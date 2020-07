Ah`Pa Gabinete de Seguridad tiene López Obrador

El presidente López Obrador no gana para vergüenzas con su gabinete de seguridad.

En más de una ocasión lo ha puesto en ridículo; la última, la mañana del viernes cuando en lo que podríamos llamar cadena nacional, por su conferencia de prensa, Alfonso Durazo, el general Cresencio Sandoval, el almirante Rafael Ojeda y Santiago Nieto, no acertaban a adivinar en dónde tenía Alejandro Gertz Manero a Emilio Lozoya que a las 00.46 horas aterrizó en México procedente de España.

En el minuto 37 de la conferencia mañanera, el reportero Gaspar Vela, de “La Octava”, informó al mandatario que unos minutos antes, la Fiscalía General de la República había difundido que “Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital privado”, y preguntó: “¿Cuál es el reporte que el presidente de la República tiene sobre el estado de salud del recién extraditado?”.

López Obrador contestó con seguridad: “no tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso”.

A través de su cuenta de twitter, la FGR había informado a las 7:09 que “Emilio ‘L’ llegó a las 00.46 de este día, aplicándosele el protocolo correspondiente en el que el #MPF, le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, y que quedaba detenido”.

Pero sobre su paradero, nada.

En el minuto 52 de la mañanera, le reiteraron la pregunta al presidente y como evidentemente nadie se había molestado en tenerlo al tanto del paradero del ex director de Pemex, se dirigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y con una pregunta le ordeno contestar: “A ver, por favor. Usted es el que tiene que ver con los reclusorios ¿no?”.

Todo extraño, porque López Obrador no es hombre de protocolos y usualmente se dirige a sus colaboradores por su nombre de pila. En más de una ocasión se ha referido al secretario de Seguridad como Alfonso, pero el viernes por alguna razón le habló de Usted y además le preguntó si tiene que ver con los reclusorios.

El Presidente agarró a Durazo en la luna. Su respuesta fue de antología: “Sí. Bueno, ese es el de la Ciudad de México, el Reclusorio Norte. Efectivamente, fue ingresado en este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó…”.

MIENTRAS HABLO CON USTEDES, ESTOY TRATANDO…

De pronto, quizás traicionado por los nervios, empezó a sonreír; al menos eso es lo que permitía ver el cubrebocas que siempre usa mientras batallaba con un aparato electrónico: “estoy tratando en este momento, mientras hablo con ustedes de, eh, localizar el reporte…”.

Como era evidente que no tenía idea de lo que ocurría en la Ciudad de México, el Presidente lo interrumpió con una seña porque un ayudante salvador se hizo presente.

“Perdón, dijo Durazo y peguntó, ¿ya lo tienes ahí? Okey, sí”.

El secretario leyó la tarjeta que le pasaron: “Ya aquí está el informe de la Fiscalía. Llegó a la Ciudad de México a las 00:46 horas aplicándosele de inmediato los protocolos correspondientes a cargo del Ministerio Público federal. Se le leyeron sus derechos, el perito médico de la fiscalía realizó la revisión correspondiente, la representación social comunicó lo anterior a los jueces. Y aquí estoy tratando… Aquí tengo ya la información.

“Fue trasladado a un hospital debido a que, tras la revisión médica, se le detectó anemia desarrollada, problemas en el esófago, así como ciertas debilidades en su salud en general. Permanece bajo estricta custodia del Ministerio Público Federal”.

Resulta casi imposible de aceptar que cuando pasaban 54 minutos del inicio de la conferencia mañanera, es decir, las 8:00 horas, el Presidente y los miembros del gabinete de seguridad no conocieran el paradero del ex director de Pemex.

Como cualquier mexicano medianamente enterado lo sabía a esas horas, Lozoya estaba en un hospital privado y no había puesto un pie en reclusorio alguno, como lo reportaban las crónicas periodísticas en los portales electrónicos.

Como a las 3:00 horas, un convoy de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR abandonó el hangar, compuesto por siete camionetas, dos motocicletas y una patrulla se dirigieron al Reclusorio Norte. Arribaron a las 4:25. Por alguna razón, que ahora se entiende, la caravana paró y permaneció sin movimiento por algunos minutos que fueron aprovechados por los fotógrafos de prensa para registrar a un individuo que ocultaba su identidad con gorra y cubrebocas negros y se protegía con un chaleco de malla.

Supuestamente se trataba de Lozoya.

Después de casi 20 minutos, el convoy ingresó al Reclusorio Norte por el área de aduanas. A las 7:09 la FGR informó vía twitter que el ex director de Pemex se encontraba en un hospital para atenderse unas dolencias que presentó en el examen médico que se le realizó en el hangar.

7 HORAS DE IGNORANCIA

Y nada de esto sabían el presidente y los secretarios de Seguridad, de la Defensa y de la Marina, todos miembros del gabinete de seguridad, cada uno con sus propios aparatos de espionaje, perdón, de inteligencia.

Se entiende el sigilo de Alejandro Gertz Manero quien, salta a la vista, actuó en apegó a la autonomía de la Fiscalía, pero no se entiende que el gabinete de seguridad no estuviese atento al arribo y traslados del ex director de Pemex si, desde donde lo veamos, es asunto de seguridad nacional.

En los hechos, nadie del Gobierno Federal se tomó la molestia durante siete horas de enterarse qué pasaba con Emilio Lozoya, al menos para informar al presidente y evitarle la pena que pasó ante los reporteros que lo acompañaron en la mañanera y los millones de mexicanos que vieron los apuros del secretario de Seguridad para no seguir mintiendo al hablar de lo que suponía que debió ocurrir, pero que pasó de otra manera.

Es indudable que no hubo dolo en la estrategia de Gertz Manero, que en ningún momento su intención fue poner en evidencia al gabinete de seguridad ni mucho menos copiar algún guión de serie policíaca de Netflix. Simplemente resguardó la seguridad de la pieza de caza más importante de la Fiscalía y de la Cuarta Transformación en lo que va del sexenio.

Preocupa la frivolidad exhibida el viernes por la mañana de los miembros del gabinete de seguridad que acompañan al Presidente en sus giras en provincia. No hubo uno al que se le ocurriera comunicarse con el Fiscal para preguntarle sobre Lozoya.

¿De qué estaríamos hablando si el desconocimiento del paradero de Lozoya por tantas horas no hubiese tenido que ver con la estrategia de Gertz Manero sino con el intento de secuestrarlo o silenciarlo de alguno de los muchos que eventualmente sufrirán consecuencias de sus declaraciones ante el juez?

¿Exageración? Después del atentado contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, cualquier cosa impensada puede pasar.

En todo caso, ¿de qué le sirve a Durazo el Ipad que usa para agotar el tiempo que duran las mañaneras a las que asiste?