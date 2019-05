¿Ahora quién va a renunciar..? Josefa, prepotente desde el NAIM; se enreda la 4aT con Manuel Velasco

La pregunta es ¿quién será el próximo en renunciar..? Alfonso Romo Garza dice que no y Carlos Urzúa Macías resiste, con estoicismo, el papel del “malo de la película” asignado por Andrés Manuel López Obrador.

…

En realidad, a la titular de la Semarnat, Josefa González-Blanco Ortiz Mena, la corrieron al ser exhibida, en redes sociales, en una actitud prepotente al regresar a un avión por llegar tarde al vuelo CDMX-Mexicali, nooo por presunta nobleza al reconocer el error.

…

Para los desmemoriados, NO es la primera vez que Josefa exhibe su prepotencia; la vimos en los terrenos aledaños al nuevo aeropuerto de la CDMX en una visita, junto con Javier Jiménez Espriú, a un predio privado.

…

Sin atribución alguna, el 10 de octubre, antes de la toma de posesión, Espriú y Josefa amenazaron al personal de la empresa Martínez y Villegas, en la mina Tezoyo, por presunto daño ambiental, además de pedir las escrituras o documentos del predio. La administradora los corrió sin dejarse intimidar, así que no es la primera vez.

…

Ante la inminente crisis, de inmediato, algunos comunicadores de la 4aT se dieron a la tarea de exaltar la actitud honorable de Josefa al reconocer el error y presentar su renuncia. ¡Sí, cómo no..! Este capítulo puede llamarse: “La hizo y la cacharon”.

…

Bastantes broncas tiene López Obrador con el juego de mentiras descubierto en Palacio Nacional por la distribución de la lista de periodistas que recibieron contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto como para tratar de tapar otro escándalo, o desatar uno más, con el presunto nombramiento de Manuel Velasco Coello, sin descartar que el comunicador que deslizó el nombre, simplemente, quiere anularlo; en realidad nunca tuvo posibilidades el ex gobernador chiapaneco.

MAPACHADAS MORENISTAS EN TAMAULIPAS; TARJETAS BIENESTAR A CAMBIO DE VOTOS; COACHEO, DESDE PALACIO; PRECIADO Y KING, CON PRUEBAS

Como que la 4aT no está para presumir un cambio que guarda las mismas formas de la perversa operación electorera de los peores tiempos, ahora a través de la entrega de Tarjeta Bienestar en plena campaña de Tamaulipas.

…

El descaro es tal que Jorge Luis Preciado armó un documento probatorio que la autoridad en la materia analiza con seriedad. De igual forma, el Verde Patricio King López denunció la ventajosa operación para favorecer a los candidatos de Morena el 2 de junio.

…

Ahora se entienden los recortes en salud, educación, despidos masivos de burócratas y más, porque los alcaldes tamaulipecos morenistas entregan tarjetas a manos llenas, dicen que bajo el coacheo del superdelegado federal José Ramón Gómez Leal, quien sin pudor alguno reedita las viejas mañas.

…

Y muy poco puede hacer el gober Francisco García Cabeza de Vaca para contrarrestar el tsunami federal, al punto de que algunos analistas ven en Tamaulipas una pequeña muestra de laboratorio de lo que podría pasar si la 4aT logra someter a la autoridad electoral.

…

Parte de esta estrategia es incubar a cinco ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para absorber en la nueva Sala que en un inicio sería Anticorrupción las labores del Tribunal Federal Electoral.

…

Por otro frente avanza la bancada de Morena de Mario Delgado Carrillo, en voz del diputado Sergio Gutiérrez Luna, con el objetivo de suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) con el argumento de recortar gastos y que el Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova Vianello asuma sus funciones.

…

El plan gestado en la parcela de Yeidckol Polevnsky y por el gurú de los superdelegados federales, Gabriel García Hernández, apostado en Los Pinos, avanza con el argumento del “gasto excesivo”. Uno de ellos habla de que en el 2018, los OPLES gastaron 14 mil millones de pesos en 24 elecciones.

…

La contraargumentación es que cualquiera de estos gastos resulta en una bicoca si de proteger la democracia se trata, sobre todo para evitar la toma de control total por un solo partido. Esto es, les saldría muuuy barato.

IMPRESIONANTE DEMOSTRACIÓN DE FUERZA DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CON LOGOS Y MÁS

Impresionante la muestra de fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación con un convoy de al menos 24 camionetas en Zamora, Michoacán, con logotipos “CJNG”, antes de perpetrar dos ataques a policías.

…

No hay forma de bajar la guardia ante esta demostración de poder ni de evadir enfrentar al crimen organizado, que se burla públicamente de la autoridad y aterroriza a los ciudadanos, esta vez en las inmediaciones de Michoacán y Jalisco, donde parecen imbatibles.

…

Todas las madrugadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe el parte de seguridad de Alfonso Durazo Montaño, del general Luis Cresencio Sandoval y del almirante Rafael Ojeda Durán. Habrá que esperar a la mañanera de este lunes para ver cuál es el parte.

