Amigos defienden al rapero QBA: él no mataba ni una mosca

Un caso que conmocionó al país fue la desaparición de tres estudiantes de cine de Guadalajara y más cuando aparecieron muertos, según anunció la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Ya todo mundo sabe que presuntamente el Cártel de Jalisco Nueva Generación confundió a los estudiantes con un cártel enemigo.

La Fiscalía acusó a Omar “N”, mejor conocido como el rapero QBA, de 20 años de edad, de ayudar a desaparecer los cuerpos de los tres estudiantes por medio de ácido.

Cabe señalar que QBA es el rapero que le canta a la violencia de su barrio.

El cantante declaró a la Fiscalía de Jalisco de haber matado y posteriormente disuelto en ácido a los jóvenes Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, en una casa de Tonalá, Jalisco.

Confesó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación le pagaba 3 mil pesos semanales por vigilar a los ‘levantados’ y posteriormente por disolver los cuerpos.

QBA tiene más de 5 mil seguidores en Instagram, en página de Facebook contaba con 48 mil. En ellas compartía fotos en las que se mostraba sonriente y en otras, serio; o posaba con sus amigos tomando cervezas y presumiendo sus armas.

En su canal oficial de Youtube publicó 67 videos y contaba con más de 121 mil suscriptores.

En muchas de canciones tenía entre 915 mil y cinco millones de reproducciones… era un señor viral en las redes sociales.

Pero la pregunta que surge es ¿quién es QBA?

Pues pese a todo lo ya difundido en medios de comunicación y pese a lo declarado por Oscar N a la Fiscalía de Jalisco, resulta que sus amigos, familiares y vecinos expresan que él no tiene nada de instinto criminal… es más: no mata ni una mosca.

No expresan que la Fiscalía miente, pero sí se les hace extraño que QBA esté envuelto en un caso criminal, y sobre que haya tenido corazón para ‘desaparecer’ tres cuerpos de estudiantes.

Pese a que la Fiscalía General del Estado de Jalisco ‘pintó’ al joven cantante de tener instintos criminales, su círculo cercano afirma que era tranquilo y que no le gustaban los pleitos

Amigos de QBA enfatizan que Oscar N no era de pleitos, no era agresivo, siempre estaba al día, no tenía recursos económicos para sus videos, siempre le pedía ayuda a los amigos.

Es más: cuando alguien lo retaba a los golpes, él mejor se daba la vuelta porque no sabía pelear… llegando muchos incluso a agarrarlo de bajada.

Ante este panorama, el círculo cercano se hace la pregunta: ¿QBA será un chivo expiatorio?

‘DESCANSEN EN PAZ’, VIDEO POLÉMICO

En el video de su canción “Descansen en paz”, que tiene más de 200 mil reproducciones, aparece un joven en el suelo atado de manos y con el rostro envuelto y ensangrentado.

Al final se puede ver aparentemente cómo le rocía gasolina a su víctima y le prende fuego.

QBA no cobraba más de 300 pesos por boleto en los lugares donde se cantaba. Su última presentación programada era para el domingo 29 de abril al formar parte del Rap Fest 644; el evento de música ya fue cancelado.

Pero hay tantas dudas que incluso sus fans se preguntan “¿Y si es inocente?”, por lo que hacen colecta para pagarle abogado.

En redes sociales lo defienden, dudan de su culpabilidad y hasta generan colectas para pagarle un buen abogado y que salga libre.

“Tu rostro es de un chavo humilde”, le dice uno de sus seguidores en la red: “Y que si no los mataste, hay que apoyarlo, vamos cooperando para pagarle un abogado, que tenga una buena defensa”, añade. Esta frase se viralizó.

Sus seguidores y amigos raperos opinan que hay que respaldarlo.

“No queremos dejarlo abajo, es bueno el chavo”, añade uno de los artistas con los que compartiría escenario: “Fuerza mi QBA!”.

Pero mientras son peras o manzanas, Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, hace una declaración que le podría dar un giro a las investigaciones: “Tía de estudiante de cine manipuló la escena del crimen”.

Edna Judith ‘N’ manipuló la escena del crimen, se llevó los vehículos del lugar de los hechos y entorpeció la investigación. Ahora está detenida y es investigada por su presunta participación en el asesinato de su sobrino Javier Salomón Aceves, y sus dos compañeros Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ávalos.

“La frialdad con la que se condujo esa señora, haber manipulado las pruebas, haber involucrado a su sobrino, no tiene nombre. La tía fue quien denuncia, casi cinco horas después. Ella se llevó los vehículos del lugar donde fueron secuestrados, ella manipuló la escena, entorpeció la investigación y comenzó a darnos información errónea”, dijo Aristóteles Sandoval.

El gobernador refirió que estos hechos causaron sospecha, lo que llevó a detectar la “red de trata de personas” que se presume, montó en al menos 6 estéticas para caballeros.

“La tía no ha querido aportar nada de información, han sido otros testigos cercanos a ella y empiezan a surgir una serie de denuncias, de elementos que se aportan como sospechosa. Ahora está detenida”, indicó Sandoval.

Es más: el mandatario de Jalisco también criticó las declaraciones de la Fiscalía del Estado, respecto a que los estudiantes de cine se encontraban en el lugar y momento equivocados.

“Fue una estupidez de la Fiscalía. Se dieron instrucciones que no dieran información hasta que no se tuvieran elementos científicos, dictámenes de genética. Se instruyó que sólo informaran de la presunción, de lo que existe en actas, en declaraciones, dictámenes periciales. Es un compromiso con la familia no cerrar, no dar carpetazo, ir por todos los criminales. Pero no dar ese tipo de declaraciones. No comparto la declaración”, lamentó.

Aristóteles Sandoval aseguró que por este caso habrá más detenciones; que a un sospechoso lo “victimaron” para evitar que revelara la verdad; y que su gobierno ha dado la cara y mantendrá abierta la investigación para que el crimen no quede impune.

Es innegable que el mandatario jalisciense va con todo en contra de los presuntos culpables del crimen de los tres estudiantes y la sociedad se los agradecerá.

Pero sería bueno también analizar el caso del rapero QBA, que la Fiscalía lo ‘muestra’ como un supercriminal cuando su círculo cercano lo califica como un joven tranquilo y no de pleitos. ¿Acaso será un chivo expiatorio?