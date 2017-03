Alquiler de vientres, negocio millonario

En el debate que promueven clínicas clandestinas, despachos y terceros para obtener ganancias millonarias en el mercado de seres humanos, regularmente se escuda en el sufrimiento de parejas o personas solteras que no pueden tener hijos sin medir el daño a bebés subrogados, denunció Marcelo Bartolini Esparza, director del Área de Asuntos Públicos de Early Institute.

Al participar en el Foro Maternidad Subrogada y Explotación Reproductiva: La Problemática de Tabasco, cuestionó: “Muy pocos se detienen a preguntar si esta práctica es benéfica o perjudicial para los niños y si se debe legalizar”, aun cuando de antemano estos seres por nacer resultan ser los más afectados.

En su ponencia “Como Afecta la Explotación Reproductiva a los Niños”, el especialista hizo observaciones precisas en el sentido del daño que causa a los nacidos bajo el esquema de Maternidad Subrogada, pues no sólo quedan en el desamparo, sino que vulneran sus derechos antes de nacer.

Afirmó que estos niños suelen ser víctimas del rechazo y la discriminación cuando nacen con una malformación. Son niños que quedan en el olvido y en el mejor de los casos ninguna autoridad se responsabilice de su situación, denunció.

Ante estudiantes de bachillerato y nivel superior del Instituto Educativo Melanie Klein, académicos e invitados especiales, cuestionó: Dónde está o dónde queda la Fiscalía General del Estado de Tabasco, cuando todo mundo ve que esta práctica es pagada por el nacimiento de bebés sin considerar que habrá de por medio suplantación de identidad.

Qué pasa con la Procuraduría de la Defensa de los Infantes; dónde están y cuántos son los recién nacidos en estas circunstancias; dónde está el DIF, su responsabilidad de asistencia para su sano desarrollo.

Ni siquiera existe un reporte preciso de esta población vulnerable, En una palabra, No hay autoridad que responda por el sano desarrollo de estas víctimas del alquiler de vientres.

Después de explicar que en países europeos como Alemania no se da el fenómeno de la gestación subrogada porque en esas naciones las mujeres prefieren estudiar, trabajar, prepararse y después pensar en la maternidad, dijo que es en ese momento donde surge la gestación con mucha fuerza, pero enfocada a otros países como México, donde los interesados vienen a contratar alquiler de vientres dónde las autoridades mexicanas se dejan llevar por el sentimiento más que por la ley.

En este sentido hizo un llamado a que no sólo en esta entidad tabasqueña, sino a nivel nacional, se alerte a mujeres para que no se expongan ante el ofrecimiento de monedas extranjeras a cambio de alquilar su vientre, porque esto no es más que una maquiladora de bebés a través de una industria de clínicas clandestinas y personas que sólo buscan ganancias millonarias ilegales.

En su argumentación, señaló que en esta entidad se encontrarán solicitantes que ofrecen hasta 500 mil pesos por un bebé, lo que no se da en otros países como Estados Unidos, donde las leyes son más rígidas y porque aquí les cuesta menos por tener un bebé.

En el caso de los abogados, denunció que algunos despachos se dedican a hacer contratos “a modo” o notarios que formalizan estas situaciones irregulares, independientemente de que en México es más fácil evadir la ley.

Las personas que obtienen recursos millonarios por la explotación de mujeres productivas, sólo observan el sufrimiento de extranjeros que vienen a México a rentar mujeres debido a que este trámite se les prohíbe en su país.

Finalmente Marcelo Bartolini Esparza preguntó a la autoridad tabasqueña: Qué pasa con las mujeres que son usadas como pie de cría, como pornografía instrumentalizada, y lo peor, qué pasa con los niños nacidos bajo este procedimiento. Sobre esto, dijo, no hay respuesta.

La doctora Irene López Faugier, maestra en derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, hizo fuertes críticas a la legislación local, misma que dijo tiene un sinfín de imprecisiones en su aplicación.

En este sentido hizo un llamado sobre dos cuestiones específicas: evitar que la Cámara de Diputados apruebe la práctica de maternidad gestante en el país y que el Poder Legislativo local prohíba aquí la maternidad subrogada.

Tras señalar que los seres humanos no somos objeto de comercio, la académica dijo que en un contrato el principal objetivo es el menor. Los particulares no pueden eximirse de la ley y menos cuando afectan los derechos de terceros, subrayó.

Al señalar que en esta entidad se viola flagrantemente la ley, al permitir esta actividad, recordó que desde 1997, hace 20 años, se práctica la gestación subrogada en Tabasco y a pesar de que la reforma del 13 de enero de 2016 ya no lo permite, aquí no ha habido una real trascendencia de la legalidad.

López Faugier observó que en todo el Código Civil de la entidad hay apartados que no tienen una forma legislativa, porque no es posible que en cada artículo se regulen aspectos sin algún orden.

En este sentido, advirtió que “Esto es muy peligroso”, porque hay un uso de palabras graves e imprecisas que permiten una interpretación con un gran margen de discrecionalidad por parte, incluso, de algunas autoridades.

Tiene muchísimos aspectos que no son los correctos, como por ejemplo cuál es la forma legal de formalizarlos. Al respecto la gestación de ninguna manera puede ser un servicio, precisó.

Otro aspecto del Código Civil en materia de contrato en Tabasco es que una mujer puede participar varias veces como gestante, lo que equivale a alentar un ‘modus vivendi’.

Luego de advertir que en esta entidad los contratos de alquiler de vientres pueden ser alterados, ya que son absurdos todos los supuestos de nulidad, durante su ponencia destacó que la gestación atenta gravemente la dignidad humana simplemente porque está práctica es un negocio, es una forma de explotación del cuerpo femenino que atenta contra los derechos de las mujeres.

En el diagnóstico del problema dejó en claro que en todo proceso de gestación subrogada no deben intervenir agencias, despachos de abogados ni terceros que sólo se benefician ilegalmente. “Clínicas, notarios, autoridades del estado de Tabasco, hospitales locales y jueces y oficinas del registro civil de tabasco, deben primero revisar la ley y no actuar al margen de la misma, simplemente porque su objeto y fin son ilícitos por violar la ley”.

Finalmente Marta Albert Márquez, doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, hizo un amplio comparativo sobre la maternidad subrogada en países de Europa, donde categóricamente señaló que en esas naciones definitivamente no está permitida está práctica, motivo por el que cada vez llegan más solicitantes de alquiler de vientres a nuestro país.

Inicialmente y anteponiendo la importancia que tiene el sexo femenino a nivel mundial, puntualizó que “las mujeres no somos probeta”, por lo que dejó en claro que hay principios de orden público que son innegociables.