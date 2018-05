Ahora manda al diablo a los empresarios

Está comprobado: El mejor don de Andrés Manuel López Obrador es meterse en problemas solo (bueno, a veces con ayuda de algún colaborador cercano, como Paco Ignacio Taibo II); después de ganar adeptos se hace harakiri.

La semana pasada, sin embargo, se metió en camisa de 11 varas, o en arena movediza, porque, es cierto, en México, como en muchos otros países, los Poderes no se limitan a los institucionales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, sino también a los fácticos -iniciativa privada, clero, medios de comunicación), pero, además, hacer una tormenta en un vaso de agua sólo porque se rumora, y, para acabarla, el que inicia el rumor es él mismo, de que existe lo que acostumbra llamar “complot” cuando no es algo a su favor, que el sector empresarial ha pedido al Presidente Enrique Peña Nieto que empuje un acercamiento con el candidato del Frente, Ricardo Anaya, para vencerlo en la contienda del 1 de julio, es un novelón.

La rabia de Andrés Manuel, su desenfrenada actitud ante quienes, de una forma u otra, apuntalan la economía del país, es temeraria para un candidato presidencial que pretende, como dice él, el progreso del país desde su muy personal, pero inexplicable, punto de vista.

Vaya, cómo no generar miedo o cautela, o desconfianza, cuando el muñequito que lleva dentro del pecho, que se llama Paco Ignacio Taibo II, que en otras palabras significa que es él mismo, amenaza con “expropiar” las empresas cuyos propietarios lo presionen cuando gobierne.

Es decir, quiere pasar a la historia como el Presidente que no puede ser tocado ni con el pétalo de una rosa cuando él está hecho no sólo de críticas, sino de insultos a los gobernantes recientes, pero, más aún, el pasado jueves, que fue un día largo en su confrontación con los hombres de negocio, su otro yo, Taibo, en una entrevista al periódico El País, dijo que si su jefe o sosías no encontraba apoyo legislativo para gobernar e imponer, a su gusto, lo que su dedito dice, entonces, lo hará por “decreto”.

Tanto que meses y meses, años, su equipo y él mismo han negado alguna coincidencia o parecido, en sus propuestas, con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que ahora, de un lengüetazo, Taibo lo confirme.

No es cosa mínima ni de juego el rostro que está mostrando López Obrador a dos meses de la elección, respaldado en los resultados de las encuestas. De aplicar sus autodidactas ideas, y de endurecer el distanciamiento con sectores importantes, México se perfila hacia una etapa de incertidumbre que hasta a los propios grupos sociales a los que dice que beneficiaría podrían resultar más dañados.

De entre las múltiples reacciones generadas el fin de semana pasado, por el cruce de posiciones entre Andrés Manuel y algunos empresarios, destaca la del candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”:

“México necesita a los empresarios más que a él (López Obrador); los empresarios mueven a México, no el gobierno; los empresarios arriesgan el dinero y él se está gastando el dinero de los empresarios. Él es un mantenido del dinero de los empresarios”, pero el berrinche de Andrés Manuel con los empresarios tiene un antecedente cercano, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Y por qué?, porque también lo han contradicho sobre la viabilidad del proyecto, ya en marcha, de la nueva terminal.

En el principio de la discusión sólo estuvo involucrado Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo que aglutina al resto de los sindicatos empresariales.

Con su habilidosa forma de decir las cosas, Andrés Manuel empujó a Castañón a aceptar y promover una “mesa técnica” para revisar no sólo la viabilidad de la obra, sino los contratos ya firmados y puestos en marcha.

López Obrador, pues, pretendía meter hilo para sacar hebra.

Hasta que Carlos Slim decidió dar un manotazo que deshizo la truculenta idea.

Slim, claro, en su papel de uno de los principales inversionistas del proyecto, dio santo y seña del plan, pero también una repasada a la propuesta del candidato de Morena de construir dos pistas en Santa Lucía. Ese, dijo, sí es inviable.

ENTRE RAPACES Y COLMILLOS AFILADOS

El jueves, López Obrador, prácticamente, echó el tigre a los empresarios o, de plano, él se puso el traje.

A quienes criticó severamente porque dicen que andan de argüenderos entre Peña Nieto y Ricardo Anaya les llamó “minoría rapaz”.

Es decir, en la trama de la novela política hay, entonces, aves carroñeras y un tigre dientes de sable.

“Así No”, tituló el Consejo Mexicano de Negocios el desplegado en el que pide al candidato de Morena “no recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas”, lo que, a la postre, desató su furia.

Notas y artículos que circulan en Internet enlistan a algunos de los integrantes de esta agrupación de industriales mexicanos, y entre ellos mencionan a Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Claudio X. González, Valentín Díez Morodo, Gastón Azcárraga, Alberto Bailleres, José Antonio Fernández, Dionisio Garza Medina, Roberto Hernández, Adrián Sada, Roberto Servitje, Eugenio Clariond, Eugenio Garza Lagüera, Germán Larrea, Rómulo O’Farril, Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez, entre otros. Y, si me apuran, hasta Alfonso Romo.

