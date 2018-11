AMLO, a cambiar ‘L’état c’est moi’ y ‘Yo el Supremo’ por el consenso

Lo que viene atrás de Andrés Manuel López Obrador no es sólo un vagón lleno de propuestas, planes, programas y más. Es todo un ferrocarril. Un coloso que para avanzar requiere que todas sus piezas embonen. Que cada tornillo (y no es metáfora), tuerca, biela, pistón, estén en su lugar. Esto, equiparado a la sociedad, se traduce en sectores y en actores. Una sociedad avanza en consenso o en disenso.

Y al menos lo del tren cargado (y no de frijol con “gorgojo”), él mismo se lo puso sobre la espalda.

Consciente debe estar el Presidente Electo de que no es lo mismo gobernar una Capital, por muy grande que sea, que un país, por muy pequeño que parezca.

Ayer, alguien volvió a escribir sobre la rutina diaria que Andrés Manuel se ha impuesto a partir del 2 de diciembre (o quizá sólo de lunes a viernes), cosa que ha repetido insistentemente, y, a mí parecer, muy pesada, pues iniciará a las 6:00 de la mañana, casi de madrugada. Un horario, ciertamente, bastante marcial, pero casi estoy seguro que ni a los propios secretarios de Defensa y Marina les ha de llenar el ojo, pues es innecesario.

En verdad, quienes ya se subieron con él a esta montaña rusa deben estar seguros de no padecer ni mareos ni vértigo, ni temor a un síncope; estar conscientes de las subidas como de los bajones. La “cuarta transformación” será casi como lanzarse del “bungee”.

López Obrador tiene callo y sabe a lo que le tira; lo hizo, ya, como Jefe de Gobierno. Hoy no tiene la misma edad y, además, las tareas y su volumen son muy diferentes. Sin embargo, con voluntad, un buen equipo de monitoreo -incluyendo el cuidado de su salud-, pues me imagino que deberá dormir mínimo a las 22:00 horas, todo será posible.

En realidad, son tantos los encargos para un Presidente que quizá ni iniciando su jornada a las 4:00 de la mañana llegue a ser totalmente integral.

Vaya, el hecho de que haya iniciado como remolino el 2 de julio no implica que todo será miel sobre hojuelas.

Mantener contentos a los sectores de la sociedad no es sólo cuestión de prometer convertir al país en un paraíso ni el lugar fantástico donde transiten sólo almas bondadosas y espíritus caritativos, por aquello de que hasta una Constitución Moral tendremos cuando primero deberíamos cumplir las normas (de moralidad y ética) existentes en los costales de leyes que presumimos. ¿O de qué se trata? ¿No resultaremos más papistas que el Papa?

Aunque finalmente puedan doblegarse a sus planteamientos, ya varios pendientes lo esperan con ansias apenas inicie. Uno de ellos, la tozudez de la CNTE, este grupito de maestros flojos que se la pasa cobrando por dar clases de vandalismo, cómo lanzar consignas e inventar pliegos petitorios.

Ya la tiene cazada también desde ahora (gracias a la mayoría de su partido en el Congreso) con los bancos, con el Poder Judicial, con los mineros y los burócratas, cuando menos.

Digamos que otra gran lista la conforman asuntos de herencia, como el de la inseguridad, que viene muy confeccionada desde Felipe Calderón, y que no es cualquier cosa. Comenzaré a dejar atrás mi incredulidad cuando vea que sin que las fuerzas del orden (principalmente los militares) utilicen una bala, el crimen organizado comienza a replegarse y, por consecuencia, a desaparecer. Si eso lo logra, y es palpable, y las cifras de muertos se reducen, Andrés Manuel puede ir palomeando una larga vida a su partido al frente de México como gobierno que esperamos con un político de nombre distinto al de él, porque con eso de las consultas y de que “el pueblo manda”, ya no sabe uno qué pueda ocurrir.

Pero, esencialmente, el próximo Presidente de la República deberá priorizar la negociación, el consenso, sobre la sombra que muchas veces lo traiciona, la del “Yo el Supremo” o aquella de “L’état c’est moi”, atribuida a Luis XIV, el “Rey Sol” de Francia. Pero esta última es otra historia que, aunque la conozcan, para qué dar ideas.

Y, sobre todo, que no intente hacer creer que las consultas a modo son consenso, así modifiquen la ley.

Lo que sí es que hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y, sobre todo, no perder de vista ese viejo y crucial aviso: “¡Cuidado con el tren!”.

