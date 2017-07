Alianza del PRI con la sociedad

Quien también está decidido a aliarse de cara al proceso electoral del próximo año es el PRI, pero no con los partidos grandes, sino con la sociedad. A decir de Emilio Gamboa, el tricolor sabe que por más frentes que hagan los demás institutos políticos para tratar de sacarlos de Los Pinos, no podrán si el Revolucionario Institucional trabaja en acercarse a la gente y elige candidatos intachables, de ahí que coincidiera con Enrique Ochoa Reza en tal estrategia para ganar en el futuro y prevenir el avance del populismo autoritario que representan Morena y Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas, reveló que en la Asamblea del tricolor se invitará a la sociedad a que participe, con voz abierta, en los temas de cómo le puede ir mejor al país.

DOCUMENTO BASE

El senador Enrique Burgos García está muy cargado de trabajo en estos días, y es que, dada su intachable experiencia, el CEN del PRI le designó la tarea de elaborar el documento que reunirá las voces de los priístas del país y que será la base para la discusión de su XXII Asamblea Nacional, a celebrarse el próximo mes de agosto. El coordinador de los senadores del partido, Emilio Gamboa, aseguró que labora muy de cerca con el ex gobernador de Querétaro y con el senador Ernesto Gándara para incluir en el documento las propuestas y opiniones de la bancada del PRI en el Senado de la República.

A MARCHAS FORZADAS

Mucha actividad es la que registra el día a día del senador Ernesto Gándara, secretario técnico del Consejo Político del CEN del PRI, a poco más de un mes de que se celebre la Asamblea Nacional del tricolor. Y es que, siguiendo las indicaciones de dirigente nacional Enrique Ochoa y de la secretaria general Claudia Ruiz, el también senador trabaja a marchas forzadas y juega un papel importante en reuniones y supervisando, sin que se le escapen los detalles de lo que sucede en las asambleas de los estados donde los priístas exponen las propuestas que se escucharán en el cónclave del día 12 de agosto.

‘POLICÍA MALO’

Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD en el Senado, demandó al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto hacer público el contenido de la reunión que sostuvo con John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La legisladora consideró que su homólogo norteamericano decidió enviar a su “policía malo” por delante para suavizar a México antes de que inicie la modernización del TLCAN.

EXAMEN DOCTORAL

Trascendió que Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, presentará, este lunes, su examen doctoral en la Universidad de Sevilla, España. El funcionario expondrá el trabajo denominado “La Trata de Personas, su perspectiva como delito en el marco de la moderna escuela funcionalista de derecho penal”. El examen se llevará a cabo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Entre los sinodales del secretario del Trabajo figura el doctor Alfonso Castro Sáenz, decano y director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Desde este espacio le deseamos éxito.

ENFOCADO AL 100

José Reyes Baeza Terrazas no desvía la atención de sus labores al frente del ISSSTE, y por más que lo señalen como una de las cartas fuertes para dirigir al PRI, él nos comenta que por ahora está enfocado, al 100 por ciento, en promover y poner en marcha acciones que beneficien a los derechohabientes. Y para muestra sólo basta mencionar que, recientemente, el director general del ISSSTE se convirtió en el primer servidor público en sostener una conversación vía Facebook live con 300 mil personas, mismas que estuvieron conectadas durante la transmisión de 24 minutos, en la que participaron derechohabientes y trabajadores del gobierno federal. Del mismo modo, ha implementado acciones que eliminan trámites para los jubilados y, por supuesto, ha colocado a la institución a la vanguardia en la adquisición de equipo médico moderno y de medicamento de última generación. Enhorabuena.

ORDAZ OCUPADO Y CONCENTRADO

Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, se encuentra muy ocupado y concentrado en las estrategias para el combate a la inseguridad en el estado y, sobre todo, en la preparación del mayor evento de promoción turística que se vivirá el próximo año en Mazatlán. Me refiero al Tianguis Turístico 2018, que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril. No hay duda de que el gobierno de Ordaz no escatima en esfuerzos y en recursos; recordemos que el gobernador anunció que, en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores Santana, se duplicará la inversión para promocionar a Mazatlán en campañas publicitarias. Actualmente se destinan 600 mil dólares y para realizar el tianguis se invertirá un millón 200 mil dólares, una cifra histórica en presencia promocional en mercados internacionales. Enhorabuena.

BUENA MANCUERNA

No hay duda de que Gonzalo Gómez Flores, secretario general de Gobierno de Sinaloa, ha hecho muy buena mancuerna con el gobernador Quirino Ordaz, por lo que se ha convertido en su hombre de confianza. A los funcionarios siempre se les ve juntos en las reuniones de alto nivel que se realizan entre los órganos de gobierno federal y estatal para abatir la inseguridad y otros temas derivados de la responsabilidad; además, con su trato amable y su inteligencia, Gómez Flores atiende las demandas de los ciudadanos cuando el gobernador ve por asuntos de vital importancia para la entidad.

