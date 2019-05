AMLO compra a proveedor de medicamentos ‘vetado’; amenaza y mantiene parálisis en Salud

'Que no jueguen a las vencidas’, dice el presidente y agrega: ‘En Estados Unidos no pudieron con ellos, pero nosotros sí”. Afirma que las compras consolidadas de Hacienda no es centralización. La crisis humanitaria aumenta y se mantiene la parálisis en Cofepris

“Yo exhorto a los proveedores a que actúen con honestidad y que no jueguen a las vencidas porque no van a faltar medicamentos; los vamos a comprar en cualquier país del mundo; mejor que se entienda que ya no vamos a permitir la corrupción; ya no va a haber sobornos en la compra de nada y que no quieran presionar de esa manera”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, ante la inminente crisis humanitaria de salud.

Reaccionó el Ejecutivo, sin embargo, la marcha atrás en la obstinación de congelar compras de medicamentos a los grandes proveedores es parcial, hasta terminar la investigación por sospecha de corrupción y/o tráfico de influencias.

Sin embargo, López Obrador anunció una excepción al ordenar la adquisición de medicamentos para combatir el VIH Sida, aun cuando se trata de uno de los tres grandes proveedores que fue vetado por él en Palacio Nacional.

Tres días antes, el martes, en el programa “A Fondo” de Eduardo Campos, en Meganoticias TVC, debatimos sobre el escandaloso problema de salud, desabasto de medicinas y la reestructuración de políticas públicas dudosas que provocan parálisis y exponen, desde el inicio del sexenio, a enfermos, derechohabientes y usuarios de salud públicos y privados, como las principales víctimas de esas decisiones.

Ahí se expuso la tendencia a dar marcha atrás a la descentralización iniciada desde el gobierno de Ernesto Zedillo, con el secretario de Salud Juan Ramón de la Fuente, ahora representante del gobierno de López Obrador en la ONU.

Sin embargo, en estas últimas semanas, la urgencia organizó a grupos de enfermos de VIH Sida para trasladarse, en los próximos días, a la CDMX a protestar por la infamia burocrática de la Cuarta Transformación y la ausencia de un plan alterno de abasto de medicinas bajo la justificación mediática del combate a la corrupción, que hasta el momento no da resultados palpables.

Dijo el presidente en Palacio: “Me planteaban que una de las empresas que abastecía es la que tiene la concesión de esos medicamentos y, como se trata de un asunto delicadísimo, humano, estamos haciendo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero”.

A ver si el tono perdonavidas no endurece al proveedor y afecta a la urgencia de los enfermos; aun así, el presidente sólo dio un paso atrás y dice que ni en Estados Unidos pudieron con los grandes laboratorios y proveedores, “pero nosotros sí vamos a poder”.

Continúa Andrés Manuel: “Es una de las tres que dijimos que hasta que no se investigara cómo es que vendieron al Seguro (Social) y al ISSSTE 35 mil millones de pesos (no se les iba a comprar). Tenemos que investigar si no hubo corrupción o influyentismo; a veces hay comportamientos mafiosos; en Estados Unidos no pudieron con este asunto de las medicinas, pero nosotros sí vamos a poder”.

En la mesa de debate de Eduardo Campos del martes, el testimonial de la doctora Norma Rodríguez sobre el panorama dantesco de enfermos en el ISSSTE, ocasionado por la políticas públicas erradas, bosqueja la gran incompetencia en el Sector Salud de Jorge Alcocer y el centralismo de la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa, que, en la explicación de la periodista Georgina Morett, es un gran problema donde debería ser una gran solución.

A pesar de toda la evidencia, para López Obrador, la operación concentradora de Hacienda no es centralización ni un retroceso en la descentralización; para tales efectos, la narrativa del presidente se centra en la negación: “Porque también está eso de que no es centralización, no es centralismo, pero ya no es aquello de que cada área hace lo que quiere y es presidente no se entera; no; sí me entero de todo”.

No se necesitan más palabras para profundizar el drama; las potenciales víctimas están en manos de la Cuarta Transformación. Aquí el video del Presidente en la mañanera, amenazando a los proveedores de medicamentos, y también incluyo un resumen del debate del martes, bajo la conducción de Eduardo Campos en Meganoticias TVC.