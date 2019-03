AMLO desploma acciones de Slim (2 mmdp) por anunciar retiro; yerno lo desmiente

En ningún momento le dijo Carlos Slim Helú al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se retiraba en este sexenio, aseguró Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, y yerno del dueño del Grupo Carso.

Elías Ayub publicó en su cuenta de Twitter: “El Ing. Slim comentó con el Presidente que los dos tienen casi 6 años de trabajo intenso por el País, El Presidente por mandato electoral y el Ingeniero por su edad”.

López Obrador, en la conferencia mañanera de este martes, aseguró: “Me expresó (Slim) que quiere retirarse en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo la parte empresarial, sino también en acciones de bienestar para la población. Yo celebro esa actitud”.

Después del anuncio, del Presidente, del supuesto retiro de Slim Helú bajaron las acciones del Grupo Carso con una pérdida cercana a los 2 mil millones de pesos, a pesar de que, a las 8:27, Arturo Elías aclaró, pero en Twitter, una diferencia abismal con el impacto de la conferencia de Palacio Nacional.

BURLA DEL EJECUTIVO AL SENADO EN TERNAS DE COMISIÓN DE ENERGÍA

Sin el menor respeto por el Senado, el Ejecutivo envió la lista con los mismos nombres para las ternas que deberán definir los cuatro miembros de la Comisión Reguladora de Energía. Solamente Ignacio Vázquez Memije es la novedad, en sustitución de Rafael Morales Mitre, que no se presentó en el proceso anterior.

Sin precedente la burla a las bancadas de Ricardo Monreal Ávila (Morena), Mauricio Kuri González (PAN), Dante Delgado Rannauro (MC), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) y Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), y, por supuesto, para el presidente Martí Batres Guadarrama, que seguramente está dispuesto a esta y otras comparsas que le revientan la autonomía del Poder Legislativo en la cara.

De no resultar electos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá designar directamente a los cuatro comisionados de la CRE, cuyo presidente, Guillermo García Alcocer, fue sometido con el peso del Estado.

A García lo intimidaron el Ejecutivo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, esposa de John Ackerman.

Castillo lo amenazó con investigarlo por lavado de dinero y Sandoval con inhabilitarlo, lo que provocó que buscara una entrevista con el Presidente, donde le presentó su renuncia y no fue aceptada, y ahí mismo recibió la confirmación de que sería investigado.

DESMIENTEN A GRITOS A AMLO POR PRESUNTO BAJÓN DE GASOLINAS EN LA FRONTERA

Con gritos de “nooo, nooo”, los pobladores de San Luis Río Colorado, Sonora, desmintieron a Andrés Manuel López Obrador cuando dijo “aquí en la frontera bajó el precio de la gasolina”. La muchedumbre reaccionó y el Presidente respondió con que sí había bajado el IVA.

Los ciudadanos esperaron a López Obrador con protestas por la instalación de la cervecera Constellation Brands en Baja California por problemas de abastecimiento y contaminación del agua.

Dijo el Presidente: “También puedo señalar con relación al problema del agua, y de esa planta cervecera, porque no me puedo quedar callado; voy a mandar a expertos que hagan una investigación, un análisis, y se va a actuar de acuerdo a lo que más convenga al interés general, siempre cuidando los bienes y los recursos naturales”.

“Antes que nada está el agua, están los alimentos; está la vida antes que cualquier interés material, personal o de grupo; voy a mandar a una comisión que haga una investigación, un análisis, que me presenté un dictamen y pronto vamos a dar a conocer nuestro punto de vista”.