Bueno, pues, tras el desplegado los calificó casi de demonios. “Impiden la democracia”, les dijo. “Confiscan instituciones… Se sienten dueños de México… Son responsables de la tragedia nacional… No quieren dejar de robar… Son muy vanidosos”.

La confrontación, a la vista de todos, hizo del jueves un día largo. Todavía por la tarde, y hasta en el programa, de Televisa, “Tercer Grado”, a medianoche, el de Morena continuaba nalgueando a quienes se atrevieron a disentir.

El Consejo Mexicano de Negocios forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Castañón. Además de ésta, lo conforman la Coparmex, la Canacintra y algunas agrupaciones más de industriales.

La respuesta a Andrés Manuel fue sin aspavientos, pero clara.

“Nos ponen calificativos que no corresponden y son indignos; ni somos ladrones ni somos explotadores que sólo abusan; eso es discriminación también”, expresó Castañón.

“Cuando su equipo de campaña, colaboradores e incluso él mismo atente en contra de la libertad de expresión de los empresarios vamos a disentir y levantar la voz”.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) también habló en nombre de sus agremiados. Es inaceptable, dijo, que los candidatos presidenciales emitan información falsa que involucre a personas de cualquier posición social para promover sus proyectos políticos.

“Mentir nunca ha sido constructivo; deshonra a quien lo hace; daña la moral pública y termina actuando en contra de quien lo practica”, expresó Francisco Cervantes Díaz, presidente del organismo.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fue más conciliatorio y llamó a la tolerancia y la inclusión.

“En la tolerancia cabemos todos; no hay lugar para concepciones maniqueas. No pueblo vs mafia. No ricos vs pobres. No demócratas vs populistas. No claros vs morenos”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro evento, ante empresarios, endureció su postura. “Condenamos las descalificaciones que señalan que no coincidir con una opción política es una forma de corrupción. Condenamos las declaraciones que imputan a miembros del sector empresarial conductas imaginarias, y desde luego inexistentes, porque vamos a defender, que no quede ninguna duda, a cada uno de los 36 mil empresarios, a cualquiera de ustedes”.

A las reacciones a una confrontación por demás inútil se unieron las voces del resto de los candidatos presidenciales, que, unánimemente, condenaron la postura de López Obrador.

“Pero por supuesto que sí; eso está clarísimo; él es una amenaza a la inversión y, por lo tanto, al empleo”, dijo Anaya.

“Ya está regresando el Andrés Manuel López Obrador agresivo, que no le gusta que le contradigan porque se molesta”, añadió Jaime Rodríguez.

En el mismo sentido comentaron Margarita Zavala y José Antonio Meade.

NO NEGOCIO CAMPAÑAS: PEÑA

Ante el cruce de comentarios, y en el que López Obrador lo inmiscuyó, el Presidente Enrique Peña Nieto respondió, en un evento, que él estaba dedicado a su cargo de Presidente de la República.

“Soy Presidente de la República y estoy dedicado a cerrar bien la administración; la elección corre en otro camino”, señaló.

Aseguró que el tema de los candidatos y el proceso electoral “corren por otro camino”.

Eduardo Sánchez, vocero de Los Pinos, calificó de “fake news” la versión de una supuesta reunión entre empresarios y el Presidente.

El viernes parecía que el aguacero amainaba, pero el candidato de Morena dio otra estocada. Advirtió a “un grupo de empresarios”, de los que sólo menciona a Claudio X. González y Roberto Hernández, que “podría reunirse” con ellos y crear acuerdos sólo si hacen “negocios legales”.

Y les puso reglas: Respetar el Estado de Derecho, no utilizar el tráfico de influencia, no traficar con el poder y no sacar provecho de la política del pillaje”.

“De vez en cuando”, dijo, “hay que hacerles ver que tienen que aprender que no son los dueños de México”.

El fin de semana, en una entrevista para El País, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, habló sobre la situación de su país y el casi medio centenar de muertos por la represión del gobierno de Daniel Ortega.

Dijo que aunque hay un “antes y un después” para Ortega después de tres semanas de manifestaciones, éste es una “fiera herida” y, por lo tanto, “muy peligrosa”.

Vaya, hablar de “fiera” es hablar de “tigre”. ¿Y también es hablar de peligro?

Bueno, si, al mismo periódico español, uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel dijo que si éste ganara la elección, pero no obtuviera la mayoría en el Congreso, o si enfrentara la presión de algunos sectores, como el empresario, tendría que gobernar por decreto… y expropiar, saque usted deducciones.

¿Acá también hay un antes y un después?

[email protected]

[email protected]