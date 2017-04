Agustín Carstens en el Senado

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, que preside José Yunes. Ahí, el funcionario declaró que será hasta finales de 2018 cuando la inflación regrese a niveles de 3 por ciento. Los senadores Emilio Gamboa, Pablo Escudero, Esteban Albarrán, Marco Olvera, Patricio Martínez, Manuel Cavazos, Fernando Mayans, Dolores Padierna, Alejandra Barrales, José Ascensión Orihuela, Jorge Luis Lavalle, Héctor Larios, Mario Delgado y Ernesto Cordero, entre otros, estuvieron presentes y participativos durante la reunión de trabajo. Yunes reiteró el compromiso del Senado de acompañar la política monetaria del país.

SALE AL PASO DE RUMORES

El líder de los trabajadores petroleros del país, Carlos Romero Deschamps, atajó los rumores que se han soltado en el sentido de que dejará de encabezar el gremio; aseguró que él seguirá cumpliendo con su responsabilidad como líder de los petroleros y como legislador. “Me enferman; me matan; me entierran y aquí estoy, trabajando aquí, en el Senado, y en mi sindicato; de eso no hay ningún problema”, indicó.

SE ADELANTA A LA NAVIDAD

La bancada del Partido del Trabajo en el Senado, que encabeza Manuel Bartlett Díaz, se adelantó a la Navidad y dejó su “carta” de peticiones no a los Reyes Magos, sino a la Junta de Coordinación Política, que integran Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Dolores Padierna, Carlos Puente, Lucero Saldaña, Miguel Romo y Sonia Mendoza, para hacer valer su posición como tercera fuerza política. Demandó la asignación de una vicepresidencia en la Mesa Directiva, más presidencias y secretarías en comisiones, y la asignación de más recursos. Fernando Herrera Ávila declaró que una vez que se haga el análisis correspondiente, y se revise la reglamentación interna, “a cada quien se le dará lo que le corresponda”. Sin embargo, Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD, afirmó que el PT no tiene oportunidad de acrecentar el número de comisiones que preside ahora ni de acceder a una vicepresidencia de la Mesa Directiva por la simple maniobra de incrementar de 7 a 16 el número de senadores que ahora integran esa bancada. La legisladora recordó que el número de comisiones y los lugares en la Mesa Directiva que cada partido tienen derivó del porcentaje de votos que cada uno obtuvo en la elección federal de 2012.

TESTIGO DE HONOR

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, estuvo de visita en Sinaloa, donde fue testigo de honor del convenio entre la Financiera Nacional de Desarrollo, encabezada por Mario Zamora Gastélum, y el gobierno del estado, representado por Quirino Ordaz. Serán 10 mil millones de pesos en créditos los que se piensa canalizar a Sinaloa tanto en apoyos al sector agropecuario como a proyectos productivos impulsados en las zonas rurales del estado. Lo que dio mucho de qué hablar fue la sencillez del funcionario, que en todo momento mostró un trato cordial y humilde con propios y extraños, aunque esto no es nuevo; recordemos que cuando estaba en la Sedesol viajaba en vuelo comercial y ahora deja atrás las Suburban blindadas y se sube a las camionetas de la Secretaría de Hacienda que utilizan los empleados comunes. A pregunta expresa sobre si será el próximo Presidente de México, contestó que por ahora seguirá atento a sus responsabilidades como titular de Hacienda, ayudando al Presidente Enrique Peña Nieto. Meade ha sido secretario de Estado tanto en la administración de Felipe Calderón, donde fungió como secretario de Energía y de Hacienda, como en la actual, en la que ha ocupado la titularidad de las secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores. No hay duda de que Meade es un ejemplo de que los funcionarios, entre más alto sea su cargo, más sencillos deben conducirse. Enhorabuena.

NUEVO DIRECTOR GENERAL

Nuevos y mejores comienzos le esperan a la empresa de vivienda Homex, que estrena director general en José Alberto Baños López, quien sustituye a Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, quien hizo un gran trabajo y que se mantendrá como presidente del Consejo de Administración; Baños López se desempeñaba como director de Financiación Básica en Banco Santander.

