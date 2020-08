Alguien le vio la cara a Javier Duarte con el Ferrari de Lopez Mateos

Inmersos en la genial estrategia para distraer a la población de las crisis que nos agobian, ahora no debatimos sobre fallecimientos y contagios de coronavirus, asesinatos y ejecuciones, desaparición de empleos formales e informales, sino en la entrega de sobornos a políticos o peticiones de ayuda económica para campañas presidenciales, sino en el paradero final del Ferrari que fue propiedad de otro presidente López, pero este mexiquense, Adolfo “el joven”, López Mateos.

Si nos atenemos a la denuncia de Emilio Lozoya sobre el poder que la empresa brasileña corruptora Odebrecht habría ejercido en los dos sexenios anteriores no solo en el gobierno federal, sino en algunas entidades federativas, como Veracruz, alguien debió engañar al ex gobernador Javier Duarte que compró el Ferrari para obsequiarlo a Peña Nieto, o al coleccionista Diez Barroso a quien López Mateos lo vendió en 1966, según la periodista Dolia Estévez.

Dolia escribió en su cuenta de twitter: “El Ferrari 1960 250 GT de López Mateos (azul, interior piel gris), que Lozoya alega Duarte regaló a EPN, fue vendido en California en 2011. En 1966, ALM se lo vendió al coleccionista Fco Diez Barroso. Terminó en EU donde se cotizan mejor”.

El debate sobre el Ferrari alcanzó niveles trascendentes. El Ferrari que Duarte obsequió a Peña Nieto es de color rojo, en tanto que el adquirido por Diez Barroso directamente de López Mateos, es azul.

Ya habrá quien descifre el misterio. Por lo pronto, Duarte niega haber hecho tal obsequio.

La denuncia de Lozoya refiere que una tarde en el aeropuerto de Veracruz, al concluir la conmemoración de El Día de la Marina, en la escalerilla del avión que trasladaría a Peña Nieto a la Ciudad de México Duarte agradeció su presencia al mandatario y a manera de despedida le entregó una carpeta.

Ya en la nave, Peña Nieto presumió lo que Duarte le había obsequiado. Según relata Lozoya: ” Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el góber’, mostrándonos en esos momentos la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto ‘Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos’, y a un lado estaban las llaves del auto. Enrique Peña Nieto entregó la carpeta a un asistente y le pidió al mesero de a bordo abrir un par de botellas de (vino) Vega Sicilia para celebrar esta exitosa gira”.

Apenas circuló la denuncia de Lozoya, Duarte lo negó. Escribió en su cuenta de twitter: “En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.

Y al estilo jarocho, remarcó: “Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”.

Pues bien, alguien miente porque poco después del episodio que relata Lozoya, el gobernador Duarte remató una reunión de trabajo con una comida, como acostumbraba. Departían con él su esposa Karime Macías, sus asesores políticos Enrique Jackson y José Murat, y Gabriel Deantes, un eficiente colaborador que le heredó su antecesor Fidel Herrera Beltrán.

Feliz, Duarte les platicó del obsequio al presidente, pero no explicó si algún experto autenticó que el Ferrari rojo sea el que en alguna ocasión que López Mateos escapó de Los Pinos para conducir el flamante vehículo por la avenida Reforma, tocó 7 veces el claxon a un taxista atrevido que lo había insultado por la velocidad con que transitaba.

Antes de hacer sonar el claxon del Ferrari para contestar el muy mexicano insulto, López Mateos habría exclamado: “ahora o nunca, señor presidente”.

A falta de temas interesantes, henos aquí intentando dilucidar si López Mateos engañó a Diez Barroso o alguien le vio la cara a Javier Duarte.