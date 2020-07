AMLO en eterna campaña electoral

Así como consultó al pueblo sabio para desmantelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y parar la construcción de la empresa cervecera en Baja California, el Presidente López Obrador planea organizar una más para que el pueblo decida si continúa haciendo campaña para los candidatos de Morena en 2021 con una pregunta sobre su derecho a replicar a quienes lo atacan.

De hecho, preguntó a los periodistas jaliscienses que participaron en la conferencia mañanera su opinión sobre si se mantiene callado o continúa replicando. No tuvo respuesta.

El mejor Andrés Manuel López Obrador es el que no dejar de estar en campaña electoral en momento alguno, en en Jalisco lo hace sin reparo porque sabe que ante otro experto en elecciones, como el gobernador Enrique Alfaro, los candidatos de Morena sufrirán el año próximo .

En Zapopan esta mañana engañó con la verdad. Dijo no querer brincar la delgada línea que separa su trabajo de la campaña electoral del 2021, pero no dedicó a otra cosa su conferencia mañanera que a hacer campaña.

Como no viniendo al caso aprovechó la carta de los intelectuales y periodistas que extrañan el neoliberalismo corrupto y pugnan porque la Cámara de Diputados recupere su condición de contrapeso al poder omnímodo del Presidente, y en respuesta recurrió por enésima ocasión al distractor del momento, el pronto arribo en México de Emilio Lozoya que, según dijo, probará que en el gobierno anterior el Congreso no era un poder autónomo pues a base de billetes aprobó las reformas estructurales.

Insistió una vez más ser el presidente más atacado en el último siglo, pero no explicó que, entre otras cosas en mucho se debe a que también es el que más habla. No hay día de la semana, llueve o relampagueé, que no dirija la agenda política y mediática, ya sea mediante la conferencia mañanera o los videos en redes sociales en sábado y domingo e inclusive cuando esta de gira.

No hay manera de que guarde silencio un día, ni siquiera cuando se cubre la boca, como ocurrió en su gira a Estados Unidos, y qué bueno porque de lo contrario los periodistas no tendríamos manera de ejercer el oficio pues, como nunca en el país, todo, y todo es todo, gira en torno a él, a lo que haga o diga, en especial lo que diga.