Alianza Ebrard – Sheinbaum por si se ofrece; raciona gasolina con engomado ¡Y NO es Caracas..!; Orta y Policía Charra

No se vaya con la finta, si usted ve un listado de días para cargar gasolina, racionada en base al color del engomado de sus placas de carro, NO se trata de Caracas, Venezuela, no ¡es de la Ciudad de México..!

…

Seguramente Yeidckol Polevnsky y Gerardo Fernández Noroña se van a sentir como en casa por el programa de abasto racionado propuesto por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, una maniobra que indica que el problema de desabasto de combustible va para largo.

…

Y para todos aquellos que dudaban que las ideas sobre seguridad de Sheinbaum vienen por ‘inspiración’ de Marcelo Ebrard Casaubón, vía el titular de la SSP Jesús Orta Martínez, veremos cabalgar de nuevo a la Policía Charra en la CDMX, como idea retomada de la Real Policía Montada de Canadá, pero sin bosque, bueno, cerca de su radio de acción está el de Chapultepec.

…

Desde la posición que ahora tiene a su alfil en el gobierno de la CDMX, Ebrard vistió de luces a un grupo de policías tradicionales -algunos ya conocían los caballos en películas de Pedro Infante- pero, oh problema colateral, a diferencia de las patrullas y las motos, los caballos dejan ‘huellas’ que hay que estar levantando con bolsas de plástico.

…

¿Será que la idea queda a la perfección en la crisis de combustible..? lo que tendrá que checar Orta Martínez es que NO le falle el abasto de alfalfa. Por lo pronto Ebrard y Sheinbaum formaron un equipo muy hermanado, por si se cansa alguien a un costado del Palacio del Ayuntamiento que salga al quite.

ASTUDILLO OFRECE GUBERNATURA A LÓPEZ OBRADOR ¿Y EL MANDATO DEL PUEBLO? ¿Y EL CONGRESO?

¡Que pena para los guerrerenses..! cuando pensaban que su voto era un mandato popular para elegir gobernador, que a Héctor Astudillo Flores se le ocurre ofrecerle el puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la gran rechifla en Tlapa Guerrero.

…

En el video aquí presentado (https://youtu.be/QuthZoIZg2k) claramente se escucha “Si no le sirvo me hago a un lado, señor presidente”, una estrategia zalamera en la que te tiras al suelo para que el piadoso te levante.

…

El presidente le respondió con cortesía y dándole palmadas al hombro: “No no, por mi parte le pido una disculpa”. El sábado López Obrador NO logró que los guerrerenses dejaran hablar a Astudillo, y hasta pidió consulta a mano alzada, y como perdió dijo que era empate.

…

Cómo estará la apuración de la familia Astudillo Calvo que Mercedes, la esposa del gobernador pidió a un grupo de 100 señoras que por favor difundieran el video de su esposo gobernador donde le le ofrece la gubernatura al Ejecutivo. Todo un tema para el Congreso local que lo podría llamar a cuentas por ofrecer el mandato del pueblo.

ARZOBISPO AGUIAR FRESCO COMO MADRAZO EN PEREGRINACIÓN; BEATRIZ GUTIÉRREZ EN ‘DESDE LA FE’

Como Roberto Madrazo Pintado llegó a la Puerta de Brandenburgo en el Maratón de Berlín en el 2007, sin una gota de sudor, al cardenal Carlos Aguiar Retes se le vió fresco y muys sonriente al final de la peregrinación anual de la Arquidiócesis de México a la Basílica de Guadalupe.

…

El recorrido tiene sus bemoles, el sábado de la glorieta de Peralvillo al santuario guadalupano deja a muchos exhaustos. De los que se recuerda, el Arzobispo Miguel Darío Miranda desde los 50´s, pasando por Ernesto Corripio Ahumada de los 70’s a los 90’s, hasta el Cardenal Norberto Rivera Carrera durante 22 años en la Arquidiócesis, ninguno faltó al recorrido.

…

A menos que la frescura de Aguiar Retes se deba porque prefirió esperar en la Basílica a los fieles ¿será que no tenía gasolina para ir a Peralvillo?.

…

Por cierto, no se pierda la columna de Beatriz Gutiérrez Müller en el semanario Desde la Fe, un buen logro de la directora Marilú Esponda. Escribe la esposa del presidente en la página 22: “En la tradición cristiana, y en general, de las religiones, la conservación de los recuerdos es un pilar de la fe. Si no hay memoria de los hechos pasados, ¿cómo se aquilata el pretérito?, ¿cómo se interpreta el presente?”… (columna completa en https://goo.gl/5ZfiKp).

SUSCRIPCIÓN A CORREO: http://ow.ly/S7Ho30igRJ7

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/