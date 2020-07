Acuerdo Lozoya-Gertz Manero, el secreto peor guardado

Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya no debe guardar duda que el Presidente López Obrador no mintió al afirmar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acuerda todo con él, en referencia a su queja sobre la existencia de “unidades” del gobierno federal que no respetan la presunción de inocencia y en consecuencia violan el debido proceso.

Hoy debe estar que trina pues cada mañana el mandatario insiste en no respetar la presunción de inocencia de Emilio Lozoya violando el debido proceso.

El entusiasmo de López Obrador por doblar a los gobernadores panistas y al resto de la oposición lo ha llevado, probalemente sin proponérselo, a obrar en defensa de Emilio Lozoya al que ha convertido en ícono de la corrupción.

De continuar afirmando que el ex director de Pemex revelará ante el juez “¿quién pompó reformita?” ( Energética), el abogado de éste, Miguel Ontiveros Alonso, experto en derechos humanos podría esgrimir con éxito violaciones al debido proceso de su cliente, no olvidemos que en el sexenio de Felipe Calderón fue subprocurador general de la República sobre el tema.

No obstante su entusiasmo, se advierten los esfuerzos del Presidente por no decir más de lo que sabe. Apenas se hizo público que un avión volaba ya a España para traer al ex director de Pemex, preguntó en la mañanera refiriéndose al caso Odebrecht: “¿Quiénes aprobaron esa reforma?, ¿qué partidos? … ¿cómo la aprobaron?, ¿cómo obtuvieron los votos? Esto va a ayudar a esclarecer cosas… Entonces, como decía mi finado paisano Chico Che, ‘¿quién pompó?’, ¿quién pompó reformita?”.

En Guanjuato volvió a la carga, pero lo hizo un poco mejor aconsejado para no convertirse en cliente de Gertz Manero: “No tengo información así directa, es una investigación de la Fiscalía pero es de dominio público, lo saben los ciudadanos y lo sabe el Presidente, de que hubo mucha corrupción en Pemex durante ese periodo, son los casos de Odebrecht, en lo que tiene que ver con la reforma energética…

“Y también hay información de que para obtener los votos de la reforma energética hubieron sobornos, todo esto debe de darse a conocer. Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar

y se comprometió a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió…”

Si se supone que el contenido de la carpeta de investigación sólo es del conocimiento del Ministerio Público Federal y del acusado y su abogado ¿cómo podría saber el Presidente que en el Congreso de la Unión hubo compra de votos para la aprobación de la Reforma Energética?

Si Lozoya o sus representantes llegaron a un acuerdo con la FGR no hay razón legal para que López Obrador conozca los términos negociado por el ex director de Pemex.

El Presidente se defiende haciendo afirmaciones en forma de pregunta y hasta podría darse el lujo de decir que sólo lo supone por su proclividad a informarse en ciertas columnas

políticas que por un lado lo atacan y por el otro sirven a algunos de sus cercanos, pero es indudable que el mandatario no se atrevería a asegurar en las mañaneras como lo hace en el caso Lozoya si no supiera de primera mano el contenido de la carpeta de investigación, algo que, conociendo el concepto de Gertz Manero sobre la autonomía de la Fiscalía, se antoja imposible.

Pero el caso es que a horas del arribo de Emilio a México todo mundo sabe qué negoció con la Fiscalía en el caso Odebrecht.

¿Y en el resto de asuntos?

Si el nombre del juego es “Violar el debido proceso ganando la noticia a la FGR”, entremos, pero en todos los asuntos, no sólo los que interesa ventilar al gobierno, también en los que elude por sistema.