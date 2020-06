AMLO denuncia desde Palacio Nacional compló contra Morena

Habíamos quedado en que el Presidente López Obrador no es jefe de pandilla, al menos así ha dicho cuando niega estar al frente del partido que fundó para llevarse con él a la militancia del PRD y conquistar la Presidencia con el apoyo de las bases desertoras del PRI y del PAN y de las clases medias que asimilaron su discurso contra la corrupción.

Pero este martes, el Presidente y su vocero usaron el tiempo que el país les paga como funcionarios del gobierno federal para denunciar desde el Palacio Nacional un compló contra Morena por un grupo opositor que planea, según dijeron, quitarle el poder.

El compló detallado en un documento que el “pueblo” le hizo llegar fue leído punto a punto por Jesús Ramírez Cuevas en calidad de vocero del partido del poder y no del Jefe del Ejecutivo Federal.

El grupo en cuestión, que se llama “Rescatemos a México”, se propone ganar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato del Presidente en 2022.

No me queda duda que el grupo pueda existir, que incluso tenga vínculos con extranjero y que en él participen todos los partidos políticos que no son satélites de Morena, así como el Consejo Coordinador Empresarial, el Grupo Monterrey, 14 gobernadores estatales, Felipe Calderón, medios de comunicación, periodistas en lo particular, corresponsales extranjeros, organizaciones de la sociedad civil, etcétera.

De lo que tengo duda es que la conferencia mañanera en Palacio Nacional sea el escenario adecuado para denunciar su existencia y que corra a cargo del Presidente y de su vocero, porque de lo que se trata fundamentalmente es de la defensa de un partido político, lo que en términos de la Cuarta Transformación podría catalogarse como un acto de corrupción que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, está obligada a sancionar.

La conferencia mañanera sin duda es una genial invención de López Obrador para dominar la agenda política nacional y para vender la propaganda como información, pero debe circunscribirse por ley a las cuestiones gubernamentales y no a las partidistas.

Si existe o no una organización comprometida a desplazar a Morena del poder, quien debe denunciarlo es su dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, y no el Presidente de la República en el Palacio Nacional.

Y si nos excedemos en purismo, el vocero presidencial no puede ordenar a sus subalternos realizar una diapositiva del documento y él leer durante 7 minutos la proyección ante los periodistas que cubren la mañanera que, por otra parte, es difundida a través de la señal de Cepropie y posteriormente publicada su transcripción en el portal de internet del Gobierno de México.

Los mandatarios de los 36 años de neoliberalismo no se atrevieron a tanto en defensa de los complós contra sus partidos.