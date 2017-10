Ricardo Anaya y equipo extreman precauciones; prepara Margarita registro triunfal en el INE; Castillejos no juntó a Ernesto Zedillo y Salinas; Mancera, contra fraude de presuntos damnificados; ¿y Dione Anguiano..?

ACALAMBRA A OCHOA REZA PRESUNTO MÉTODO DEL PRI PARA ELEGIR CANDIDATO

Alguien le jugó una pesada broma a Enrique Ochoa Reza que lo puso a trabajar en domingo. A unas horas del reclamo de Margarita Zavala a Ricardo Anaya por falta de método de selección de candidato presidencial en el frente ciudadano se filtró, “de buena fuente”, que el próximo miércoles, el PRI daría a conocer su método de selección.

…

Nada de eso; es más, le adelantamos aquí que en el Revolucionario Institucional hay, formalmente, de dos sopas: Consulta a la base o al consejo, pero tooodos sabemos que el verdadero método de selección pasa por un seleccionador.

…

Y que ese seleccionador dio cuatro nombres a Emilio Gamboa Patrón para reducir la lista de aspirantes: José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro. La novedad es que de esos cuatro nombre, uno tiene el apoyo de la futura independiente Margarita Zavala; bueno, eso dicen LOS MALOSOS.

RICARDO ANAYA Y EQUIPO EXTREMAN PRECAUCIONES

En el CEN del PAN se vivió uno de los fines de semana más intensos y reflexivos. Ricardo Anaya Cortés se mantuvo en comunicación directa con su equipo, a pesar de la “paranoia” a hablar por teléfono y que los graben, y la inoculación de virus espías en aparatos atribuida a Eugenio Imaz, del Cisen, y al James Bond del calderonismo: Genaro García Luna.

…

Porque a pesar de que ex secretario de Seguridad Pública no es de todas las confianzas de Margarita Zavala, por los enredos de la ex Jefa de Presidencia, Patricia Flores Elizondo, el hombre detrás de los alambres de Felipe Calderón sigue siendo el eficiente y discreto Genaro.

…

En esa tenebra, el círculo rojo de Anaya extrema precauciones y el contraataque, que apunta más a la corrupción priísta que a Margarita. Con ese ánimo se redactó el comunicado del PAN con fuertes críticas a Enrique Ochoa Reza y los ex gobernadores Eugenio Hernández, Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington y, pronto, con César Duarte.

…

En esta semana se espera que se intensifiquen los ataques el PRI, apoyados por los autodenominados panistas rebeldes: Ernesto Cordero, Roberto Gil y Javier Lozano, principalmente; ¿ya recibieron el aval de Emilio Gamboa..? ¡Es broma..! ¿Será..?

PREPARA MARGARITA REGISTRO TRIUNFAL EN EL INE

No será tan desangelado como el registro de Jaime Rodríguez “El Bronco”. Margarita Zavala Gómez del Campo prepara una entrada triunfal al INE de Lorenzo Córdova como una demostración de fuerza albiazul y, por supuesto, gracias a la prórroga de seis días para los candidatos independientes.

…

El equipo de Felipe Calderón se mueve para reunir, al menos, a seis gobernadores, 14 senadores, 30 diputados, alcaldes y grandes personalidades del panismo histórico. De plano, los que ya se descartaron son los abajofirmantes Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles Conejo.

…

Se dice que ya están amarrados José Rosas Aispuro, Pancho Domínguez, José Mendoza Davis y los cinco senadores de los que “NO se librará” Ricardo Anaya. En duda está Miguel Ángel Yunes, pero el que anda muy sonriente es Moreno Valle, que ni loco renuncia al PAN; al contrario, está bien apuntado como Plan “B” del frente ciudadano por aquello de la crisis del queretano.

CASTILLEJOS NO JUNTÓ A ERNESTO ZEDILLO Y SALINAS

Más de uno se quedó sorprendido de que en la misma boda se juntaran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. El dato es falso: Humberto Castillejos Cervantes NO contó con la presencia del priísta que entregó Los Pinos al panista Vicente Fox Quesada.

…

De hecho, Zedillo se encuentra en Connecticut. Tampoco estuvieron en el festejo miembros del gabinete federal, pero sí el Presidente Enrique Peña Nieto; ¿alguien vio a Gaby Cuevas..?, porque era el enlace más dulce del Senado con Castillejos.

MANCERA, CONTRA FRAUDE DE PRESUNTOS DAMNIFICADOS; ¿Y DIONE ANGUIANO..?

Le informamos, el viernes, el tropezón de Patricia Mercado Castro al expedir la Secretaría de Gobierno los formatos de los damnificados “acreditables” del sismo del 19 de septiembre que recibirían 3 mil pesos de ayuda de renta.

…

Las mal hechuras resultaron en un fraude de más de mil presuntos afectados; pues ahora, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, promete denuncias penales contra quienes actuaron con dolo. Ahora sólo falta el regaño a la delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, por tratar de meter a más “beneficiados piratas” del programa.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos