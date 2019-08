AMLO ‘cazafantasmas’

Andrés Manuel López Obrador ha conseguido exorcizar el fantasma que recorría México, el fantasma de la recesión.

El Presidente de la República ha logrado ahuyentarlo, insistentemente, con sus declaraciones en sus conferencias de prensa mañaneras, con lo que ha desmentido la persistente opinión de diversos expertos y organismos, tanto nacionales como extranjeros, que con tenacidad persisten en volverlo a invocar.

Este es un tema de importancia insoslayable para el futuro inmediato de la economía mexicana y para las posibilidades que pueda tener de alcanzar las metas de crecimiento propuestas por el Ejecutivo, y sin las cuales, sus objetivos de bienestar social y mayor equidad serían inalcanzables.

Contra lo esperado por analistas del sector privado, la economía mexicana creció ligeramente durante el segundo trimestre del año gracias al dinamismo del sector servicios, por lo que técnicamente no entró en una recesión, confirma la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) que realiza el INEGI.

El PIB aumentó 0.1%, en términos reales, entre abril y junio, frente al trimestre previo (cifra que contrasta con el retroceso de 0.2% de los primeros tres meses del año).

Según reporta El Informador, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sostiene que la economía mexicana registrará, este año, un crecimiento de apenas 1%, “que es una tasa mediocre respecto al desempeño regional”, el presidente López Obrado respondió a los analistas que les falló el pronóstico de recesión. Con un tono de festejo, reiteró que México crecerá, este año, 2 por ciento.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó, una vez más, que México no está en una recesión y que todos los pronósticos que la anticipaban son “mitad ciencia y mitad arte”.

Aseguró que durante el segundo semestre del año se espera una recuperación de la economía nacional.

“México no está en una recesión; las acciones que se están tomando van en sentido correcto; para el segundo semestre se espera un crecimiento positivo con una recuperación”, hizo notar.

En una participación inesperada, en el marco de la explicación de los Informes de las Finanzas Públicas correspondientes al periodo enero-junio, manifestó que una recesión no necesariamente es una crisis; como ejemplo mencionó el caso de China, que estaba creciendo al 10% y que ante una actividad económica menor ahora presenta tasas de 5 por ciento.

“Las recesiones pasan frecuentemente en el país, en periodos frecuentes, pero en periodos relativamente pequeños”, puntualizó.

Al preguntársele si se equivocaron los agoreros del desastre al anticipar una recesión, esgrimió: “Los pronósticos de la actividad económica son mitad ciencia y mitad arte. Yo no voy a expresar juicios sobre ellos. La mayor parte, quiero pensar, se hacen con seriedad”.

Aprovechó para explicar las definiciones que existen y que se manejan para determinar si existe una recesión en una economía, y mencionó que en los medios de comunicación se manejó la definición usualmente aceptada que señala que se necesitan dos trimestres con caídas consecutivas del Producto Interno Bruto

El INEGI publicó que la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral reportó un aumento real de 0.1% en el segundo trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior. Por componentes, las actividades terciarias crecieron 0.2%, mientras que las primarias cayeron 3.4%.

Por su parte, las secundarias no mostraron variación durante el trimestre abril-junio de este año, respecto al trimestre precedente. En su comparación anual, la estimación oportuna del PIB con series ajustadas por estacionalidad observó una alza real de 0.4% en el trimestre en cuestión, frente al segundo trimestre de 2018.

A su vez, el director de Estudios Económicos de Citibanamex, Adrián de la Garza, dijo que ante el dato de crecimiento de 0.1% al segundo trimestre no hay nada para celebrar y que resulta preocupante al mostrar un estancamiento de la actividad económica; “celebrar que crecimos 0.1% trimestral es cantar victoria muy pronto porque todavía faltan las cifras finales, además, es uno de los crecimientos más bajos que hemos visto en los últimos 25 años”.

Tal parece que el Presidente López Obrador, junto con sus más confiables consejeros y asesores en materia económica, de comunicación social y de asuntos internacionales, ha conseguido diseñar y aplicar una nueva estrategia que va cambiando, ya, a favor de México y de su gobierno las expectativas y previsiones que predominan entre los analistas de los organismos financieros internacionales y en las más reputadas publicaciones especializadas.

En el país, algunos bancos apoyaron el pronóstico del Ejecutivo tras la firma del T-MEC por parte de México, Estados Unidos y Canadá.

Por ejemplo, la compañía de servicios financieros BBVA Bancomer proyectó un crecimiento de 2%, de acuerdo con declaraciones de su director general, Eduardo Osuna, y Gabriel Casillas, director general de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, calificó como creíble la proyección de 2% que prometió el Ejecutivo.

En unos meses, las instituciones financieras volverán a revisar sus previsiones y podría haber nuevos ajustes.

Hacia arriba o hacia abajo, 2019 comenzó con bastante turbulencia.

Ya estamos a principios de agosto y el panorama sigue siendo incierto, y sólo el presidente López Obrador puede seguir despejando la bruma, pero deberá seguir cambiando su discurso de campaña por uno adecuado a su actual investidura.

Esperemos que siga por ese camino. Vamos bien, señor presidente.

[email protected]