERIODISTAS” QUE MOLESTOS CON ESOS ACONTECIMIENTOS Y SIRVIENDO A LOS MEDIOS “FIFIS”, PUES DIJERON QUE EL APAGÓN FUE PARA SOLIDARIZARSE CON VENEZUELA o para ver si los pajaritos hablan… mientras, las cartas vuelan… bajito, pero vuelan.